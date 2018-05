Acciones arcaicas

Por fin entendí la dinámica de los partidos dentro de un cabildo. Los que son minoría siempre encontrarán el “prietito en el arroz” para presionar a los contrarios. Enrique Sarmiento, el regidor priista, hizo gala de esta hipótesis pues comprobó que dentro de las canchas deportivas de Torreón se vende cerveza los domingos después del horario establecido.

El regidor se armó de un ejército para probar que en lugares como La Bombonera o Hapok se expenden bebidas alcohólicas fuera de horario, llevó fotógrafos, testigos y hasta una Notaria Pública para que diera fe del hecho. El regidor nunca se imaginó que los propietarios de estos establecimientos tenían sendos permisos avalados desde administraciones anteriores que les permiten vender licor los domingos, porque están constituidos como restaurantes - bar (que por cierto de restaurantes no tienen nada, pero finalmente el permiso existe y es totalmente legal).

Fueron acuerdos verbales que hicieron con la autoridad (en ese entonces) en turno para que no tuvieran ningún problema y que el negocio fuera rentable, el domingo es un día importante en cuanto a actividades deportivas se refiere y “la cheve” (tristemente) es un producto necesario (en cuando a la oferta y la demanda).

El “escándalo” no acaba ahí (tomando en cuenta que la situación está fuera de todo reglamento), la “cosa” empeora cuando el municipio no detectó a tiempo las omisiones que se generaron desde los tiempos de José Ángel Pérez o Eduardo Olmos porque (simplemente) el problema lo vieron los regidores priistas (que esa es precisamente su encomienda) y no los propios inspectores de alcoholes.

Otra: Ya tengo clara “la película” en cuanto al trabajo de los regidores de oposición, el “prietito” en el arroz del que hablamos en un inicio, pero lo que todavía no logro entender es porqué los gobiernos tratan de “colorear” cualquier obra pública de acuerdo a su imagen y semejanza (como reza La Biblia). Recuerdo que en tiempos de Eduardo Olmos pintaron la fuente de El Pensador en rojo, al margen de que no era (estéticamente) la mejor opción, los ciudadanos inmediatamente alzaron la voz hasta que la regresaron a su estructura original. Jorge Zermeño (o cualquier otra “mente maestra”), decidió modificar la explanada de la Plaza Mayor, pusieron colores azul, naranja y amarillo, casualmente los manejados por el Licenciado Zermeño en su campaña. ¿Qué alguien no le ha informado a Jorge Zermeño que no necesita de esos artilugios del pasado para avanzar en sus aspiraciones? El electorado no es tonto, sabe perfectamente las cosas que se hicieron bien y las que no y actos como ese ensombrecen la intención natural de la reelección.

A mi juicio el equipo gerontológico de Don Jorge (salvo Sergio Lara, el Secretario del Ayuntamiento) está cayendo en una espiral poco favorecedora, no hay nadie quien le sugiera cómo deben plantearse las nuevas estrategias de gobernanza, él es un hombre (insisto) muy experimentado y serio, sin embargo debe arroparse de personas que le aporten y no que mermen su labor al frente de los torreonenses. Pobre decisión fue la de poner en práctica acciones arcaicas como colorear electoralmente una obra que no necesariamente le pertenece a un partido político, más cuando la elección (y la posibilidad de la reelección) está en puerta.

