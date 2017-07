Los nominados de los Emmy y lo nuevo de ‘La hermandad’

Como usted sabe, ayer se anunciaron las nominaciones para los Primetime Emmys de este año y hay mucho qué decir.

Primero, que fue lamentable que casi nadie haya visto este breve pero importante aviso porque en este país nadie lo pasó por televisión tradicional.

Quienes tuvimos el privilegio de ver eso (menos de mil personas) lo hicimos a través del Facebook Live de TNT.

¿A usted no le parece lamentable? ¿Con qué cara los señores de TNT van a ir a buscar anunciantes después de esto?

Segundo, este año la ceremonia no se va a transmitir en vivo por Warner. La vamos a ver por TNT.

Sí, yo sé que son del mismo corporativo pero, no se crea, se está rompiendo un hábito y lo más sagrado en este negocio, hoy, es el hábito.

Y tercero, ahora sí se siente un aire de caos en el ambiente. No están las grandes favoritas del público como Game of Thrones, The Walking Dead y Orphan Black.

Están las mismas producciones de toda la vida tipo House of Cards, Better Call Saul, Veep, Fargo y Modern Family, lo cual crea una poco atractiva sensación de pan con lo mismo.

Gane quien gane siempre va a quedar la duda de qué hubiera pasado si hubiera competido contra las grandes ausentes como Game of Thrones.

Pero espérese, todavía no le he dicho lo peor: ahora, como nunca, es obvio que aquí hay una tendencia a nominar más a la gente que viene de la industria del cine que a la que viene de la de la televisión.

¿Y? ¿Qué tiene esto de terrible? Que manda mensajes espantosos. Es como si el Emmy no se pudiera sostener sin los ratings del Oscar.

Es como si la gente que comenzó en la tele hubiera iniciado en el medio equivocado. Es regresar al cine como medio de primera y a la televisión como medio de segunda.

En este contexto no hay manera de que las producciones que se transmiten por televisión abierta le ganen a las de las compañías que se dedican a la producción de contenidos premium como HBO. ¡Es más, casi ni están nominadas!

Y aunque hay mucha presencia de títulos de sistemas como Netflix, ¿cómo comparar a Stranger Things con Westworld?

¡Hasta parece intercambio de regalos después de que los niños de esa serie se lucieron en la ceremonia del año pasado!

Más vale que el show esté muy bueno y que se rompan muchos esquemas cuando se anuncie a los ganadores de esto en septiembre porque, de lo contrario, los Emmys se van a poner muy densos y aburridos. ¿O usted qué opina?

LA MAFIA DEL PODER

La hermandad es una gran aportación de Clarovideo a la industria de la televisión mexicana, la más clara demostración de que si Carlos Slim quisiera, sí les podría meter un susto a Televisa, a Tv Azteca y a Imagen Televisión.

¿Por qué, si es un título que casi nunca se menciona? Porque es la verdad. Si no se menciona, es porque no forma parte de los circuitos oficiales de promoción publicitaria y periodística.

Si no fuera así, hasta podría poner a temblar a un concepto tan exitoso como El señor de los cielos.

La razón es muy simple: El señor de los cielos es un retorno a los espectáculos populares de bandoleros.

La hermandad es lo mismo, pero a las legendarias películas y videohomes de justicieros, de personas como usted o como yo que no tenemos nada que ver con el narco y que, después de vivir una tragedia, decide hacerse justicia con sus propias manos.

¿Cuál es la nota? Que la segunda temporada de esta emisión se acaba de estrenar, completa, en ClaroVideo y que los responsables de este proyecto se aplicaron.

No solo mejoraron la historia y reunieron más y mejores valores de producción, hasta se dieron el lujo de incluir a más estrellas de alto impacto con las audiencias más humildes y numerosas como Paola Nuñez (Amor en custodia) y Erik Heysser (Ingobernable).

En el remoto caso de que usted no conozca esto. ¿Qué es? ¿Quién sale? ¿Por qué es bueno?

La hermandad, que se debió haber llamado La mafia del poder, es la historia de un hombre que después de haberlo perdido todo se termina involucrando con el grupo de los peores manipuladores de la nación.

¿Para qué? Para vengarse en el mejor estilo de cintas como Búsqueda implacable, Hard Candy y Machete.

El gran protagonista de esto es Manolo Cardona, que está sensacional, y lo acompañan puros excelentes actores de España, Colombia y México como Paz Vega, José Sefami, Christian Tappan y Adriana Paz.

Todos están espléndidos y uno realmente se la pasa bien mirando esta propuesta desde que inicia hasta que acaba.

Si a usted le gustan las películas mexicanas de acción, La hermandad le va a encantar y la segunda temporada más, porque ocurre lo inimaginable.

Y aunque no es un producto exclusivo de ClaroVideo (la temporada uno también está disponible en la app de Fox), vale la pena que usted la vea desde un principio.

¡Es el maratón ideal para este fin de semana! ¿A poco no?

alvaro.cueva@milenio.com