Netflix se roba el puente con ‘Altered Carbon’

El gran estreno de Netflix para este fin de semana, a nivel mundial, es Altered Carbon y en el caso de México su lanzamiento no podía ser más oportuno.

¿Por qué? Porque tenemos puente, porque miles de hombres y mujeres nos vamos a tirar frente a nuestros dispositivos a consumir maratones y maratones de televisión.

¿Qué es Altered Carbon? ¿Cuál es la nota? ¿Está buena?

Altered Carbon es una serie de cyberpunk de 10 capítulos de más o menos una hora. La nota es que una de sus protagonistas es nuestra paisana Martha Higareda. Y no está buena. Está buenísima.

Pero para que realmente la disfrute, le voy a pedir un favor: no se confunda.

Por ahí me he encontrado gente en las redes sociales que sabe muy poco de géneros y formatos y que está atacando esta obra de directores de títulos como Orange is The New Black, Doctor Who y The Prisioner por no ser “ciencia ficción”.

Para ellos “ciencia ficción” es Black Mirror y pues, con la pena, no, esto no va por ahí (ni Black Mirror tampoco).

Altered Carbon pertenece a un subgénero muy oscuro de la ciencia ficción que muchas personas gozamos durante los años 80 bajo el nombre de cyberpunk.

Son obras donde la humanidad lucha contra la tecnología, contra las computadoras.

Agarre la onda que estábamos en la era del postmodernismo, del fracaso de lo moderno, y que las computadoras eran la última “novedad”.

Para no hacerle el cuento largo, cuando hablamos de cyberpunk no estamos hablando de Un mundo feliz, de Yo, robot ni de 2001 odisea del espacio.

Estamos hablando de espectáculos como Terminator, Robocop y Max Headroom. Aquí hay mucho elemento negro, policiaco e incluso telenovelero.

Perdón si sueno demasiado técnico pero quiero que entienda lo que va a ver, que lo goce, que se enamore de esta serie como me enamoré yo.

¿De qué trata? Por supuesto que no le voy a dar detalles para no echarle a perder la experiencia pero hay algunas cosas que sí le puedo decir.

Olvídese de todo el tema de la “ciencia ficción” e imagínese que va a ver una serie de corte policiaco donde, de lo que se trata, es de investigar un caso particularmente fascinante.

¿Por qué? Porque se desarrolla en el futuro, en una época donde la humanidad se enfrenta, por diferentes cuestiones tecnológicas, a algo parecido a la inmortalidad.

Y porque el encargado de esta investigación es un señor con un pasado de lo más tormentoso que ha pasado por diferentes épocas y reencarnaciones.

A mí me gusta mucho Altered Carbon porque, independiente de que soy un gran fan del cyberpunk, no puedo evitar verla como una derivación de las historias de vampiros.

Aquí también está todo este asunto filosófico del sentido de la vida, de “la muerte verdadera” y hasta del papel de la religión cuando el tema de “la vida eterna” está más que resuelto.

Y, por supuesto, hay mucha acción, mucha sangre y mucho sexo.

El reparto es fantástico. Tenemos a puras grandes estrellas de éxitos como Suicide Squad, Riddik, Lost, The Following, The X-Files y The 100 conviviendo con Martha Higareda.

Obviamente la pregunta es si Martha está a la altura. ¿Quiere que le diga la verdad? Sí. Y no solo lo hace excelentemente bien, su personaje es fundamental.

A diferencia de lo que le sucede a personalidades como Kate del Castillo, Cecilia Suárez y Bruno Bichir cuando salen en series en inglés, la señora Higareda está protagonizando y tiene unas escenas extraordinarias.

La encargo mucho, entre otras cosas, una secuencia de acción en un elevador que sale por ahí. Le juro que se va a sentir muy orgulloso de ella porque no le pide nada a nadie. Se roba la serie.

Por si esto no fuera suficiente, la producción, sin ser Blade Runner 2049, se sale de lo común cuando hablamos de sistemas de distribución de contenidos en línea y tiene importantes aportaciones a nivel técnico, artístico y editorial.

Sí es un título que vale la pena ser visto de principio a fin, una serie para discutir temas éticos, un espectáculo para soñar y yo creo que se vincula con muchas cosas que se están viviendo en México y en todo el mundo en la actualidad.

¿Qué es lo que más llama la atención de que Netflix esté estrenado Altered Carbon este fin de semana?

El contraste a nivel contenidos entre la industria cinematográfica y la de esta clase de plataformas.

En estos días, por el clima y por muchas otras razones más, Hollywood se está deshaciendo en mover dramas, dramas y más dramas.

¿Y los sistemas on-line? Productos y subproductos de la ciencia ficción y de la fantasía como Electric Dreams, Godzilla Monster Planet, Black Mirror y, por supuesto, Altered Carbon.

¿Qué va a hacer este fin de semana largo? Yo que usted le echaba un ojo a Altered Carbon de Netflix. Si lo suyo son esta clase de contenidos, le va a gustar. De veras que sí.

alvaro.cueva@milenio.com