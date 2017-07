El Gobernador abrió la temporada

Desde que el gobernador Miguel Márquez admitió su interés por la candidatura de Acción Nacional para la Presidencia de México, en una entrevista con Milenio León, las emociones contenidas se soltaron entre los políticos de Guanajuato.

Rápidamente aparecieron los miembros de distintos partidos de oposición para reprobar el pronunciamiento de Márquez y cuestionarle los puntos débiles de su administración, como el tema de la inseguridad que azota al estado.

Bien visto, los opositores están haciendo su chamba. Al decir que no le va la vida en ello, pero si hay que estar ahí, estará, Márquez abre las hostilidades en el mundo de la política, el banderazo de salida para todas las expresiones dentro de los partidos.

Los pronunciamientos se multiplicarán, solamente deberán de cuidarse de no hacer campaña desde un puesto público.

Si ya Fernando Torres Graciano y Diego Sinhue Rodríguez han tenido reuniones "privadas" con correligionarios y se perfilan como los gallos con más espolones para disputarse la candidatura panista al gobierno de Guanajuato, solo faltaba una expresión de los intereses del gobernador Márquez, quien había mantenido un perfil discreto.

Enseguida de la entrevista de Márquez con Milenio, apareció Humberto Andrade, líder estatal panista, para decir que el Gobernador tiene fuerza en el PAN, pero también salió Luis Alberto Villarreal para reconocer a Márquez, pero dijo que su gallo es el poblano Rafael Moreno Valle, en la búsqueda de la candidatura presidencial.

El principal impulsor de Miguel Márquez ya no milita en el PAN, porque no renovó su militancia, es el ex presidente Vicente Fox.

Unos días antes de la entrevista del Gobernador, Vicente Fox afirmó "Anímate Miguel", y después le aplaudió su anuncio y le echó porras con un "Bravo Miguel". Otros afirman que Márquez ya platicó con gobernadores de otros partidos sobre el frente opositor. Lo cierto es que Márquez no dejó a nadie indiferente.

Así se abre, de manera extraoficial, la temporada de cacería en el mundo de la política. Priistas, panistas, perredistas tienen listas las carabinas para "disparar" sus mensajes de repudio, condena o de plano, subirse a la cargada.

Ahora es momento de saber de qué lado jugar, saber cómo mover sus piezas y no caer en el error y vivir seis o tres años fuera del presupuesto.

Son los dilemas que ahora los políticos profesionales del estado deberán resolver.

Es el momento de las apuestas, y encontrar la manera de apoyar a uno, pero sin descuidar lo que piensa el otro, vaya, hay algunos que conocen muy bien estos juegos y hasta perdiendo, caen parados.

Dispongámonos a observar, escuchar y leer la cobertura informativa de la política de Guanajuato y a la de México, que promete ponerse muy interesante.

andres.amieva@milenio.com