Esta serie es un trancazo

Estoy en shock. Para mí la Semana Santa es una de las peores temporadas mediáticas del año.

Todo se reduce a: películas bíblicas por aquí, especiales sobre el papa por allá, qué bonita La pasión de Cristo, seamos buenitos, recemos.

¡Pues qué cree! Que el canal History va a ofrecer, a partir de hoy y hasta el jueves, La iglesia oculta, una de las series documentales más críticas de la religión católica de todos los tiempos.

Yo ya tuve oportunidad de ver ese material y es fuertísimo, un escándalo, la contraparte perfecta para toda la ola de devoción televisiva de la Semana Santa.

Ojo, no lo estoy diciendo porque esté contra el catolicismo o de nuestras tradiciones.

Lo digo porque si aspiramos a vivir en un mundo mejor, debemos tener todas las versiones de un mismo evento y son muy pocos los canales de televisión que se atreven a esto.

Por eso me interesa mucho que usted vea esta serie, que la confronte con otras, con su fe y que llegue a sus propias conclusiones.

Me interesa mucho, insisto, felicitar públicamente a History por ser una señal tan profesional, por tener este rasgo de racionalidad, por ser congruente con su espíritu cuestionador, periodístico, documentalista y, por supuesto, histórico.

Qué orgullo tener en México y en toda América Latina una señal inteligente así de valiente, así de arriesgada porque, no nos hagamos tontos, sí es un riesgo producir y difundir este material.

¿Pero qué es La iglesia oculta? ¿Por qué tanto ruido?

Se lo voy a plantear así: imagínese que usted es un espectador convencional que llega a su casa, enciende la tele, busca contenidos y llega al canal History.

Imagínese que, justo en ese momento, comienza a ver un programa ciento por ciento profesional donde lo primero que le dicen es que la Iglesia católica es un negocio.

No, y espérese, a partir de esta inocente afirmación comienzan a desfilar especialistas de todo el mundo, incluyendo periodistas que cubren la fuente religiosa para México, hablando de lavado de dinero, de propiedades, de cifras, de la mafia.

Y mientras lo dicen entran y salen dulces imágenes del Papa Francisco que apoyan todas y cada una de esas afirmaciones.

Por si esto, que está sustentado, no fuera lo suficientemente rudo, como se trata de un canal de contenidos históricos, se nos va explicando cómo fue que la iglesia católica apostólica y Romana pasó de la humildad de Jesús al derroche de hoy.

Nos ponen los datos y nos ponen unos juegos audiovisuales interesantísimos donde podemos observar, en cuestión de segundos, cosas tan elementales, pero aleccionadoras, como la evolución de la vestimenta del Papa.

Y no, no se asuste, no le estoy vendiendo trama porque esto es gigantesco.

¿Me creería si le dijera que en algún momento del capítulo que se va a estrenar hoy se va a hablar del negociazo que hay detrás de las apariciones de la Virgen María y de fenómenos como el de la Virgen de Guadalupe?

No sé usted, pero yo no estoy acostumbrado a que se hable de la morenita del Tepeyac como una producto tipo Mickey Mouse. ¡Está muy grueso!

¿Pero sabe qué es lo más edificante? Que aunque parezca todo lo contrario, La iglesia oculta no es un programa que tenga la misión de destruir al catolicismo.

No, hay un tema ahí de serenidad y equilibrio que uno jamás deja de agradecer. Es por eso que vale la pena.

No es odio, es periodismo. No es imponer una postura, es servirle la mesa a la gente para que piense. Es televisión del siglo XXI, de lo mejor de lo mejor.

Ahora, probablemente usted me diga: Álvaro, a mí no me interesa el tema de la Iglesia católica y el dinero.

¡Perfecto! ¿Y el de los sacerdotes pederastas? ¿Y el del poder político? ¿Y el de la corrupción? ¿Y el de todo lo que hay detrás de los apóstoles y los santos? ¿Esos temas sí le interesan?

Pues ahí van a estar y no porque formen parte de un capítulo temático. No, forman parte del todo.

Por eso es fundamental que usted no se vaya a perder ni uno de los cuatro episodios que forman la serie que, además, está perfectamente bien producida.

Yo no sé cómo le hicieron los señores de History para que les dieran permiso de grabar en ciertos lugares, pero lo consiguieron.

Yo no sé cómo le hicieron para localizar hasta a Javier Martínez Brocal, el corresponsal de Tv Azteca en el Vaticano, pero lo lograron y no para decir lo que dice cuando está en televisión abierta privada nacional.

Esta serie es un trancazo. Véala y si piensa salir de vacaciones, déjela programada para que se grabe porque, como en el caso de los magníficos especiales sobre el fin del mundo que sacaron en esa misma frecuencia hace dos semanas, no creo que vaya a haber repetición.

O la vemos en esta Semana Santa, o la vemos en esta Semana Santa.

La cita es de hoy y hasta el jueves a las 22:00 en History. Ahí nos vemos. Vale la pena. ¿A poco no?

alvaro.cueva@milenio.com