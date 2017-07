El Bosque tiene sed... Actuemos Juntos

DeBaldomero me veía de una forma extraña, no supe distinguir si estaba molesto o apenado. El Administrador del Bosque Venustiano Carranza y Erick Ruvalcaba de la Dirección de Servicios Públicos en Torreón se presentaron en el parque, que para las ocho de la mañana lucía impecable, las áreas regadas... todo en su lugar. No me queda claro si las cosas en el Bosque volvieron a la normalidad (luego de la descompostura de las bombas que surten agua) o las autoridades del Ayuntamiento de Torreón le dieron una “manita de gato” antes de que llegáramos... Sea una cosa u otra, sirvió.

Una vez más, la ciudadanía atendió el llamado de Multimedios - Milenio para desarrollar la edición más reciente de “Actuemos Juntos”: Cerca de 200 personas recorrimos el Bosque en busca de basura (para recolectarla), encalamos algunos árboles y sobre todo anegamos áreas que permanecían secas con varios miles de litros de agua contenidos en pipas (esto último gracias a la ayuda de Rafael Rebollar de Industrias Peñoles y también de Lala).

Es esperanzador saber que existen personas preocupadas por el entorno ecológico de la zona, los laguneros tomaron en cuenta el llamado, vinieron de todos los rincones de la Comarca y lo digo con conocimiento de causa porque se acercó una señora con sus hijos: “Oiga, venimos desde Chapala (en Gómez Palacio)”.

Los niños de la escuela de futbol Santos - Peñoles también tomaron parte de este encuentro ciudadano, los chiquillos uniformados con los colores de la escuadra local usaron bolsas de plástico, guantes, cubre bocas y “peinaron” el parque.

Insisto: El Ayuntamiento de Torreón es el único responsable del riego eficiente del Bosque, el mantenimiento de las bombas y los equipos, también de los rondines de seguridad, la regulación de los comerciantes. De nosotros es el resto, cuidar las áreas verdes y hay muchos ejemplos en contra, el reglamento interno del Bosque Venustiano Carranza prohíbe el ingreso de mascotas (situación que nadie acata por cierto)...

Está bien, lleve a sus perros, nada más que levante las heces fecales de su mascota y deposítelas en un lugar adecuado, es una actitud poco cívica tirar basura en la vía pública, está bien, lleve alimentos el parque, nada más que cuando se retire, no deje la bolsa de papas tirada por ahí... Esa sí es responsabilidad nuestra, no del Alcalde, no del Director de Servicios Públicos, ni del administrador.

Gracias a Carmen y a Tere, dos usuarias del Bosque Venustiano Carranza quienes nos alertaron de la situación, dos ciudadanas preocupadas por un paseo emblemático de la ciudad, ellas no buscan ningún otro beneficio que no sea la atención de las autoridades, apartidistas, no pertenecen a ningún colectivo solamente a sus grupos de yoga y zumba.







angel.carrillo@multimedios.com