"El Bronco", Margarita, el TEPJF y los "spots"

A mí no me preocupa que El Bronco vaya por la Presidencia de la República, me preocupa el tema de los spots.

¿Por qué? Porque aunque nos digan lo que nos digan de las redes sociales, de los debates y de las mesas redondas, éste es un juego de repeticiones.

Y si los candidatos no están todo el tiempo machacándonos sus nombres en los anuncios de los medios tradicionales, no existen. ¡Punto!

A mayor número de impactos, mayor recordación en el electorado, mayor posibilidad de que la gente tache un nombre en la boleta.

Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, es un éxito no solo por sus extraordinarias estrategias de comunicación.

¡México entero lo conoce porque tiene años mirándolo en toda clase de spots!

Me parece escandaloso que El Bronco ya esté en la contienda y que nadie haya escuchado o visto un solo anuncio de él en radio y televisión.

Me parece injusto que el señor esté entrando en el juego electoral con semanas de atraso, sin posibilidades de producir nada digno y sin poder competir de igual a igual contra los demás.

¿Por qué le estoy escribiendo esto? Porque nuestro próximo presidente, sea quien sea, va a ser nuestro próximo presidente no a partir de sus propuestas, va a ser nuestro próximo presidente a partir de su exposición, buena o mala, en medios tradicionales tal y como ha sucedido desde 1988.

Hoy, más que nunca, hay que ver los spots, las telenovelas y los partidos de futbol, no los discursos ni los debates.

El caso es que hace unos cuantos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hizo algo que no se ha comentado como debiera.

Le negó a Margarita Zavala, por unanimidad, la posibilidad de tener más anuncios en radio y televisión porque, según esto, su descarada desventaja “no violenta el principio de igualdad en la contienda”.

¿Es en serio? ¿Los señores de TEPJF suponen que a estas alturas del siglo XXI no existe una relación entre el número de impactos de los spots y el posicionamiento de los candidatos?

¿Creen que la gente vota por alguien solo por los esfuerzos directos de los partidos y los independientes?

¿No entienden la importancia de que el INE haya conseguido tanto tiempo gratis en medios tradicionales para que los candidatos puedan hablar con la ciudadanía?

Cuando quieran voy y les doy una plática, con mucho respeto, porque de este lado de la realidad las cosas son diferentes.

Ojo: esto no es por Margarita Zavala. Es por Margarita, por El Bronco y por todos.

No se trata nada más de ocupar los espacios en radio y televisión. Se trata de que todos los ocupen en igualdad de circunstancias porque, de lo contrario, se rompe con la equidad en la contienda.

¿De qué sirve que tantas instancias estén luchando para que nadie viole las reglas si a la hora de los medios la gente se encuentra con más spots de unos candidatos que de otros?

Es como si unos personajes fueran de primera y otros, de segunda. La conclusión es terrible. La historia nos va a juzgar.

Tan importante es el contenido como la programación del contenido. ¿Cuántos ejemplos quieren que les dé?

