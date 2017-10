Cosa de caprichos

Entrega desinteresada, ejercer el poder para ayudar, implementar políticas para beneficiar a los más vulnerables, ver exclusivamente por el bien de la Nación, sacrificarse por el mejor interés de la mayoría, etc, todos esos son valores que parecieran pasados de moda.

Lo de hoy son los caprichos.

Que alguien quiere ser candidato y surge oposición dentro de su partido, entonces comienza un estira y afloja para presionar y salirse con la suya. En algunas ocasiones la presión funciona y obliga a un partido a autorizar una candidatura que no tenía contemplada.

Alguna vez Manuel Espino, líder del PAN, dijo que Felipe Calderón no era el mejor candidato para pelear la Presidencia, sino que era el más idóneo. El que entendió, ya la hizo.

Cuando los cauces normales dentro de un partido no fluyen a favor, entonces es el momento de aplicar el capricho. Pareciera que no hay mañana, tiene que ser ahora cuando lo designen candidato, no dentro de seis años.

Y de esos ejemplos hay muchísimos en la historia política mexicana. Y muchos más recientemente, en el México que goza de una mayor democracia.

Cualquier pretexto es bueno para encapricharse.

Caprichos para lanzarse de independiente.

Caprichos para iniciar un movimiento.

Caprichos para quedarse a protestar en el Paseo de la Reforma y autonombrarse Presidente legítimo.

Los caprichos bien pueden fundar partidos como PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, etc. Y pensándolo bien todos tienen los mismos orígenes, muy revolucionarios.

Pero un capricho también puede servir para dividir a la derecha y el elector deberá escoger, PAN o Margarita.

Habrá otros que puedan fingir caprichos para aparecer como independientes y atomizar el voto de los ciudadanos. Hay que estar alertas y no irse con las fintas, porque al final algunos podrían tener otras intenciones para beneficiar a un partido, el de siempre, el omnipresente, el tricolor.

Hay que tener la habilidad de separar los caprichos reales, de los fingidos, de los caprichos pasajeros, caprichos utilitarios para servir al poder tras bambalinas, en fin, toda una serie de obstáculos para que los votos de los ciudadanos puedan llegar a contar y representar una fuerza real en las elecciones de 2018.

Mejor aún, hay que dejar de lado los caprichos en favor de las causas verdaderas. Ahí cada ciudadano tendrá la decisión y que tome la mejor.

