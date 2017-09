El sismo y los medios

Volvió a temblar. Como el 7 de septiembre. Como en 1985. Fue espantoso. Todos lo que lo vivimos tenemos algo que contar.

Pero hoy quiero hablarle de lo que pasó a nivel mediático porque creo que es fundamental.

Antecedente: en 1985 no había redes sociales, la radio iba en picada y a pesar de que había varias redes de televisión pública, sólo teníamos una gran televisora: Televisa.

Como usted sabe, a las 7:19 horas el sismo interrumpió las transmisiones de "Hoy mismo", la radio se reposicionó y Jacobo Zabludovsky realizó una de las mejores crónicas periodísticas de todos los tiempos.

Quienes vivíamos en los estados o en otros países, no teníamos contacto con nada ni con nadie.

Lo que se decía era, literalmente, que la Ciudad de México había desaparecido.

Imagínese usted el impacto económico, político y social de aquel momento histórico sumado a los horrores que poco a poco se fueron conociendo.

Era el fin del mundo. Era algo inoperable desde todos los puntos de vista, ya no se diga a nivel autoridad.

Ayer fue diferente. El 19 de septiembre de 2017, gracias a las redes sociales, mucha gente se pudo poner en contacto con sus seres queridos de todo el planeta.

Pero no sólo eso, pudimos mandar un mensaje mucho más real de lo que fue la desgracia, ayudar a decenas de personas que estaban solicitando ayuda e incluso colaborar con las autoridades para que pudieran hacer mejor su trabajo.

Hubo pánico, sí, pero jamás caímos en los niveles ni de incertidumbre ni abandono de 1985 y usted y yo nos debemos sentir muy orgullosos de eso.

Los cibernautas, incluso, mandaron textos recomendándole a la población que no saturara las redes intercambiando archivos pesados y que no se dejaran llevar por rumores.

Fue hermoso, como la solidaridad de 1985 pero expresada ahora, además de todas esas manifestaciones de absoluta generosidad de miles de personas, a través de estos otros mecanismos.

Hemos avanzado como sociedad y aunque a muchos se les ataque por tomar videos o fotografías, gracias a eso millones de hombres y mujeres se informaron, reaccionaron.

Y no sólo estoy hablando de cibernautas comunes y corrientes, Youtuberos profesionales como "Luisito comunica" salieron casi inmediatamente a reportar.

¿Qué le puedo decir de las coberturas de los medios tradicionales como la radio y la televisión?

Que me pongo de pie a ovacionar a todos y a cada uno de nuestros grupos mediáticos públicos y privados.

Sería una cochinada jugar a ver quién lo hizo mejor y quién, peor. ¡No se vale!

Fue admirable la manera como todas y cada una de nuestras estaciones de radio, de cómo todos y cada uno de nuestros canales de televisión, se movieron para llevarle a usted la mejor cobertura de esta tragedia.

Obviamente como fue un evento extraordinario, de repente se caían las señales, de repente se disparaban los errores técnicos.

Pero yo no tengo palabras para darle las gracias a todos esos conductores, a todos esos reporteros, a todos esos camarógrafos, directores, productores y ejecutivos que como auténticos héroes lucharon por encontrar la mejor información para ese momento tan doloroso.

A lo mejor usted amó a Azucena Uresti en Milenio Televisión, a Jessie Cervantes en MVS Radio, a Joaquín López-Dóriga en Televisa, a Javier Alatorre en Azteca 13, a Ciro Gómez-Leyva en Imagen Televisión, a Hannia Novell en ADN 40, a Fernanda Tapia en W Radio o a Iñaki Manero en 88.9.

O incluso es probable que usted haya adorado a otras personalidades que también colaboraron en esas mismas transmisiones como Denisse Maerker, Mónica Garza, Carlos Zúñiga Alejandro Villalvazo, Leonardo Curzio, Yuriria Sierra, Danielle D'Iturbide, Manuel López San Martín y Christian Lara.

Y me faltaron grupos radiofónicos. Y me faltaron muchos portales de internet. Y me faltaron muchos, muchísimos periodistas hombres y mujeres, jóvenes y maduros, con experiencia y sin ella.

¿Se da cuenta de lo que ocurrió aquí? ¡Pudimos elegir! Cada quién se quedó con su estación o con su canal favorito. Cada quién se quedó con el comunicador de su preferencia.

¡No más coberturas únicas como la de 1985! ¡No más oportunidades para un solo comunicador o para una sola marca! ¡No más el estilo de una sola empresa, de una sola institución!

Esto es evolución, diversidad. Esto es competencia. Esto es algo que debemos celebrar en medio de la catástrofe.

¡Felicidades! De veras, felicidades a cada una de las personas que participaron en la jornada periodística de ayer sin importar su empresa o su institución.

Felicidades a los que se treparon a los helicópteros, a los que corrieron para llegar a las zonas afectadas, pero también a los que "tuitearon", a los que "whatsapperon", a todos.

Volvió a temblar. Como el 7 de septiembre. Como en 1985. Fue espantoso pero también fue un gran momento para la historia de la comunicación. ¿O usted qué opina?

