¡Qué malas están las campañas!

Comenzaron las campañas políticas de las elecciones más grandes, más caras y más importantes de toda la historia de México y yo no siento que la nueva avalancha de spots de radio y televisión nos vaya a servir para algo.

¿Cuál es la nota? Que no existe ninguna diferencia entre los mensajes de las campañas y los que tuvimos en las precampañas y en las intercampañas.

Por favor, que alguien le diga al INE que su estrategia para administrar la comunicación de todas las instancias que van a participar en las elecciones del 1 de julio fue un fracaso.

Por lo mismo, llegamos al pasado 30 de marzo con cero sorpresas y con cero elementos que pudieran marcar un antes y un después en la intención de voto.

No, y ni hablemos de los candidatos independientes porque no existen. ¿Cuántos spots ha visto usted de ellos? Las audiencias no saben quiénes son, mucho menos si representan una opción válida.

No quisiera sonar palero, pero el único espacio mediático donde yo sentí que se movió algo fue el 21 de marzo en MILENIO Televisión con la entrevista grupal a Andrés Manuel López Obrador.

Fuera de eso, hay una suerte de simulación colectiva que insiste en hacernos creer que algo va a pasar gracias a esos anuncios.

En consecuencia, ninguno dice nada. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles van a ser los ejes de acción si se gana?

¿Qué podemos esperar en términos ideológicos? ¿Dónde quedaron la derecha y la izquierda? ¿Qué va a pasar con estas combinaciones a la hora de gobernar?

A diferencia de los spots de Enrique Peña Nieto hace seis años, aquí los candidatos ni siquiera se han tomado la molestia de grabarse viajando por México.

Es como si no les interesaran estos mensajes, como si solos los hicieran para cumplir con un requisito ante el INE.

Yo no puedo fingir que esto es muy emocionante ni felicitar ni regañar a nadie.

Aquí hay un problema de fondo: las elecciones del 1 de julio no van a ser a favor de un candidato, van a ser, como se ha acostumbrado en los últimos sexenios, en contra, para castigar gobernantes, para perjudicar a uno o a varios partidos.

Por si esto no fuera suficiente: el gran tema que flota en el ambiente y que no vemos en los anuncios es la corrupción.

¿Qué pasa cuando lo que muchas personas quieren es vengarse y se topan con un bonito mensaje de que ahora todos los políticos se quieren mucho y que hasta se agarran de la mano?

¿Qué pasa cuando la máxima aspiración de un sector importante de la sociedad es el fin de la corrupción y esas personas ponen la tele y se encuentran con un spot de “yo sí tengo experiencia”?

Obviamente el resultado es contraproducente, un odio que no se va a acabar nunca.

Queridos señores candidatos: por favor lean a la sociedad y no la hagan perder su tiempo con anuncios huecos, anticuados y enfermos de vanidad.

Qué bueno que sus amigos los quieran mucho y que sus sonrisas reflejen una felicidad infinita. Pero el único candidato que está manejando una comunicación efectiva al pedirle a la gente que vote por sus compañeros de coalición para conseguir algo libre y sin moches es Andrés Manuel López Obrador.

Los demás están trabajando como para una elección de otro país o de otra época. ¿O usted qué opina?

