El otro Netflix

Kevin Spacey y House of Cards pusieron a Netflix como el eje del máximo escándalo de la industria televisiva de los últimos años.

Pero hay algo que no debemos olvidar: Netflix es mucho más que eso y le sigue haciendo importantes aportaciones al mundo del entretenimiento.

Justo en estos días se lanzó algo particularmente valioso que, con tanto ruido, no ha recibido la debida atención por parte de la opinión pública: El universo de Stranger Things.

¿Qué es? Un programa donde se comenta, con el reparto, los escritores y directores de la serie, lo que ocurre en la nueva temporada de esta emisión.

Desde cómo fue que crecieron los personajes hasta qué va a pasar después pasando por cómo se hicieron ciertos efectos especiales, por muchos chismes (y chistes) de la filmación y hasta por anécdotas de las audiciones.

¿Y? ¿Qué tiene esto de espectacular si es igual a lo que enormes éxitos como Game of Thrones y The Walking Dead hacen durante sus transmisiones regulares?

Que aquí no estamos hablando de un programa que se transmite por televisión tradicional cada vez que acaba un episodio sino de un maratón adicional que las audiencias pueden mirar una vez que hayan terminado de ver los nueve episodios de la temporada dos de Stranger Things.

La sensación es completamente diferente porque el objetivo no es explicarle al público lo que no entendió del capítulo de esa noche o invitarlo a que no se pierda el siguiente episodio.

Aquí se genera una magia muy especial donde nadie tiene que explicar ni promover nada. De lo único que se trata es de atender a las audiencias.

¿Y sabe qué? Hoy, que alguien piense en atender a las audiencias, es como para ponerle un monumento.

El universo de Stranger Things es un programa igual de bonito que Stranger Things.

Ahí, gracias a la cálida y simpática conducción del actor y escritor Jim Rash (The Writers’ Room), que se nota que es fanático de hueso colorado de Stranger Things, todos se divierten.

Y la escenografía donde se desarrolla el programa se convierte en una extensión no solo de la serie, de nuestros propios hogares.

El universo de Stranger Things es una gran aportación de Netflix.

¿Por qué? Porque sus costos son bajísimos, porque le da seguimiento a las ideas y a las emociones del público, porque sirve como un inmenso apapacho a la gente que trabaja en la producción de Stranger Things y porque hace que uno, después de ver la serie, termine con un gratísimo sabor de boca.

Y sí, como ellos advierten a cada rato, El universo de Stranger Things está lleno de spoilers (venden trama, platican lo que pasa en los capítulos).

Por eso es fundamental que usted no lo vea hasta que haya acabado de gozar con este título.

A propósito de la nueva temporada de Stranger Things, ¿qué le puedo decir? ¿Cuál sería la crítica?

Que exactamente igual a como sucede después de haber visto una temporada uno de cualquier obra maestra como Lost, Mr. Robot u Orphan Black, retomar aquello se convierte en un reto.

Siempre, en estos casos, los primeros capítulos son desesperantes porque uno llega con todas las expectativas del universo y no hay producción que pueda cumplir con semejante paquete.

Hay que volver a plantear las situaciones, hay que construir historias nuevas y, lo peor de todo, hay que trabajar con actores que tenían una edad en la temporada uno y que ahora tienen otra.

Solo un fan de verdad es capaz de sobrevivir y elogiar los primeros episodios de cualquiera de estas series que se atreven a regresar a las pantallas después de haberse convertido en tan solo una temporada en auténticas obras maestras de una industria tan polémica e inestable como la de la televisión.

Stanger Things 2 es eso, un título que al principio puede llegar a desesperar a algunas personas pero que después de tres o cuatro capítulos amarra con locura.

Acuérdese, las series de Netflix, más que series, son como películas de más de ocho horas diseñadas para ser vistas en maratones.

Si usted le entra a esta dinámica con Stranger Things 2 le juro que va a ser muy feliz.

