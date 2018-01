2018 Elecciones y otras calamidades

Los principales movimientos de disidencia (verbigracia: los sectores que están en contra de las reformas estructurales), continuarán con sus respectivas luchas, por lo tanto, habrá marchas, plantones, y sus consecuencias derivadas; resultarán en una posible recesión en la economía mexicana, la delincuencia aumentará (más) y trastocará la vida de millones de mexicanos.

Como sucede en tantos otros ámbitos de la vida, las elecciones presidenciales en México y las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá, son dos procesos determinantes para lo que venga, y lo que resulte en ambos casos, tendrá que eslabonarse a la política monetaria de Estados Unidos, al aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal (FED), ya que ambas implican un impacto directo a la subida de las tasas de interés en México, la paridad peso-dólar, las importaciones, la compra de ciertos bienes y el poder adquisitivo en dólares de los consumidores.

En la flamante nueva Secretaria de Cultura, federal, uno de los objetivos de la dependencia a cargo de María Cristina García Cepeda, será consolidar el marco jurídico mediante la expedición del Reglamento de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

Como parte del desarrollo cultural de los mexicanos, refirió, se impulsarán políticas públicas en materia cinematográfica y editorial; también en lo referente a la cadena de valor del libro, para alcanzar un número mayor de lectores, estimular a la industria editorial y garantizar una mejor distribución del libro.

Mientras que en Educación y Cultura, dijo, se formarán recursos humanos de alto nivel en la creación, producción e investigación artísticas. Para ello, se ofrecerán dos doctorados; el de Artes Visuales, Escénicas e Interdisciplinarias y el de Cartografías del Arte Contemporáneo.

Acá en Jalisco, la violencia todo lo enluta. Cuelga crespones, aunque el poder siga amurallado en edificios herencia de la colonia y separados de la realidad por unas vallas verdosas que escapan a toda compresión. Al redactar estas notas, los crímenes más destacados son los de Saúl Galindo Plazola, Salvador Magaña Martínez, el feminicidio de Alexandra Castellanos, además de asesinato de Miguel Vázquez, y su hermano Agustín Vázquez Torres, en la Delegación de Tuxpan de Bolaños, del municipio de Bolaños.

Desde las ventanas donde contemplo el mundo deambular, me pregunto, como desahucio de una sociedad infectada de muerte, por qué nuestros legisladores no entienden. Me froto brazos y cabeza, jamás imagine que fuera aprobada la Ley de seguridad interior.

¿Qué seducción puede ejercer una política donde las acciones son una violación a la propia constitución? Como afirma Todorov –" el pasado vaticina el presente".

