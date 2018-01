‘The X Files’ y ‘9-1-1’, la noche de Fox

Hoy es un día importante para los amantes de la televisión de ayer, de hoy y de siempre.

Esta noche el canal Fox nos va a dar una lección de cómo se deben de hacer las cosas.

¿Por qué? Porque cuando casi nadie está presentando nada, por las fechas, ellos nos van a programar, al mismo tiempo que en Estados Unidos, el lanzamiento de la nueva temporada de The X Files y el estreno de la serie 9-1-1.

Es la más perfecta fusión de lo clásico y lo nuevo, de lo adulto y de lo joven. ¡Una idea grandiosa!

¿Sabe usted lo que esto significa para esta señal justo ahora después de lo que pasó con Disney?

Por favor tome nota de esto. Le va a gustar.

La conspiración de conspiraciones

The X Files es una de las series de televisión más importantes de todos los tiempos y tiene una peculiaridad que la une a fenómenos tan inmensos como Star Trek y Will & Grace.

¿Cuál? Que se fue, volvió y triunfó. Esto no lo puede decir cualquier título y si no me cree, acuérdese de fracasos tan estridentes como los de 24: Legacy y Prison Break.

The X Files regresó el año pasado con unos guiones fantásticos y con una producción enloquecedora, y el resultado fue un cañonazo tan grande que hoy, a las 22 horas, por Fox, se va a transmitir el inicio de su nueva temporada.

¿Y? ¿Qué tiene esto de emocionante, especialmente para las nuevas generaciones? Mucho.

The X Files es un concepto que no envejece. Al contrario, conforme pasa el tiempo se pone mejor porque, gracias a las redes sociales, no hay persona que no sospeche que la humanidad entera es víctima de una conspiración macabra.

Y esta serie trata precisamente de eso, y esta temporada viene mejor que nunca porque, con la certeza de que a los chavos les fascinan las aventuras de Mulder y Scully, ahora sí les van a dar hasta lo que no.

Vienen más personajes de los capítulos de los años 90, más personajes nuevos, actuaciones especiales de locura, aventuras alucinantes y algo que a usted de seguro también le fascinará: sentido del humor.

Lo nuevo de The X Files es un delicioso retorno al origen por parte de Fox, la confirmación de una tendencia fundamental en el mundo del espectáculo, algo que vale la pena vivir.

¿Por qué? Porque eso va a permitir que millones de familias se unan entre papás que recordarán lo que vieron hace años y jóvenes con propuestas cada vez más revolucionarias en una suerte de paso de estafeta emocional.

Y ni le cuento lo que va a suceder ahí a nivel historia, adrenalina y efectos especiales, porque entonces sí no vamos a acabar nunca.

Por nada del mundo se vaya a perder la experiencia esta noche a las 22 horas.

The X Files es una de las series de televisión más importantes de todos los tiempos y va a valer la pena volver a vibrar con ella. ¿A poco no?

El primer acontecimiento del año

Estamos de acuerdo en que el equipo creativo de conceptos como American Horror Story, Nip/Tuck, Glee y The People V. O. J. Simpson: American Crime Story es uno de los mejores de todos el mundo, ¿verdad?

Bueno, pues imagínese, por favor, lo que estos genios pueden hacer con algo como la famosa línea de emergencias 9-1-1 que tenemos tanto en México como en Estados Unidos.

¡Es una gloria! ¡Una de las series más espectaculares de los últimos años! Un evento que puede considerarse, ya, como de lo mejor de 2018. ¡Prohibido perdérselo!

La razón es muy simple: 9-1-1, así se llama esta emisión, fusiona lo que otras series tienen por separado.

¿Qué? Policías, bomberos, casos de la vida real, las aventuras de la línea de emergencias, erotismo, acción y unas historias personales de antología.

De hecho, lo que impide que este show se derrumbe, a diferencia de otros que no sobreviven más de dos o tres capítulos, es la solidez de sus historias personales, la redondez de sus personajes interpretados, además, por puras figuras que usted reconocerá de series como Six Feet Under.

¿Cuál es la nota? Primero, que 9-1-1 está buenísima. Sorprende, cautiva, seduce y emociona.

Y segundo, que no deja de ser significativo que los creadores de esto, que llevan años encumbrando asesinos y delincuentes de todo tipo, ahora estén dándole un giro a sus intereses dramáticos y estén rescatando a figuras positivas como la de los policías.

¿Ya se puso usted a pensar en lo que estos señores pueden llegar a hacer por las fuerzas de bien si le echan tantas ganas como cuando lo hicieron por las fuerzas del mal?

No, y no le quiero contar nada de lo que usted va a ver esta noche porque no le quiero arruinar la experiencia pero estoy convencido de que, al igual que yo, flotará de placer con todo lo que va a pasar ahí.

Así como lo nuevo de The X Files representa un delicioso retorno al origen, esto es un exquisito acto de creación, de evolución, el complemento ideal.

La cita es hoy a las 23:00 por Fox. No se lo pierda. ¡Gracias!

alvaro.cueva@milenio.com