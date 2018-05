Peña Nieto tropieza en Instagram

Creo que fue una equivocación gravísima que Enrique Peña Nieto se pusiera a entretener a sus admiradores en las redes sociales, tal y como vimos hace unos cuantos días en Instagram.

¿Por qué? Porque el señor es nuestro Presidente, no un comediante, y porque el tono nacional va exactamente por el lado contrario.

Que don Enrique se ponga a coquetear en internet cuando México está viviendo las campañas políticas más violentas de su historia, cuando miles de familias están padeciendo tantos horrores y cuando están pasando tantas cosas tan feas, es poco menos que un insulto.

Nuestro Poder Ejecutivo tendría que estar poniendo todos sus esfuerzos en otro lado, no en este descarado ejercicio de vanidad. Porque, no nos hagamos tontos, quienes navegamos y utilizamos las redes sociales sabemos que esa “aportación” no tuvo nada ni de espontánea ni de creíble.

Cuando uno sube historias en vivo a alguna red no hace pausas, no tiene tiempo de pensar las respuestas y no las llena de efectos visuales.

E igual, ¿de dónde salieron esas preguntas? ¿Quiénes las hicieron? ¿Qué mexicanos? ¿De qué estados? ¿De qué cuentas de Instagram? ¿Se trata de cuentas reales, de colaboradores de Los Pinos o de quién?

Me escandaliza que los responsables de esta imperdonable frivolidad le quieran hacer creer a la opinión pública que a la gente que utiliza las redes sociales solo le interesa contactar a Peña Nieto para saber de qué marca es su gel que usa en el cabello.

¿Cómo saben que utiliza gel? Podría ser cera, spray o algún otro tipo de producto.

¿Cómo es posible que a nadie se le haya ocurrido preguntarle por alguna otra cosa? Es el Presidente de México, no el galán de la telenovela de la noche.

No se necesita tener doctorado en comunicación para encontrar vínculos entre esta peculiar estrategia y los nuevos spots de José Antonio Meade:

Pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta. Pregunta, chistecito. Pregunta, remate.

Ojo: no estoy diciendo que el Presidente esté apoyando al candidato del PRI. Le estoy diciendo que es obvio que atrás de esto se esconde o el mismo proveedor o el mismo asesor o alguien que está en ambas partes.

A mí no me asusta que el Presidente se quiera posicionar como bizcocho, como fan de la serie de Luis Miguel o como la estrella de los memes. Me llama la atención el retroceso que esto significa en términos de comunicación y que esté comenzando a manejar la idea de que las multitudes no quieren que se vaya.

¿A qué me refiero con lo del retroceso? A que don Enrique ya había adquirido una posición de enorme respeto con acciones como el discurso que se aventó para responderle a Donald Trump. ¿Se acuerda?

Regresar a su época de galán o a los tiempos en los que muchas personas se burlaban de él significa que el “enorme respeto” no le funcionó, que existe una añoranza por ese otro tipo de popularidad.

¿Qué le trato de decir cuando hablo de la idea de que las multitudes no quieren que se vaya?

A que si eso fuera cierto, el último en mover estos comentarios tendría que ser él.

Me da la impresión de que le ganó el ego, de que alguien lo quiso meter en la agenda ante el protagonismo de los candidatos.

Esto no venía al caso. No debió de haber ocurrido. ¿O usted qué opina?

