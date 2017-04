Saludos desde Chicago

Todo el tiempo estamos escuchando cosas negativas de Estados Unidos: que si nos odian, que si nos revisan los celulares, que si es muy caro.

El caso es que quise aprovechar las vacaciones de Semana Santa para ir con mi familia a ver si todo esto era cierto y después de desayunar con un amigo decidí, sin mayor anticipación, que iríamos a Chicago.

¿Por qué? Porque jamás en mi vida había estado por allá y porque esa ciudad, sede de una de las torres Trump más altas del mundo, se me hacía el lugar perfecto para mi experimento político social.

Para empezar, me sorprendió que el viaje en avión y con las noches de hotel no me iba a salir mucho más caro que uno igual a un resort de Cancún, Los Cabos o la Riviera Nayarit.

Después, me encantó descubrir Choose Chicago, el sitio de viajes oficial de la ciudad, donde pude organizar una de las mejores vacaciones de mi vida. ¡Completísimo!

Chicago es una revelación, el destino ideal para los mexicanos. Desde que uno llega lo están tratando bien: en los trámites del aeropuerto, en el transporte público. En todos lados.

Jamás nos vieron mal por ser de aquí, ni nos revisaron los celulares, ni nos trataron diferente.

La gente hasta se esforzaba por hablarnos en español y no hubo un día en que no nos elogiaran por nuestra cultura o por nuestra gastronomía. Fuimos muy felices.

Tuvimos la suerte de hospedarnos en el hotel Palomar, de la cadena Kimpton, que tiene un excelente servicio y que está muy bien ubicado, y nos entregamos a la experiencia de conocer una ciudad maravillosa y accesible.

Y es que Chicago está llena de actividades gratuitas, incluso en nuestro idioma, como el Chicago Greeter Tour, que se toma en el Chicago Cultural Center, frente a la famosa escultura del frijol.

Fíjese nada más qué agasajo: el Chicago Greeter Tour es un paseo organizado por la Oficina de Turismo de Chicago, donde usted, cualquier visitante y yo, podemos recorrer el centro a pie durante varias horas.

¿Y? ¿Qué tiene esto de especial? Que como los guías son voluntarios que aman Chicago van revelando los secretos mejor guardados de la ciudad, al mismo tiempo que van sensibilizando a los turistas sobre la historia y la belleza arquitectónica de cada esquina.

¡Y no cuesta nada! ¡Y es divertidísimo! ¡Y está perfectamente bien estructurado para que uno se apropie de cada edificio!

No, pero espérese, porque la Chicago Architecture Foundation tiene un paseo en el barco Chicago's First Lady que es el complemento perfecto para acabar adorando Chicago. ¡Imperdible!

Mirar la ciudad desde el agua es fabuloso, pero nada como disfrutarla desde las alturas.

En Chicago están algunos de los rascacielos más altos de todo el planeta y visitarlos es fundamental, porque no nada más se trata de llegar a la cima. ¡No! Cada uno ofrece una sorpresa distinta.

En el piso 103 de la Torre Willis, por ejemplo, hay una parte con suelo de cristal. ¿Sabe usted lo que se siente pararse ahí?

Bueno, pues en el piso 94 del John Hancock Center hay una atracción insólita: usted se recarga en una de las ventanas y ésta se comienza a inclinar cada vez más como si usted se fuera a caer en cualquier momento.

Si me permite una recomendación, compre el Chicago CityPass, porque le van a salir más baratas las entradas a las principales atracciones de la ciudad, porque le van a dar acceso rápido a muchas de ellas y porque se hará acreedor a descuentos en tiendas como las de algunos museos.

Y es que Chicago es el paraíso de los museos y de los espacios culturales. Todos son hermosos, enormes y familiares.

Desde el Art Institute of Chicago hasta el Shedd Aquarium pasando por el Museum of Science and Industry, The Field Museum y el Adler Planetarium.

Esto sin contar con el inicio de la Ruta 66, las boutiques de la Magnificent Mile, la vida nocturna, las tiendas de cómics, las golosinas y los teatros.

Sí, pude ver Hamilton y todavía no aterrizo como con la oferta de restaurantes de este glorioso destino gastronómico.

¿Por dónde empiezo? ¿Por la deep dish pizza, los alucinantes hot dogs locales, las donas, los waffles, las palomitas, los restaurantes de Eataly, las tortas mexicanas corregidas y aumentadas, las carnes asadas, las pastas, los mariscos o los lugares muy, pero muy gourmet?

Chicago es lo máximo y no me quería quedar con las ganas de contárselo.

Y no, no lo hago porque alguien me esté pagando por hacerlo. Todo el viaje lo cubrí yo. Mis tarjetas de crédito lo demuestran.

Esto lo hago de corazón, porque a veces me canso de escuchar tantas cosas negativas de Estados Unidos.

