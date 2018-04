‘¿Y ahora qué?’, ‘Here and Now’ y ‘Griselda, la reina de la cocaína’

El domingo pasado, a las 21 horas, sucedió algo fundamental en MILENIO Televisión. Se estrenó ¿Y ahora qué? con Carlos Puig.

¿Qué es? En una primera lectura podríamos decir que la típica mesa de análisis de intelectuales para intelectuales sobre temas electorales.

Pero la verdad es otra. Este programa es parte de un propuesta grande e importante que incluye un libro, seminarios y más, mucho más.

Y no solo eso, es una suerte de trabajo en conjunto entre Grupo MILENIO, Nexos y la Universidad de Guadalajara.

¿Qué tiene de fundamental esto si, a pesar de todo lo que acabo de mencionar, suena a concepto de nicho?

Tiene de fundamental algo que casi no se ha mencionado: es la entrada de MILENIO Televisión a esta clase de mesas.

MILENIO Televisión siempre fue un canal de noticias. Ha tenido mesas, algunas particularmente polémicas, pero siempre alrededor de las noticias, de las notas.

Esto es otra cosa y con su lanzamiento, MILENIO Televisión adquiere un carácter que no tenía.

Ahora es una señal mucho más completa que le da servicio no solo a las grandes audiencias sino también a grupos de altísima influencia que necesitaban algo así.

El programa uno de ¿Y ahora qué? tuvo muchas cosas que celebro y que ya no se usan en la televisión mexicana.

Fue claro, Carlos le explicó a las audiencias todo lo que necesitaban saber, las participaciones de los colaboradores fueron extraordinarias y las entrevistas grabadas, oportunas, inteligentes.

Si me permite una recomendación, salga de la zona de confort de las mesas de análisis que pululan por todos lados y métase a ésta.

Se va a sorprender. Se lo juro.

¡NO TE VAYAS!

Yo sé que la gran apuesta de HBO para las próximas semanas va a ser el estreno de la segunda temporada de Westworld.

A usted le consta, no hubo periodista en todo México que, el año pasado, no le diera un seguimiento más puntual a esta joya.

Es una obra de arte. Punto. Y la temporada dos no puede ser diferente. No.

Pero le quiero pedir un favor: no por irse hacia Westworld se vaya a olvidar de los últimos capítulos de la primera temporada de Here and Now.

Le juro que estamos ante un proyecto muy superior que no ha recibido el reconocimiento que se merece por parte de la prensa especializada exactamente como sucedió cuando Game of Thrones se estrenó hace muchos años.

Here and Now es una revelación, una fabulosa serie de familia tipo This is Us pero elevada a la categoría de televisión premium con todo lo que esto significa a nivel ideas, posibilidades eróticas y espirituales.

Si usted, como yo, está preocupado por la epidemia de odio e intolerancia que nos invade en México y en todo el planeta, tiene que ver Here and Now.

Ahí están las claves de todo lo que está pasando y, si la mira con detenimiento, hasta va a encontrar las soluciones.

Es en serio. Más allá de la celebradísima participación de grandes leyendas de Hollywood, esto es como un tratado de la diversidad humana a partir de lo que nos une y de lo que nos separa.

Es una bocanada de aire fresco en esta industria que tiende a repetirse

Luche por ver lo último de Here and Now en HBO y en HBO GO. Si a usted le gusta esta clase de televisión, le va a encantar. De veras que sí.

MEJOR QUE UNA NARCOSERIE

Si usted, como yo, está harto y preocupado por los narcocontenidos, vuélvase a emocionar y despreocúpese porque el canal Lifetime acaba de reinventar el género.

¿Cómo? Aprendiendo a contar esta clase de historia exactamente como no se ha hecho en nuestro país.

¿De qué manera? No, no se lo voy a decir porque sería como arruinarle la experiencia pero quiero suplicarle que por nada del mundo se vaya a perder la película especial para televisión que estos señores van a programar hoy a las 23 horas.

Se llama Griselda, la reina de la cocaína, está inspirada en hechos reales y representa un punto y aparte en el planteamiento de esta clase de historias incluso por encima de Narcos de Netflix.

Esto que le estoy diciendo no es cualquier cosa, merece reconocimiento y para que entienda la magnitud de proyecto del que le estoy escribiendo, ¿sabe quién es la protagonista?

La mega estrella de Hollywood Catherine Zeta-Jones.

¿Se imagina usted a esta señorona dándole vida a una delincuente latinoamericana? ¿Se imagina el poder de su interpretación?

¿Pero sabe qué es lo más maravilloso de este título? Su estructura dramática. Ahí está la clave de cómo esto, que podría ser completamente negativo se ha transformado en algo positivo.

Cuando llegue al final no va a dar crédito de lo que hicieron los responsables de este concepto.

Son verdaderamente geniales y a mí me encantaría que la gente que hace narconovelas aprendiera de ellos porque sí por ahí le van a dar de ahora en adelante, ¡bienvenidos los nuevos narcocontenidos! ¿O usted qué opina?

Nos vemos a la noche en Lifetime.

alvaro.cueva@milenio.com