He insistido en otras ocasiones, desde esta misma columna, en la errada complacencia de la neutralización que ejerce el reconocimiento oficial, al arte y a los artistas. El arte esta deformado en la ciudad. La uniformación avanza al ritmo del cemento armando, al ritmo del optimismo exuberante de los mercados; bajo su lógica de optimismo global, los artistas, las calles de Guadalajara, y todos aquellos que están ligados a una actividad económica relacionada con la cultura, no advierten los riesgos de pérdida de identidad a cambios de beneficios que destruyen nuestra memoria e historia inmediata. Un caso particular de ello, la Avenida Alcalde, vía rápida de sur a norte y viceversa, que en aras de la sociedad globalizada del siglo XXI, está a punto de perder la sintonía y las funciones de su concepción.

Es año electoral y estamos en medio de una negociación ríspida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. (TLCAN). Los indicadores adversos ofrecen un escenario de tropezones y jaloneos: "enojo social entendido" llamó Enrique Peña Nieto, a la inequidad que acentúa las condiciones de sobrevivencia de la mayoría de los mexicanos, que esperaban más de las Reformas Estructurales aprobadas en aquellos días del pacto por México.

Nuestro país esta reprobado por la Organización Internacional del Trabajo, los bajos salarios, (México contrajo 12% el salario promedio en la década 2005 – 2015).

En materia de seguridad hemos rebasado los diez homicidios por cada cien mil habitantes.

En materia de cultura, la flamante Secretaria de Cultura, con la Reforma que aprobó la actual legislatura federal, quedo secuestrada por una ley ambigua y general, que ha vuelto irreglamentable el acceso universal a la cultura; no plantea instrumentos que garanticen el artículo cuarto constitucional, que dic: Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

¿Qué podemos hacer cuando el Estado intenta destruir lo que nuestros padres nos han legado, valores, promesas y expectativas?

Los precios de la mezcla mexicana del petróleo llegaron 59.45 dólares por barril, nivel no visto desde mayo del 2015.

Las finanzas públicas del país se benefician, sin embargo, los afectados con este incremento son los consumidores; es decir, usted y yo, más vale que no lo olvidemos, vivamos la mundialización en presente, no hay culturas altas y bajas, primitivas o complejas; la voluntad de convivir en la misma comunidad obliga a conservar instituciones como la Orquesta Filarmónica, una de las instituciones que muestra en toda su desnudez, el desencuentro que vive la sociedad, jalisciense, que no encuentra la sintonía de los profesionales de la gestión cultural.

