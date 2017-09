El sismo, el Teletón y el SPR

Ayer le escribí de Movimiento Azteca en milenio.com. Por diferentes razones técnicas vinculadas a la emergencia periodística que estamos viviendo, ese material jamás saldrá en la edición impresa.

Le ruego que lo busque, porque a mí me gusta ser muy parejo, porque no quiero que la impresión o no impresión de una crítica se vaya a malinterpretar y porque hoy las notas son otras.

¿Cuáles? Teletón y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). Por favor vea esto. Es fundamental.

DECISIÓN HISTÓRICA

Como seguramente usted ya lo sabe, porque ayer se hizo público a través de diferentes estaciones de radio, canales de televisión y plataformas digitales, se pospuso el Teletón de este año.

¿Por qué? Porque Fundación Teletón, en un admirable gesto de congruencia, ha decidido sacrificarse para ponerse del lado de la víctimas de los terremotos del 7 y 19 de septiembre.

Fíjese lo que le estoy diciendo, porque es algo muy hermoso pero al mismo tiempo delicado.

Teletón ya había dicho que el 50 por ciento de lo que se recaudara de sus tradicionales boteos se iba a destinar para ayudar a la gente de Chiapas y Oaxaca.

Ahora el 100 por ciento de eso, más lo que se junte a través de sus mecanismos de toda la vida, será para auxiliar a los damnificados de todo México.

Pero no solo esto, cada uno de los 24 CRITS de nuestra nación se han convertido en un centro de acopio y los de las zonas afectadas, en espacios de atención médica y psicológica.

Si alguien sabe ayudar es Fundación Teletón. Creo que deberíamos darle las gracias. Creo que esto es una cachetada con guante blanco para todos aquellos que llevan años luchando por acabar con ella. ¡Es enorme!

Pero hay un problema: Teletón vive de nosotros, de nuestros donativos. Me da miedo pensar en el profundo riesgo que está corriendo al sacrificarse de esta manera.

Y me da más miedo todavía que aparezca gente que, aprovechándose de esto, vaya a decir: Ya ven, Teletón no nos necesita. Puede sobrevivir sin donativos.

Por favor, no se equivoque, aprecie la generosidad de esta otra fundación, colabore para ayudar a las víctimas de los terremotos y cuando las cosas vuelvan a la normalidad, acuérdese de este gesto.

Teletón es amor y yo quisiera saber qué otra fundación estaría dispuesta a jugarse su supervivencia con tal de responder ante una situación tan complicada como la que estamos viviendo en tantos estados.

Es, definitivamente, una decisión histórica. Ojalá que con tanto ruido que hay en el ambiente y como no se trata de un evento de una sola empresa, este dato no se vaya a perder en la inmensidad de la nada.

Teletón nos necesita como nunca. ¿O usted qué opina?

TELEVISIÓN EN PELIGRO

El 19 de septiembre no solo quedaron inhabitables muchos edificios y oficinas de lugares como la Ciudad de México, la sede del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano acabó inservible.

Estaba en los pisos superiores de una torre muy espectacular de la Zona Rosa, muy cerca del Ángel de la Independencia. No hay manera de regresar ahí.

En el remoto caso de que usted no sepa de qué le estoy hablando, el SPR es lo que antes conocíamos como el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), el eje sobre el cual se sustenta toda la televisión pública de nuestra nación.

Gracias al SPR, que depende de la Secretaría de Gobernación, muchos estados de la República pueden sintonizar de manera gratuita frecuencias tan importantes, pero geográficamente alejadas, como las de Canal 22 y Tv UNAM.

Por si esto no fuera suficiente, el SPR administra, de manera directa, señales como la del canal Una Voz con Todos (14.1).

¿Se da cuenta del riesgo que corren muchos canales si esto no se soluciona pronto? Es un asunto de derecho a la información pero también de seguridad nacional.

Sí es serio y me preocupa que como no se trata de la caída de la antena de una gran televisora privada como la de Televisa en 1985, nadie se vaya a fijar en esto.

El SPR también nos necesita, hagámosle ruido, presionemos a las autoridades. Es algo que se ocupa mucho, que iba muy bien y que estaba marcando la diferencia para miles de televidentes.

Y yo quiero aprovechar este espacio para darle las gracias a Canal Once porque, en un acto de generosidad insólito, está ofreciéndole apoyo físico y técnico al SPR para que pueda operar desde sus instalaciones mientras se arregla su situación.

Para que vea la solidaridad que también existe entre los canales de televisión. Para que vea y celebre los acuerdos que existen entre nuestras diferentes televisoras públicas.

Todas las producciones propias del SPR están suspendidas, a excepción de su noticiario, espacio necesarísimo por la situación que se vive en muchos rincones del país.

Ojalá que esto también se solucione pronto. Abrazo fuerte y solidario para el SPR y para todos sus colaboradores. ¡No están solos!

alvaro.cueva@milenio.com