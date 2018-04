Prepárese para lo nuevo de ‘Shark Tank México’

En este país hay programas buenos y Shark Tank México. Por eso nadie, absolutamente nadie, se puede perder el estreno de la nueva temporada de esta joya mañana viernes 13 de abril a las 21 horas por el canal Sony.

¿Qué tiene de bueno Shark Tank México si es un formato internacional de negocios y eso no se parece a los grandes éxitos nacionales como La rosa de Guadalupe y Enamorándonos?

Tiene de bueno que, aunque usted no lo crea, se parece a La rosa de Guadalupe y a Enamorándonos. Es una inmensa experiencia igual de positiva, educativa, aspiracional, emocionante y divertida

No, no me volví loco. Le voy a explicar. Por favor tome nota.

Contrariamente a lo que la gente dice, sobre todo en redes sociales, La rosa de Guadalupe no es el éxito número uno de todo el mundo de habla hispana por la presencia de la Virgen Morena.

Lo es porque le enseña algo a un mercado muy numeroso que se merece todo nuestro respeto y que llevaba años esperando información, orientación, consejos.

E igual, Enamorándonos no es el cañonazo de Tv Azteca porque los galanes se depilen las axilas a cuadro o porque las chicas muevan las nalgas en dinámicas alucinantes.

Lo es porque atrás de todo eso que se antoja tan extravagante se habla de valores, se habla de amor.

Shark Tank México (el estanque de los tiburones) es exactamente lo mismo pero con otro estilo, con otro tono, con otra manufactura.

Esto es un programa que, si usted ve, le va a dar información, orientación y consejos y que, más allá de la genuinas excentricidades que realizan sus “jueces” a la hora de evaluar los proyectos de los participantes, habla de valores, habla de superación.

Por lo mismo, estoy convencido de que el día que Shark Tank México llegue a la televisión abierta privada nacional ocurrirá algo tan fuerte, tan poderoso y tan exitoso como lo que sucede en México de pie, Limpiemos nuestro México y Juguetón.

En el remoto caso de que usted no sepa de lo que le estoy escribiendo, ¿qué es Shark Tank? ¿Qué tiene de especial la versión mexicana? ¿Qué vamos a ver en la nueva temporada?

Shark Tank es un programa donde gente pobre, rica, joven, vieja, de un sexo o de otro le vende una idea a un grupo de sharks (tiburones), de empresarios del más alto nivel.

Estamos hablando desde la señora campesina toda humilde que quiere venderle flor de jamaica a las cadenas de supermercados más ricas del mundo hasta los chicos universitarios que sueñan con poner un negocio de juguetes de madera para niños en edad pre-escolar.

La gracia de Shark Tank está en que estos emprendedores, a la hora de hacer su exposición, reciben las críticas, los consejos y los cuestionamientos más interesantes, apasionantes, rudos, chistosos y oportunos de algunas de las personas más ricas del planeta.

Ya desde ahí, uno se divierte, se inspira y aprende porque hay que recordar una cosa: los mexicanos somos lo más ingenioso que existe para vender productos y servicios, para resolver problemas, para salir a la calle y destacar.

Pero espérese porque no le he dicho lo mejor, al final de las exposiciones, los millonarísimos “tiburones” tienen la opción de comprar esa idea.

¿Qué significa esto? Que tienen la opción de asociarse con los proyectos que más les llamen la atención.

¿Sabe usted lo que es pasar, de la nada, a tener de socia a una de las personas más ricas de México?

Y lo más atractivo de todo es que hay puntos en que los “tiburones” se pelean por asociarse con el señor que no tenía en dónde caerse muerto.

Obvio, también hay casos en que no ocurre nada y los “emprendedores” luchan hasta que se tienen que regresar con las manos vacías a replantear sus ideas pero la experiencia es brutal, enriquecedora, mágica.

La versión mexicana de Shark Tank tiene a su favor, además, que nuestros empresarios son particularmente generosos.

Y ahí le va un dato: de todos los Shark Tanks de los cinco continentes, Shark Tank México es el que más dinero pone para ayudar a más emprendedores.

De ese tamaño de buenos somos.

De ese tamaño de bueno es este programa.

¿Qué hay de nuevo para este 2018? Una producción mucho más cuidada de lo cuidadísima que era antes y un montón de aportaciones de las que le iré escribiendo conforme se transmitan los capítulos.

Lo que sí debo decir, y va mi nombre de por medio, es que lo que usted va a ver mañana en Sony va a ser, es, el mejor Shark Tank del mundo.

Si se lo pierde, se estará perdiendo de algo grande, fabuloso, hermoso.

La gran televisión positiva de este país no solo es la que hacen los señores de La rosa de Guadalupe y Enamorándonos. También está aquí.

Apúntelo en su agenda. Avísele a sus hijos, a sus amigos y a sus alumnos.

Nos vemos mañana viernes a las 21 horas en la nueva temporada de Shark Tank México por el canal Sony. Vale la pena. ¿A poco no?

