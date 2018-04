‘Y mañana será otro día… mejor’, ‘The Walking Dead’ y ‘Planeta azul II’

Todavía me estoy tratando de reponer del shock del final de la temporada ocho de The Walking Dead que se acaba de transmitir por Fox.

Estos señores son unos genios para cerrar sus temporadas. Bueno, ahora nos dijeron: Quítense que ahí les vamos, y nos regalaron uno de los episodios más maravillosos de toda la serie.

No, no le voy a dar detalles para no arruinarle la experiencia pero se trata de algo que nadie se puede perder independientemente de que conozca el concepto o no.

¿Por qué? Porque tiene poderosísimas implicaciones políticas, morales y hasta filosóficas.

Fue una obra maestra que vale como la mejor de las películas que están en cartelera.

Todo el capítulo giró alrededor de una imagen recurrente, de un personaje que tuvo un final particularmente desgarrador, pero de otra época, con otro objetivo.

¿Y cuál era ese objetivo? Mandar un mensaje de nacimiento, del nacimiento de una nueva civilización construida a base de los más altos valores humanos.

Esto, incrustado en medio de una serie de terror, de una serie de zombis, es poco menos que la más grande locura del año.

¡Pero qué cree! Funcionó y nos permitió ver varios momentos de antología. Uno de ellos, insólito, polémico pero necesario en estos momentos donde todo parece estarse inclinando a favor del mal.

Felicidades a todos los que participaron en ese cierre tan inolvidable. Felicidades a todos los que están involucrados en la creación y transmisión de The Walking Dead.

Son divinos. De veras que sí. Y usted, por favor, no se pierda esto, Búsquelo, mírelo, discútalo. Vale la pena. ¿A poco no?

Imperdible

Y ya que estamos en obras maestras, este domingo, a las 20:00, por el canal Discovery, se va a estrenar un proyecto imperdible.

Por lo que más quiera en la vida, luche por sentarse a verlo con sus hijos, con sus amigos y recomiéndeselo a sus alumnos.

Yo ya lo vi y siento que soy otro. Por supuesto estoy hablando de Planeta Azul II narrado por Gael García Bernal.

Planeta Azul es una de las mejores series documentales de toda la historia y no nada más lo digo yo, lo dicen los más grandes especialistas del mundo.

Fue un esfuerzo monumental que costó mucho y que tardó un montón de años en hacerse.

Se estrenó en 2001 y fue el retrato más hermoso, completo y profundo que jamás se haya hecho de la vida en nuestros océanos.

Hoy, años después, los genios creadores de este proyecto regresaron no para hacer una secuela, para volver a empezar.

¿Por qué? Porque en este 2018, con el cambio climático y con mil y un situaciones, las cosas han cambiado.

Planeta Azul II es un ahora o nunca. Si usted no la ve, es probable que nunca más pueda volver a ver mucha de esa vida, muchos de esos animales.

¿Entiende lo que le estoy diciendo?

Por si esto no fuera suficiente, Planeta Azul II está hecho con lo último de la tecnología cinematográfica.

Imagínese, por favor, la belleza de esas imágenes, la calidad de esos sonidos. ¡Todo!

Es una serie mágica, fundamental, y narrada por Gael García Bernal adquiere una dimensión categórica.

¿Verdad que no se la va a perder? Es el domingo a las 20 horas con repeticiones los jueves a las 21 horas. ¡Gracias, Discovery, por ser tan grande! ¡Gracias por este “seriononón”!

Angélica Vale

No la conozco en persona pero amo a Angélica Vale, creo que es una de la más grandes estrellas de todo el mundo de habla hispana y verla de regreso en Televisa con Y mañana será otro día… mejor, me hace inmensamente feliz.

Por si esto no fuera suficiente, esta producción de Carlos Moreno (Amor bravío) es magnífica.

Está llena de los típicos lugares comunes de todas las telenovelas, pero con atractivos aires de modernidad tanto en fondo como en forma.

Por un lado, conflictos de hoy como el embarazo adolescente o como ciertas enfermedades terminales.

Y, por el otro, técnicas audiovisuales mucho más de serie, con textura como de cine, con ediciones vertiginosas.

Es la historia de amor entre una secretaria y su jefe, pero muy moderna. ¡Me encanta! Y con la Vale, más.

¿Entonces va a ser el éxito que México esperaba? No. Ahorita estamos apantallados, pero al rato se va a derrumbar.

¿Por qué? Porque está mal programada. Ese horario, el de las 16:30, cuando venimos de cosas tan viejas como El Chavo, era el de las telenovelas más tradicionales y conservadoras del mercado.

Ahí triunfaron conceptos como Sin tu mirada,El vuelo de la victoria y Mi adorable maldición.

Y mañana será otro día… mejor es para otro público.

Quiero ver la cara de esas audiencias cuando les salgan con mamás “buenas” que regalan a sus hijos, con papás “buenos” que engañan a sus parejas o con técnicas de serie en lugar del lenguaje de las telenovelas.

Ojalá que me equivoque pero se van a querer morir.

El problema no es el producto. Se lo repito. Es magnífico. La bronca es la programación. ¿O usted qué opina?

