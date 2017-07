Educando en el odio

Si usted pensaba que los spots de Morena y del PRI tenían problemas, ¿qué me dice de los del partido Movimiento Ciudadano?

Son una desgracia que nos persigue en la radio y en la televisión, y que en muchos sentidos desinforman, confunden.

Vamos a repasar su anuncio más representativo, ése donde un muchacho de chalequito, lentes y sombrero nos pregunta:

“¿Sabes quiénes son los diputados ciudadanos? Son los únicos que se opusieron al gasolinazo. Sí, votaron en contra de la reforma energética, la fiscal y la liberación del precio de la gasolina.

“Son los únicos que han rechazado bonos y privilegios. Cada uno de ellos, más de medio millón de pesos.

“Si todos los diputados hubieran hecho lo mismo, el país hubiera ahorrado más de mil millones de pesos.

“Los diputados ciudadanos están demostrando que sí hay diferencias”.

Al final entra la voz de una locutora que remata mientras vemos el logotipo: “Movimiento Ciudadano”.

¿Por qué le digo que esto es una desgracia si aparentemente no le hace daño a nadie?

Primero, por ese delicadísimo uso de la palabra ciudadano. Este señor no nos está hablando de los diputados del partido Movimiento Ciudadano, nos está hablando de los “diputados ciudadanos”.

¿Y sabe qué? Todos los diputados son ciudadanos como usted y como yo.

Aquí hay una trampa que pretende confundir a las multitudes, que busca ganar simpatías etiquetando como independientes a políticos que no lo son.

Porque, no nos hagamos tontos, quien no sepa de esto, al escuchar la palabra ciudadano, puede imaginar cualquier cosa, menos que se trata de representantes que forman parte de un partido como el PAN o el PRD.

De entrada, esto ya es sucio y manda un mensaje de que, en política, todo se vale, pero viene lo peor: la parte de las afirmaciones.

Este spot dice que los miembros del partido Movimiento Ciudadano fueron los únicos que se opusieron a la reforma energética.

Perdón pero, ¿acaso las cabezas de Morena no dijeron lo mismo?

¿Entonces quiénes fueron los únicos que se opusieron? ¿Los de Movimiento Ciudadano o los de Morena?

¿Quién está mintiendo aquí? ¿Por qué a ambos les preocupa tanto ser los únicos?

No, pero espérese, viene la pregunta más dura: ¿por qué el hecho de haberse opuesto a la reforma energética tendría que ser algo como para presumir en radio y televisión?

¿Qué tiene de bueno haberle dicho que no a una reforma, la que sea? ¿A qué viene al caso lo de los mil millones de pesos? ¿Sí se da cuenta de lo que está pasando aquí?

El partido Movimiento Ciudadano, como muchos otros, nos está educando, con trucos, para que pensemos que las reformas son malas, que los políticos roban y que los únicos que valen la pena son los que dicen que no.

¡Esto es monstruoso! Obviamente hay de todo en todas partes, ¿pero a usted no le preocupa estar viendo y oyendo esto a cada rato?

¿A usted no lo pone de malas? ¿A usted no lo invita a desconfiar, a pensar que México es el peor de los países y a votar por el candidato que sea siempre y cuando le diga no a cualquier cosa?

Ahí está la bronca. Estos anuncios son nocivos, no contribuyen a que uno se informe. Es pelear por pelear, alimentar el odio, la división. No se vale. ¿O usted qué opina?

¡atrévase a opinar!

alvarocueva@milenio.com