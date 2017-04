El diablo anda suelto

Hay una serie por la que siento un cariño muy especial: Outcast.

Seguramente usted, como miles de personas, no la conoce porque su distribución en México ha sido muy limitada, pero es excelente.

Más allá de la emoción de que este concepto haya sido inventado por el mismo creador de The Walking Dead, es de lo más escalofriante y tiene una propuesta editorial que me enloquece.

Es sobre exorcismos, solo que desde una perspectiva alucinante.

A muchos católicos nos enseñaron que el diablo era de cierta manera y que se manifestaba más o menos como lo hemos visto hasta el cansancio en películas como El Exorcista.

¿Pero qué tal si no? ¿Qué tal si el diablo estuviera presente hasta en las personas que más amamos? ¿Qué tal si el diablo viviera, incluso, en nosotros mismos?

¿Cómo le saca usted el diablo a su mamá? ¿Cómo se lo saca a su hija? ¿Cómo se lo saca del cuerpo, del alma? ¡Cómo!

Outcast trata precisamente de eso, de la reinvención del concepto de diablo que, en automático, nos lleva a pensar en un nuevo tipo de exorcismo.

Créame, nada más con esto, tenemos material para pasar muchas muy buenas horas de televisión y para reflexionar de aquí a diciembre.

Si todo ha cambiado en el mundo: la familia, los valores, el trabajo, la tecnología, ¿por qué no habría de cambiar el diablo?

Un chavo del siglo XXI, acostumbrado a ver masacres por doquier, a escuchar balazos, a padecer la impunidad, la corrupción y a vivir en el peor de los terrores, no se va a asustar con una niña a la que le da vueltas la cabeza, ¿o sí?

Outcast le da a las nuevas generaciones la oportunidad de asustarse con algo completamente diferente que sí les puede pegar.

Amo al protagonista de esta historia porque podría ser un héroe, pero es el más atormentado de los hombres, un millennial, un chico de la generación Z.

Imagínese nada más su trauma: él tiene la capacidad de detectar al demonio y de expulsarlo de cualquier cuerpo que le pongan por delante.

La bronca es que sus métodos no son precisamente ni los más bonitos ni los más seguros y que más de un exorcizado se le ha muerto en el proceso.

Por si esto no fuera poco, el diablo quiere algo con él, lo necesita y aquello se transforma en una cacería mutua extremadamente dolorosa porque, por supuesto, el diablo sabe por dónde pegarle a este tipo.

El resultado es espectacular, con unas escenas de acción donde la violencia va y viene y con unos efectos especiales que no tienen nada que ver con ninguna otra cosa que usted haya visto en televisión o en cine.

Tal y como le escribí la primera vez que esto llegó a México, Outcast es la contraparte de The Walking Dead.

¿Por qué? Porque The Walking Dead es una serie social, hacia afuera. Outcast, no. Esta es una serie personal, hacia adentro. Pero hay un punto en donde ambas producciones se tocan: en su ritmo.

Así como hay gente que alucina The Walking Dead porque dice que no pasa nada (la acción tiende a ser hacia el interior de los personajes, no como en otros programas), Outcast tiene muchos tiempos aparentemente muertos.

Y su estética es delirante, muy de novela gráfica, oscura, expresionista y a la hora de las peleas con el diablo, ¡bueno!, las sombras van y vienen, pasa lo inimaginable.

¿Por qué le estoy contando todo esto? Primero, porque la temporada uno de esta joya, completa, ya está a su disposición en la app de Fox.

Y segundo, porque este domingo, a las 20:30, por el canal Fox Series del paquete Fox Premium, se va a estrenar la segunda temporada de Outcast.

Y así como la temporada dos de The Walking Dead incrementó el impacto de esa propuesta, Outcast no va a cantar mal las rancheras. Viene con todo.

¿Cuál es la nota? Algo que no había hecho nadie en la industria de la televisión de paga: ganarle al mercado de Estados Unidos.

Mientras que nuestros vecinos del norte van a ir conociendo los capítulos de la nueva temporada de Outcast semana a semana a través de la televisión, nosotros vamos a tener un privilegio.

¿Cuál? Que todos los capítulos de la temporada dos van a estar disponibles en la app de Fox. ¡La vamos a ver antes que en Estados Unidos!

Claro, quien la quiera ver de manera tradicional a un ritmo de un capítulo semanal en el canal Fox Series lo va a poder hacer, pero aquí la cosa es que Fox está innovando, que Fox está compitiendo incluso contra las más poderosas OTT del mercado como Netflix, ClaroVideo y Blim, y, que sus contenidos representan una tentación maravillosa.

Por favor trate de ver lo nuevo de Outcast ya sea en televisión o en app, pero no se pierda la oportunidad de conocer a un nuevo diablo, no se pierda la oportunidad de descubrir una nueva manera de combatirlo y expulsarlo.

Y es que hoy el diablo ya no es lo que era antes, está en nosotros, está en todos lados. ¿O usted qué opina?

alvaro.cuva@milenio.com