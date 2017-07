¡Ya que los suelten!

Ya no se aguantan las ansias.

Todo mundo anda movido, en la línea de salida. Como leones enjaulados, pensando en la estrategia que utilizarán.

Todos están listos para la carrera, pero nadie ha dicho cuáles van a ser las reglas, solo saben las fechas de arranque oficial del proceso electoral que será el 8 de septiembre 2017.

Solo hay estimaciones de las condiciones, los tiempos, los presupuestos, las fuerzas necesarias, el cálculo del beneplácito de los compañeros o el disgusto de los mismos.

Mientras llegan las definiciones del método de selección del candidato a gobernador o a alcalde, los interesados se desviven por realizar informes de actividades legislativas por el estado, o bien, aprietan el paso para entregar obras para la gente, pero no, no son campañas, no vaya usted a pensar otra cosa, ¡ehhh!

Algunos hasta organizan convivios por el día del padre, extemporáneo, es cierto, pero solo una reunión de cuates, lo curioso es que llegaron puros políticos.

Algunos hasta se divierten persiguiendo a funcionarios en distintos eventos, para documentar sus denuncias de actos de campaña anticipados. Bueno, en algo tienen que ocupar su tiempo los tricolores. La búsqueda de nuevos simpatizantes puede esperar.

Delfines, tiburones, viejos lobos, resucitados, otros de largo colmillo, algunos de sangre nueva, y otros que nadan de muertito se aprestan a pelear las candidaturas en Guanajuato por los partidos políticos.

Los hay oportunistas, advenedizos, trepadores, impacientes, arrebatados, vengativos, rencorosos, retorcidos, resentidos, malévolos, malintencionados, injustos, individualistas, egoístas, rebeldes, ingratos, desleales, bueno, bueno, ya mejor le paro, porque entonces no tendríamos candidatos.

Pero van a vender sus mejores caras, la del generoso, altruista, avezado, veterano, paciente, tolerante, indulgente, caritativo, franco, sincero, bienintencionado, justo, desinteresado, disciplinado, agradecido, leal, preocupado por la gente, a ver quién se las compra.

Con tal de obtener la candidatura, están dispuestos a dirigir sus cañones hacia los compañeros del partido, pero no utilizarán toda la pólvora en sus municiones, se trata de darle un "recargón", no de destrozar al partido, porque si la campaña interna resulta muy virulenta, el electorado se puede asustar.

El IEEG ya aprobó el calendario de las elecciones del 2018, que arrancará el 1 de octubre de este año con el reporte de cómo será el método de selección de candidatos en cada partido. La elección será el 1 de julio y los que quieren participar aguantan la respiración. Solo esperan el banderazo para soltar las amarras y entrar de lleno en la batalla.

Lo cierto es que ninguno de los interesados se aguanta a sí mismo y ya se les cuecen las habas.

¡A divertirse se ha dicho!

