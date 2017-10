Netflix, siempre Netflix

Me siento en deuda con Netflix, porque en las últimas semanas sus programadores lanzaron un montón de maravillas, pero con el asunto de los terremotos no hubo manera de escribir de ellas.

Y aunque cada una amerita una columna completa, hoy que es viernes me encantaría hablarle aunque sea un poco de ellas para ver si se anima a echarles un ojo este fin de semana.

Para empezar tenemos Star Trek: Discovery que, como usted sabe, es la más reciente serie de la franquicia Viaje a las estrellas, una de las producciones televisivas más importantes de todos los tiempos.

Sí es fundamental recalcar esto porque Star Trek, para las nuevas generaciones, más que una serie, son películas y porque Netflix, en un acto de valor supremo, está arriesgando una fortuna en devolverle a este concepto su perspectiva original.

Star Trek: Discovery es como Star Wars: el despertar de la fuerza, volver a la raíz del fenómeno, volverle a contar un cuento del siglo XX a los hombres y las mujeres del siglo XXI.

Y esto se nota desde el momento en que el punto de partida de esta nueva producción es la rivalidad de los klingon con los humanos.

¿Qué tiene de interesante Star Trek: Discovery? Primero, que sus capítulos están fluyendo a la manera tradicional, a un ritmo de un episodio por semana.

Esto, definitivamente, es parte de su encanto.

Pero hay otros elementos que enloquecerán a las multitudes como que, al igual que Star Wars, aquello pasó, de una propuesta masculina, a una femenina.

Toda la fuerza de sus nuevos personajes está puesta en la mujer, en lo diverso, y por si esto no fuera suficiente, es muy emocionante, adictiva.

Después de Star Trek: Discovery tenemos Gerald’s Game, una película solo para Netflix inspirada en una gloriosa novela que Stephen King publicó a principios de los años 90.

Quienes vivimos el éxito del libro, como en el caso de It, nos sentimos más que felices porque por fin se le hizo justicia a esta gran historia que pertenece a un tipo de terror particularmente pegador.

De seguro que usted ya sabe de qué trata (no voy a cometer el error de platicársela) y si no, mejor. Todo el tiempo se va a estar sorprendiendo. Todo el tiempo la va a estar gozando.

Le suplico que la mire completa, que la mire en pareja y que aprecie, además de la grandiosa adaptación, la espléndida actuación de Carla Gugino (Jessie).

Su personaje es tan poderoso como el de Kathy Bates en Misery y el tipo de película es más o menos así: íntimo, claustrofóbico, magistral. Y solo dura una hora con 43 minutos.

Entrando al terreno de los especiales, lo que Netflix acaba de hacer con Lady Gaga es como para aplaudirle de pie.

Es un ejercicio entre de documental y de factual Tv titulado Gaga: Five Foot Two sobre muchas cosas que quedaron pendientes cuando esta gran estrella se presentó en el Super Bowl (y más).

A mí, lo que más me fascinó fue la concepción absolutamente cinematográfica y el retrato de la señora.

¡Qué manera de proyectar a una artista! ¡Qué manera de callar rumores!

Es imposible mirar esto y no acabar adorando a Lady Gaga pero, además, reflexionando sobre mil situaciones que están ocurriendo en el mundo del espectáculo nacional e internacional.

Otro especial de colección es Jerry Before Seinfeld, un bellísimo viaje de lo que este gran comediante estadunidense hizo en su momento y que cambió la historia del entretenimiento global.

A lo mejor usted es muy joven, no le tocó o ya no se acuerda, pero si hoy tenemos la avalancha de standoperos que tenemos en México es, entre algunas otras razones, gracias al impacto de Jerry Seinfeld en los escenarios de Estados Unidos.

Si entramos al terreno de la televisión, este genio creó uno de los programas más emblemáticos de los años 90: Seinfeld, plataforma de lanzamiento y/o de consolidación de mil y un actores y actrices, un show digno de ser estudiado.

¿Por qué? Porque no trataba de nada y así, sin tratar de nada, se sostuvo de 1989 a 1998. Es maravilloso y el especial, todavía más porque uno ríe, recuerda, se entera, suspira. Véalo. Le va a encantar.

¿Qué nota en estas recomendaciones? ¿Qué tienen en común?

Que prácticamente todas apelan a la memoria, a la nostalgia, a los años 2000, a los 90 y más atrás.

Incluso lo de Lady Gaga, que suena tan actual, nos lleva al Super Bowl de hace meses y de ahí hacia el pasado.

¡Qué sabios, los señores de Netflix! Hoy que los mejores medios del mundo están luchando por volver a su origen, ellos están apostando por lo mismo pero con las ventajas competitivas de su ventana. ¡Felicidades!

Por favor, luche por ver Star Trek: Discovery, Gerald’s Game, Gaga: Five Foot Two y Jerry Before Seinfeld. Le van a encantar. De veras que sí.

Y una disculpa por haberle mencionado solo estos cuatro títulos cuando pude haber citado diez o más. ¿O usted qué opina?

