La serie del fin de semana y la temporada de premios

En los años 90 hubo una película muy famosa que ganó el Oscar en las categorías de mejor guión, mejor actriz y mejor actriz de reparto.

Era una cosa sensacional porque estaba hecha por mujeres y porque abordaba, con una sensibilidad muy hermosa, los conflictos de género.

Se llamaba The Piano, la escribió y la dirigió la gran cineasta neozelandesa Jane Campion, la protagonizó ese maravillosa actriz llamada Holly Hunter y constituyó el lanzamiento estelar de una niña con un talento extraordinario: Anna Paquin.

¿Por qué le estoy contando esto? Porque hace muy poco la señora Campion sorprendió al mundo con una miniserie imperdible de nombre Top of the Lake.

Seguramente usted, como millones de mexicanos, no la vio porque fue distribuida por las ventanas más elitistas y sin nada de publicidad pero fue un proyecto tan importante que le dio a Elisabeth Moss (Mad Men) un Golden Globe en 2014.

Top of the Lake parecía ser un ejercicio dramático de corte policiaco sobre la desaparición de una niña en un lago de Nueva Zelanda.

La verdad es que decía muchas cosas, muy profundas, del universo femenino, y eso cautivó a las multitudes del mundo entero a tal grado que no hubo más remedio que convertirla en serie y lanzar una temporada dos.

¿Cuál es la nota? Que lo nuevo de este prodigioso concepto ya está en México, se llama Top of the Lake: China Girl y está disponible en Crackle, el sistema de distribución de contenidos en línea de Sony.

No sabe usted qué experiencia tan más divina, escalofriante, siniestra, delicada, muy de mujeres, muy para mujeres, pero con todo el peso de lo que hacen los hombres para los hombres.

La producción, muy “premium”, es elegantísima. La propuesta, necesaria, ideal para un país como el nuestro. Y el reparto, sensacional.

Además de Elisabeth Moss tenemos figuras como Gwendoline Christie (la capitán Phasma de Star Wars, Brienne de Tarth de Game of Thrones) y un selecto grupo de inmensos actores australianos como Nicole Kidman y Clayton Jacobson (Animal Kingdom).

Mire, para no hacerle el cuento largo, esto es tan bueno que ha tenido mucho éxito en muchos otros lugares del mundo y está nominado una vez más para los Golden Globes.

La temática es muy parecida a la de la temporada uno y yo diría que a ratos, por sus contrastes, el resultado es incluso superior.

Por favor búsquela. Le va a gustar. De veras que sí.

De los Golden Globes al Oscar

A propósito de los Golden Globes, ya comienza la temporada de premios de este 2018.

Algunos de los canales de la televisión abierta privada nacional, como los de Tv Azteca, suelen transmitir algunos de ellos, pero la señal que verdaderamente se entrega a estas ceremonias es TNT.

Estos señores, como nadie, tienen los derechos de las mejores fiestas de la industria del espectáculo, un cuerpo de traductores y comentaristas del más alto nivel y en verdad consiguen hacernos vivir la emoción de cada uno de estos galardones.

La más clara demostración de esto son sus altísimos niveles de ventas y de audiencia, y la manera como triunfan en las redes sociales con sus hashtags.

¿Y qué me dice de las alfombras rojas con la participación de personalidades como Liza Echeverría y Axel Kuschevatzky? ¿No se le hacen perfectas en cuanto a poder de convocatoria, tono, elegancia y dominio de la información?

Como yo no sé si vaya a poder reportarle estas premiaciones porque de repente se pueden atravesar otras notas en la fuente de televisión, me voy a permitir publicarle un pequeño calendario de fechas para que no se vaya a perder la temporada de premios por TNT.

Por favor tome nota de cada una de estas fiestas, póngalas en su agenda para que no le falta ni una sola, para que a la hora de los trancazos no se tenga que enterar por otros medios.

Los Golden Globes se van a entregar este domingo 7 de enero a las 17 horas. Los Critics Choice Awards, el jueves 11 de enero.

Los Screen Actors Guild Awards, el domingo 21 de enero. Las nominaciones al Oscar, el martes 23 de enero. Los Grammy Awards, el domingo 28 de enero.

Algunos de estos eventos van a estar disponibles en la plataforma TNT GO: Live Streaming y Catch Up, en el canal TNT Series en su idioma original, y con y sin comentarios en español.

La cantidad de festejos es tan grande y el abanico de opciones para disfrutarlas, tan amplio, que le voy a sugerir que, faltando uno o dos días para cada una de estas ceremonias, se meta a las redes sociales de TNT para consultar cuestiones específicas, incluyendo los horarios.

Antes, los mexicanos estábamos aislados de la mayoría de estas entregas.

Hoy, gracias a aportaciones como las del canal TNT, las tenemos aquí, en nuestros cables y en nuestras antenas directas al hogar, en nuestras computadoras, tabletas y teléfonos celulares.

Sería una lástima que nos las perdiéramos. ¿O usted qué opina?

alvaro.cueva@milenio.com