Cuente hasta 10, Alcaldesa

Entiendo y no a la alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem en sus cinco minutos de ira. Resulta que los vecinos de la colonia Centro del municipio se inconformaron ante la “mala calidad” en la sustitución de banquetas, obra emprendida por su administración.



El lunes pasado, este grupo de manifestantes del primer cuadro de la ciudad se apostaron en el cruce de las calles Guerrero y Coronado con el fin de impedir que los trabajos continuaran, María Luisa decidió ir a ofrecer una explicación en la que argumentó que, de ninguna manera recibiría una obra de mala calidad, además argumentó en el lugar de la discordia que el contrato con la empresa tiene una garantía por 10 años si hubiera vicios ocultos y 25 en la estructura.



Hasta aquí todo bien, de pronto la alcaldesa “montó en cólera” (extraño en ella) y advirtió a los presentes: “Esta es la última obra que les hago, no les vuelvo a hacer absolutamente nada en el Centro, me voy a dedicar a otras cuestiones porque es una gente que nada más está viendo qué haces, para luego salir y agarrar tajada política porque no son instancias, ni son expertos”, sentenció.



Me imagino las caras de los funcionarios que la acompañaban, se les cayó la mandíbula, no podían creer que María Luisa, una mujer sumamente cándida y paciente hubiera perdido los estribos y se hubiera lanzado de esa forma en contra de los manifestantes, que en el último de los casos, los asistía un derecho inescrutable, el de pedir cuentas a sus gobernantes.



De alguna forma la edil tiene cierto grado de razón. Lerdo es un municipio con muchos “bemoles”, comparado con Gómez Palacio y Torreón, se trata de uno de los bastiones electorales más importantes del estado, por su gran territorialidad, en contraste es una ciudad muy castigada por los gobernadores quienes siempre voltean hacia la capital y, naturalmente, hacia Gómez Palacio. Los recursos llegan a “cuentagotas” y si a eso le sumamos el constante descontento de los habitantes (indistintamente si sacan “raja política” o no) pues a cualquiera exacerbaría.



Lo cierto es que María Luisa González Achem debe ser cauta con sus emociones, ya Luis Enrique Benítez, el líder del PRI en Durango la “destapó” como posible aspirante a una senaduría y esos ataques de pánico no le vendrían bien a sus intenciones, más si tomamos en cuenta que no finalizaría su periodo al frente de la administración municipal.



Yoga Alcaldesa, yoga es la solución en momentos de extremo estrés para personas de “pocas pulgas” (como su servidor) y como luego dicen: Cuente hasta diez, porque en política las “pataletas” pueden resultar contraproducentes.







