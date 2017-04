Imposible seguir viendo televisión

Me preocupa la televisión porque no siento que sus cabezas estén viendo hacia donde deberían de ver.

En lugar de enfocarse en descubrir el hilo negro, deberían pensar en el público, pensar como público, invitar a la gente a que mire sus canales.

No sé usted, pero de unos días para acá, yo, que me dedico a analizar televisión, batallo para encontrar mis canales.

Y sufro cuando uso mi antena de televisión abierta digital terrestre, y me desespero cuando utilizo los cables o las antenas directas al hogar, y me enojo cuando trato de manejar las apps de cada uno de los canales.

Deje usted la programación o los contenidos, ver televisión en este país se ha convertido en un infierno.

¿Sabe lo que hago cuando quiero ver la tele más allá de lo que tengo que monitorear para mi trabajo? No la veo.

De plano la apago y pongo o mis contenidos de iTunes, o YouTube a destajo o lo primero que me recomiendan en las OTT como Netflix.

Es en serio, me molesta mucho prender la tele, buscar mi canal y que no aparezca. Y me molesta más tener que andarlo cazando como si yo tuviera que trabajar para el canal y no el canal para mí.

Mejor no veo nada, me brinco a otra ventana más estable porque, para acabarla de amolar, cuando por fin encuentro el canal que tanto estaba buscando, el programa que solía ver a una hora ya lo movieron a otra.

¡Pues de qué se trata! ¿Ahora entiende cuando le digo que esta gente no piensa en el público?

Salvo una que otra campaña tardía de información de uno o dos canales, yo no siento que la industria tenga ganas de ser vista, que aprecie a los espectadores.

Siento como si la mayoría de nuestras televisoras se hubieran convertido en malas oficinas de gobierno donde maltratan al usuario.

Estos señores son tan soberbios que asumen que si ponen en sus pantallas dónde quedó cada cosa, las audiencias los van a seguir como animales amaestrados.

Perdón, pero el mundo existe más allá de sus pantallas y si el público ni siquiera puede llegar a sus canales, ¿cómo se van a enterar de lo que le están diciendo?

Y si ya llegaron, ¿ya para qué se los dicen?

Todo está muy mal planteado en este negocio. ¿Por qué nuestras televisoras no se unen para informarle a las multitudes de cómo quedó el cuadrante de la misma manera como luego se unen para otras cosas?

¿Por qué esto no se discute a nivel Cámara y se invita a las audiencias a mirar televisión como alguna vez se les invitó a escuchar la radio?

Si fuera político, sería el primero en buscar la manera de hacer algo por la televisión mexicana, por estimularla a través de una campaña de información sobre la ubicación y el perfil de cada una de las señales.

¿Por qué? Porque la televisión es la mejor herramienta de los políticos antes, durante y después de las campañas electorales.

¿Qué es lo que quieren de aquí a 2018? ¿Que la gente ya no vea nada? ¿Que no se enteren de sus propuestas? ¿Quedarse sin influencia?

Respeto mucho lo que se está haciendo en cada una de las televisoras de nuestra nación, pero de nada les va a servir si dejan de ser vistas.

De nada les va a servir si no se paran frente a las audiencias y les dicen: aquí esto, aquí quedé. Mírame. ¿O usted qué opina?

¡atrévase a opinar!

alvarocueva@milenio.com