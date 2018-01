El regreso de Brozo a la tv

Brozo regresó a la televisión mexicana, pero no regresó a Televisa, a Tv Azteca o a Imagen Televisión. Regresó a… ¡Acustik TV!

La noticia es maravillosa pero yo tengo sentimientos encontrados con esta marca.

Primero, porque dudo que usted sepa qué es Acustik Tv, si es un canal o varios, si se puede ver en televisión abierta o de paga. Y, segundo, porque estoy muy sentido con esa empresa por la reciente desaparición de la señal Salud Tv de sistemas como Izzi.

Le voy a explicar lo que entiendo como gente que, como usted, paga un cable o una antena directa al hogar.

Acustik Tv es el nombre de un corporativo que maneja varios canales de nicho en la industria de la televisión de paga.

Hasta hace poco, los únicos que yo ubicaba eran México Travel Channel y Salud TV.

México Travel Channel es una frecuencia bastante buena con casi puros contenidos turísticos que hablan de nuestro país. Tengo entendido que en el extranjero le va muy bien.

Salud Tv era un canal similar, pero especializado en una larga lista de temas de salud física y emocional, un concepto con un futuro espléndido.

Pero como que algo pasó que de unos días para acá se nos fue y en su lugar pusieron contenidos de México Travel Channel, lo cual no deja de ser desconcertante.

Yo sí estaba bastante molesto. No se vale que nos cambien las cosas de un día para otro. No se vale que no nos den ninguna explicación.

Y justo en medio de este relajo, igual, sin decir nada, que nos ponen Informe Brozo con el gran Víctor Trujillo y sí, muchas personas estamos felices, pero nos falta información.

Falta que nos digan bien qué días, en qué canales y en qué horarios sale este nuevo programa de El Payaso Tenebroso porque la información de las páginas de internet y de las guías electrónicas no está actualizada.

Y porque al menos yo me lo he topado en las tardes en el canal que ahora se llama Acustik, pero también en las mañana y, según yo, al mismo tiempo en México Travel Channel.

Para no hacerle el cuento largo, esto es un relajo.

¿Qué es Acustik? ¿Para quién es? ¿En qué va a consistir el resto de su programación? ¿Qué va a suceder con las producciones que antes estaban en SaludTv?

¿Qué rumbo va a tomar México Travel Channel? ¿Ahora sí se va a politizar? ¿Eso no va a ser perjudicial?

¿Y el programa? ¿Qué tal está Informe Brozo? Fabuloso.

¿En qué sentido? En que estamos volviendo a ver al inolvidable personaje de la primera versión de El mañanero, el que hacía magia con pocos recursos, el que se atrevía a llamar a las cosas por su nombre, el mejor y más divertido analista político de toda la televisión mexicana.

¿Ahora entiende cuando le digo que tengo sentimientos encontrados?

Millones de espectadores matarían por volver a ver a Brozo, a ese Brozo.

¿Pero cómo si está perdido en medio de la nada en una señal que nos acaba de mandar un mensaje de terror, que no nos dice nada y que solo Dios sabe lo que pretenda? ¡Cómo!

EL ESTRENO DEL DOMINGO

Estamos de acuerdo en que la serie La historia de Dios con Morgan Freeman del canal National Geographic fue una obra de arte que triunfo en todas partes del mundo, ¿verdad?

Pues ahí le va: estos señores regresan con un concepto corregido y aumentado, con el mismo Morgan Freeman, que lo va a dejar con el ojo cuadrado.

Es otra serie documental del más alto nivel, con locaciones en todo el planeta, que nadie se debe perder. Así como se lo digo. Se llama The Story of Us (La historia de nosotros) y yo todavía no me repongo de su belleza, de su poder, de sus invitados y de su sentido de la oportunidad.

Si en La historia de Dios la idea era profundizar en todo lo que tenía que ver con la fe, aquí las cosas se ponen mejor (o peor) porque el objetivo es entrar a lo más profundo de lo que nos hace humanos como la libertad, la paz, el amor, el poder y la rebeldía.

Morgan Freeman habla con Evo Morales, con Rigoberta Menchú, con Bill Clinton y con una serie de personajes que cuentan unas historias que seguramente lo marcarán.

Desde el testimonio de un esclavo de verdad, en pleno siglo XXI, hasta las palabras de una mujer que fue hombre y que vivió el horror de los campamentos donde entrenan a los niños a que se conviertan en terroristas suicidas en Afganistán.

The Story of Us es el documento que todos deberíamos ver, compartir y discutir, más que un acto de reflexión, un acto de humildad justo y necesario en estos tiempos tan llenos de vanidad, egolatría y estupidez.

Le ruego que no se pierda el lanzamiento de este programa de televisión que al rato ganará todos los premios habidos y por haber este domingo a las 21:00 por el canal National Geographic.

Vea el capítulo completo, desde que inicia con el distorsionado concepto de libertad que se maneja en muchas partes del mundo hasta que acaba con el caso de “Victoria”. Le va a encantar. De veras que sí.

alvaro.cueva@milenio.com