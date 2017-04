Lo nuevo en materia de información

No quepo en mí de la impresión por el lanzamiento de MILENIO VR360, la nueva aportación de Grupo MILENIO al periodismo mexicano.

Le voy a explicar: en este país todo el mundo muere por hacer noticias, pero solo unos cuantos lo consiguen.

¿Por qué? Porque éste es un negocio de vocación, una industria con características muy específicas donde jamás se debe dejar de evolucionar.

MILENIO es una marca que abarca prensa escrita, televisión, radio, internet y muchas otras cuestiones, y no se detiene a pesar del momento histórico por el que estamos pasando que está obligando a muchas compañías a estancarse.

Hace poco, aquí mismo, le hablé de Monarca, el espíritu del bosque, la primera serie de televisión hecha por un canal de corte periodístico en nuestro país. Es un producto de MILENIO Televisión.

Ahora le debo hablar de MILENIO VR360 porque es increíble.

Es la posibilidad de que usted viva la noticia desde todas las perspectivas pero, al mismo tiempo, respetando su posición como consumidor de contenidos.

Son imágenes apoyadas en la tecnología de Samsung GEAR VR a través de las cuales usted va a poder girar sobre su propio eje para mirar lo que quiera, lo que más le interese, como jamás lo había podido hacer en un medio periodístico nacional.

Una vez más, la marca MILENIO es pionera en cuestiones periodísticas y lo más interesante de todo es que esto vive en internet. Entre ya a milenio.com para que obtenga más información y viva, en verdad, la noticia.

Desde la fuente deportiva hasta la cultural, pasando por cuestiones nacionales, y se va a poner mejor. De mí se acordará.

REVELACIÓN NOTICIOSA

Los medios públicos tienen muy mala fama cuando hablamos de noticiarios porque, como pertenecen a instancias del gobierno, salvo honrosas excepciones, pecan de oficialistas.

El canal Una Voz con Todos del Sistema Público de Radiodifusión del Estados Mexicano (SPR), disponible en todo el país a través de la nueva televisión abierta digital terrestre en el 14.1 y en diferentes posiciones en todas las compañías de cable y antena directa al hogar, no es así.

Es un canalazo maravilloso repleto de contenidos estupendos y acaba de sacar un noticiario altamente recomendable.

Se llama SPR Noticias, pasa a las 16:00, lo conduce César Aldama y es inteligente por donde quiera que usted lo analice.

Para empezar, el horario. ¿Puede haber una decisión más atinada que programar un noticiario a las 16:00?

No hay competencia. Las grandes producciones de mediodía ya terminaron y todavía faltan dos horas para los más poderosos ejercicios vespertinos.

Ése es el lugar ideal para atender a quienes buscan y aman la información.

César es un rostro nuevo, pero extraordinario. No le pide nada a los grandes nombres de Televisa, Tv Azteca y Canal Once, proyecta autoridad, profesionalismo y toca todos los temas que tiene que tocar.

El señor es un éxito y sus colaboradores, más, porque, al igual que él, no son los mismos personajes de siempre, pero son buenos y con personalidades muy diversas.

De veras que SPR Noticias de las 16:00 es un hallazgo porque, además, fluye con dinamismo, jamás se queda a medias en términos editoriales y representa algo positivo no solo para el SPR, para todos los medios público de la nación. ¡Felicidades!

CADA VEZ MEJOR

No sabría decirle de quién es la culpa pero de unos días para acá, Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva se ha convertido en el mejor noticiario nocturno de toda la nación. Antes, la información no era buena. A pesar de las investigaciones especiales, no representaba nada. Aquello se veía como reprimido.

Ahora, no hay manera de no quedarse ahí hasta que comienza su patética sección de deportes.

Todo ese primer segmento es prodigioso, tiene notas potentes, que hacen que uno se entere, que reaccione. Son notas que sorprenden.

Y mire que sí está difícil sorprenderse en estos tiempos donde lo que más abundan son las agendas oficiales y las redes sociales.

Ciro lo consigue y se ha llevado más de una gran exclusiva, como cuando Enrique Peña Nieto recibió en Los Pinos a una delegación opositora de Venezuela.

Por si esto no fuera suficiente, Ciro está volviendo a ser Ciro, cada vez más dueño de ese espacio, y eso es algo que uno agradece de este lado de la pantalla: noticiarios de autor, noticiarios con gente que se involucra, que hace algo más que leer lo que le ponen enfrente.

¿Y qué me dice la sección de David Páramo? ¿No es fabuloso ver a ese señor dominando toda la parte de economía con un tono y una imagen completamente diferente a la de la mayoría de los especialistas, más en contacto con el público, en mayor confrontación con el señor Gómez Leyva?

Todo se está moviendo en las pantalla de este país, Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva no es la excepción y se está moviendo para bien. ¿A poco no?

