Rudeza innecesaria

A propósito de la reciente designación del uruguayo Robert Dante Siboldi como nuevo timonel del equipo Santos Laguna (en sustitución de José Manuel de la Torre), tuve la oportunidad de platicar con el Presidente de la institución, Alejandro Irarragorri.

Pude darme cuenta (hasta la tercera pregunta) que estaba molesto, sus respuestas fueron groseras e inadecuadas y lo entiendo. La frustración que conlleva el estancamiento de un proyecto obnubila a cualquiera, Alejandro estaba buscando, no quién la hizo sino quién se la pagara.

Tuvo razón cuando dejó clara la diferencia entre opinión y hechos, datos son datos. Cuatro entrenadores en tres años le dije, él respondió: “Es muy fácil informar mal y te pediría que tuvieras una relación más respetuosa hacia el Santos, Multimedios siempre habla de poca inversión, se me hace que tienen otros intereses”.

La verdad me di cuenta que me estaba “aporreando” hasta la cuarta respuesta, cuando dijo “A ver mi querido amigo Ángel”, ahí pensé “ah cabrón, sí está enojado”, aún así lo entiendo.

Lo cierto es que se nos fue el tiempo en aclarar nimiedades y no llegamos a lo verdaderamente importante, a lo que tenía materia editorial, porque cuando uno tiene (como luego dicen) “los pelos de la burra en la mano”, hay que sustentarlo y no dejarlo en un simplón “a mí se me hace”.

Primero, yo dije: Cuatro entrenadores en tres años, Alejandro montó en cólera y reviró que (Multimedios mal informaba) Santos había tenido (desde 2012) cuatro entrenadores en cinco años.

Por supuesto que me refería a la cantidad de directores cesados desde la fecha de despido de Pedro Caixinha, hasta el martes 19 de septiembre y si nos apegamos estrictamente al año 2012 (dato que Alejandro puso en la mesa) entonces la cifra aumentaría porque Benjamín Galindo fue entrenador de Santos Laguna en 2012 (Caixinha llegó a Santos hasta noviembre de ese año) y la cifra incrementa cuando el actual director técnico, Siboldi estuvo en dos partidos oficiales con Santos como “interino” después de que Pedro Caixinha fuera despedido en el apertura 2015. Así que serían, en todo caso, seis entrenadores en cinco años (¿Muchos,no?).

Segundo: A qué se referirá Alejandro cuando asegura que en Multimedios mal informamos, la pregunta obligada es, quién, quién es Multimedios.

¿Tenemos “otros” intereses? Cuáles Alejandro y la más importante… durante la entrevista jamás me dirigí hacia el Presidente del Santos Laguna con faltas de respeto, mucho menos que Santos Laguna contaba con “poca inversión”.

Sigo convencido en que Santos Laguna es un detonante de inversión muy importante para esta región, es un motor para la movilidad social fundamental en la Comarca Lagunera, es un factor determinante en la regeneración del tan vapuleado tejido social de los estados (Coahuila y Durango) y a pesar de que Alejandro aplicó técnicas de rudeza innecesarias, lo entiendo… La frustración (insisto), ciega.







