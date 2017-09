El terremoto: de las coberturas al ‘show’

Estamos a nada de que el terremoto se convierta en un show de mala muerte. Lo digo por el giro que han estado tomando las coberturas en ciertos canales.

Entiendo las necesidades de rating pero lo que millones de personas vivimos en varios estados no es un asunto de entretenimiento.

Es un asunto de periodismo. Lo tienen que abordar periodistas, no comediantes. Lo tienen que comentar analistas, no oportunistas.

No se vale lucrar con la desgracia ajena a menos que se vaya a donar la totalidad de las ganancias que se obtengan con esa sintonía.

No se vale colgarse de una desgracia tan monstruosa para fingir que ahora sí son producciones “serias”, “valientes” y “comprometidas”.

Mucho menos se vale tomar el tema para asuntos “motivacionales”, astrológicos o numerológicos.

Hay muertos. Muchos. Hay gente que se quedó sin nada. Mucha. ¿A qué horas va a caber aquí un poco de cordura?

Perdón si sueno demasiado duro pero no podemos permitir que esto deje de ser lo que es para transformarse en un gancho publicitario, en una cuestión de morbo.

Hoy, gracias a la tecnología y a las redes sociales, todos podemos participar en los grandes temas de la comunicación pero hay que hacerlo con responsabilidad, con respeto.

Y no falta nada para que esto se rompa y para que de ahí pasemos al odio. ¿O usted qué opina?

Los sismos del 7 y del 19 de septiembre nos han dejado profundas cicatrices y enormes enseñanzas.

Estoy de acuerdo con todas esas personas que piden que no se vuelva a la “normalidad”, que exigen sostener un México alerta y solidario.

Y ese México alerta y solidario, en el caso concreto de la televisión, se debe expresar a través de más y mejores contenidos.

Por eso, en medio del inminente deterioro de los terremotos en algunas frecuencias estratégicas, yo quiero aplaudirle a History y a Discovery por lo que van a hacer.

¿Qué? Estrenar dos producciones especiales imperdibles que contribuirán, como pocas, a poner en alto el nombre de México sin chantajearnos con falsos sentimentalismos.

Mañana jueves 28 de septiembre, a las 22 horas, History estrenará Gigantes de México, uno de los proyectos más ambiciosos, sobre nuestro país, que jamás se haya hecho a nivel mundial.

Le explico: tal y como se lo reporté aquí hace tiempo, History, en Estados Unidos, sacó una miniserie sobre los empresarios que le dieron sentido a esa nación a principios del siglo XX.

Se llamaba The Men Who Built America y era como una bioserie sobre personalidades como Henry Ford y John D. Rockefeller pero planteada en capítulos temáticos.

El concepto no solo fue un cañonazo de audiencia, fue una preciosidad, material de colección perfectamente bien hecho y con inmensos mensajes vinculados a los más profundos valores humanos, patrióticos y empresariales.

Gigantes de México es exactamente lo mismo pero con empresarios mexicanos como Carlos Slim y Emilio Azcárraga Milmo.

¿A qué me refiero cuando le digo que éste es uno de los proyectos más ambiciosos sobre nuestro país que jamás se haya hecho a nivel mundial?

A que en México usted se puede meter con el gobierno, con la Iglesia y hasta con los soldados, pero nunca con los empresarios.

No me quiero ni imaginar el calvario por el que pasaron los señores de History para obtener los permisos y plantear todo lo que van a decir.

Nada más con esto, usted y yo les debemos colgar una medalla. ¿Pero qué cree? La miniserie de cuatro capítulos que se van a transmitir de jueves a domingo es hermosa.

No hay manera de verlo y de no inspirarse, de no amar a México y, lo más importante de todo, de ver a nuestros empresarios como gente que merece respeto y admiración.

A propósito de ambiciones y de calvarios, este domingo 1 de octubre a las 22 horas, por Discovery, se va a estrenar Benito Juárez, la derrota de un imperio y es como para quedarse con la boca abierta por todo lo que plantea.

Pocos personajes pueden tener implicaciones políticas y sociales tan poderosas, en este momento como Benito Juárez, y en este “docudrama” el Benemérito de las Américas viene con todo. ¡Con todo!

Es de no creerse la vigencia de sus causas. Es de no creerse el nivel de esta producción que no le pide nada a otros ejercicios que Discovery ha hecho con nuestro país y que le han dado la vuelta al mundo de tan enormes como 5 de mayo, un día de gloria, Porfirio Díaz: 100 años sin patria y El asesinato de Villa, la conspiración.

Ni le hablo del reparto o de los especialistas que participan aquí porque son puras celebridades y porque el resultado en términos de producción es exquisito, inteligente y arriesgado.

Por lo que más quiera en la vida, antes que los terremotos se conviertan en el show de moda y de que nos maten la solidaridad, evitemos regresar a la “normalidad” con esta clase de productos.

Le juro que valen muchísimo la pena. De veras que sí.

