¿Cómo mantener la solidaridad?

La solidaridad entre los mexicanos, que se reactivó a raíz del temblor del 19 de septiembre, es un regalo valioso que debemos preservar. Se perdieron muchas vidas, pero el alma de México está a salvo.

Conforme pasan los días y nos vemos obligados a regresar a la rutina en una ciudad conocida por sus complicaciones logísticas, ¿nos durará esta sensación de que todos formamos parte de la misma comunidad? Ojalá. Será increíble si logramos construir los cimientos de una sociedad más pacífica y justa. Pero para convertir ese deseo en realidad se requerirán mucha reflexión y más acción.

Fue notable que ante la emergencia el clasismo se evaporó. Esta situación nos llevó a una convivencia poco usual en el día a día de la megalópolis. ¿Cuántas veces pasamos ante niños en la calle o un anciano pidiendo limosna sin chistar? ¿Por qué ahora estas muestras de simpatía y apoyo entre desconocidos? La lección es que tenemos que hacer más para ayudar a nuestros connacionales, pero debemos hacerlo todos los días. Si amas a México, la vida de los demás mexicanos (su bienestar, su salud y su educación) es asunto tuyo.

Como mexicanos sería un avance enfrentar el clasismo que nos divide y el racismo que forma parte de esta siniestra mezcla. Muchas veces he escuchado el argumento de que en México no hay racismo, que el tema es muy diferente a Estados Unidos. Sin duda, los prejuicios mexicanos son distintos, pero no por eso son menos nocivos. Existe una correlación notable entre poder adquisitivo y el color de la piel en nuestro país, y el primer paso para solucionar este problema es reconocerlo y enfrentarlo.

Cada día la sociedad civil es más fuerte, algo que podemos celebrar. Este hecho nos confirma que no necesitamos a un tlatoani para "salvarnos", sino que tendremos que seguir la dura tarea de enriquecer la democracia y fortalecer el estado de derecho.

Recientemente, Enrique Krauze ofreció una importante reflexión sobre cómo el país logró establecer un sistema democrático y por qué hay que valorarlo y preservarlo. Hemos avanzado muchísimo en los últimos 25 años en la construcción de la democracia y en la inserción de México en la economía global. Hay mucho por hacer, pero eso sí, no debemos dar marcha atrás.

Con las elecciones presidenciales en la mira, debemos exigirle a los partidos que presenten ideas específicas sobre cómo piensan ayudar a crear un México más justo y próspero. Las campañas políticas en México son famosas por su falta de contenido. Exijamos en esta ocasión planteamientos específicos en temas clave como planeación urbana, educación, seguridad y combate a la corrupción.

La sociedad civil tiene un gran papel que jugar, pero el gobierno debe ser eficiente, y el fortalecimiento del estado de derecho es la clave en casi todos los ámbitos. Necesitamos hacer valer la ley, que aplique a todos y que proteja a todos. Así será más fácil forjar amistades y negocios en nuestras comunidades, porque el estado de derecho construye la confianza de manera duradera.

Elogio a la radio

¡Cómo nos reconfortó escuchar las noticias y conversaciones de los locutores de la radio esta semana! La radio sigue siendo un espacio común, al alcance de todos. Cuando no hay wifi, todavía hay señal de radio, y allí nos podemos encontrar.



*CEO de Speyside México

@chilangagringa