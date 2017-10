¡Mmm, para eso me gustaban!

En escenarios de la “polaca” los actores deben ser muy escrupulosos y discretos al momento de disputar una batalla. Justamente la actividad (política) requiere de ciertos atributos que no todas las personas poseemos, uno de ellos es la diplomacia y la templanza, en pocas palabras, comer “mierda” y saber (o querer) pedir más, si no se cuenta con esas mínimas aptitudes, hay que saberse fuera de la “jugada”.

De lo contrario, en la política los enemigos son verdaderos y cuando hay que librar un enfrentamiento hay que hacerlo brutalmente, hasta donde las fuerzas lo permitan (más si los encontronazos son entre miembros del mismo partido), si no se desarrolla con esta ecuación, es mejor dejarlo por la paz y seguir degustando heces fecales (perdón por la escatológica analogía).

Hace algunas semanas el diputado local duranguense, Gabriel Rodríguez Villa hizo estridentes declaraciones en las que se fue en contra la alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem con toda la “caballería”.

Rodríguez Villa en apariencia (y en su calidad de legislador local) exhortaría a la edil a pagar sendos créditos del Infonavit y Fonacot contraídos en tiempos infaustos de Luis de Villa, se sabe que De Villa cobrara a los trabajadores y “el angelito” no reportaba ni un “cinco” a las instancias federales.

Así Gabriel Rodríguez aprovechó esta condición para disfrazar su verdadera molestia: Que González Achem apoya a uno de los dos sindicatos con los que trabaja el municipio, el que no tiene reconocimiento ante la Secretaría del Trabajo, el rival al sindicato agremiado a la CTM Laguna - Durango.

Rodríguez Villa amenazó a la alcaldesa, ella inmediatamente reculó, lo invitó a “dialogar”, lo llamó a la cordura ya que ambos eran personajes emanados del mismo partido, él le contestó claramente: “No te metas en la autonomía sindical” (Palabras más, palabras menos), ella se escondió y él, cuando pudo sustentar su embate, se escondió también.

Entrevisté a Rodríguez Villa el martes pasado, suponía que iba a irse con todo en contra de González Achem, era el foro adecuado, arropado con un halo legislativo y en su calidad de líder social Gabriel “le sacó”, no quiso reconocer que había una molestia (genuina o no), se fue por la tangente: “No hay ningún conflicto”, ¿No? entonces porqué salir a declarar ante los medios de comunicación si no va a mantenerse firme, esa no es cualidad de un líder.

Los célebres nunca han sido timoratos, no se esconden, mucho menos se desdicen, de lo contrario pasarán a los restos “sin pena, ni gloria”.

Y en Durango no hubo ninguna llamada de atención, Luis Enrique Benítez prometió, cuando asumió la posición de dirigente estatal del PRI, unidad entre los militantes. Ni unidad, ni fractura, se quedó en un litigio en medios, una “machicha” de tres entrevistas “banqueteras”... Para eso me gustaban...







angel.carrillo@multimedios.com