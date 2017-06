El "cínico" de López Obrador

De este lado de la realidad hay un gran desconcierto provocado, en parte, por algunos partidos políticos, que en lugar de aprovechar sus espacios mediáticos, los rellenan con mensajes que alimentan el odio.

Para muestra basta el botón del spot del Partido Revolucionario Institucional contra Andrés Manuel López Obrador donde sale el “Dr. Enrique Ochoa Reza, presidente del CEN del PRI”.

El texto dice literalmente: “Al paso de los años hasta parece que López Obrador es inocente. Tan inocente como René Bejarano, El señor de las ligas. Tan inocente como Gustavo Ponce, el secretario apostador en Las Vegas.

“Tan inocente como Eva Cadena, la diputada de Morena del medio millón. Tan inocente como sus amigos los Abarca, que son de terror.

“López Obrador, más de 20 años, ¿y no te has dado cuenta de la corrupción de tus colaboradores, que se llenan los bolsillos de dinero en efectivo en tu nombre? ¿Eres tan inocente? ¿O cínico?”

¿Qué problemas hay con este anuncio? Primero, que es francamente preocupante que un partido político invierta una fortuna en la producción y programación de esta clase de contenidos que, aunque no se paguen, tienen un costo, para mandar mensajes personales.

¿En qué me baso para decir esto? En que el spot está firmado por el doctor Ochoa y en que el texto tiene dedicatoria.

¿Para esto es que el Instituto Nacional Electoral perjudicó a los medios tradicionales robándoles esta clase de espacios? ¿Para pleitos entre particulares?

Por si esto no fuera suficiente, de una larguísima lista de errores que hay detrás de este anuncio y que por cuestiones de espacio no le voy a alcanzar a comentar, hay uno que me alarma.

¿Cuál? Ese momento en que ese político saca la imagen de un cadáver ensangrentado y tirado en el suelo para ilustrar a “Los Abarca”.

¿Cómo es posible que un partido político, el que sea, ponga en horario familiar un cadáver, tal cual, sin que nadie le diga nada?

¿A que eso no lo podría hacer ningún noticiario? ¿A que eso no lo podríamos ver en ningún programa unitario o telenovela? ¡Entonces!

¡Es monstruoso! ¿Qué le dice usted a sus hijos después de ver semejante imagen a la hora de la comida?

¡Es un ser humano! ¡Le estamos viendo la cara! ¿Y sus derechos?

No me quiero ni imaginar la cara de sus amigos y familiares.

E insisto, no le he dicho nada porque me urge señalarle lo siguiente:

¿Cómo quieren nuestros queridos partidos políticos que México no esté polarizado si esto es lo que nos regalan de a tiro por viaje en medio de nuestros momentos de mayor tranquilidad familiar? ¡Cómo!

¿De qué sirve la inmensa cantidad de detalles que cuidan en otras plataformas si aquí hay un problema monumental?

Tan sencillo como esto: todo gira alrededor de Andrés Manuel López Obrador.

¿En verdad, siendo el país que somos y siendo el PRI el partido que es, no tiene otra cosa que decir que no sea un insulto para el señor de Morena?

Porque, perdón, pero preguntarle a alguien que no está presente si es cínico es un insulto y eso, en lugar de perjudicar a El Peje, lo victimiza, lo catapulta, le da armas.

¿Ahora entiende cuando le digo que de este lado de la realidad hay un gran desconcierto? ¿O usted qué opina?

¡atrévase a opinar!





