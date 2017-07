Tengo miedo, mucho miedo

Tengo miedo de lo que va a pasar hoy en el canal Lifetime. ¿Por qué? Porque la vida me ha enseñado que estas cosas no funcionan. Al contrario, espantan al público.

¿Y qué es lo que va a pasar hoy en Lifetime? Cambio de perfil, de programación, de identidad.

¿Qué quieren, acabar como Azteca 7, como FoxLife y como tantas otras frecuencias que se han traicionado en los últimos meses?

¿Y en qué va a consistir el cambio en Lifetime? En imitar los días de moda de Discovery Home & Health con un montón de programas en ese sentido.

Qué bueno por Discovery Home & Health. Saldrán fortalecidos con esta historia. Qué triste por Lifetime.

¿Entonces todo va a ser horrible esta noche en Lifetime? No, pero hay maneras de ponerlo en pantalla y cambiar todo de un día para otro no es la mejor. ¡Ya no es lo mejor!

Si me permite una recomendación, de todo lo que viene para ese canal, otrora famoso por sus ligerísimas series de entretenimiento y por maravillosos ejercicios de factual television, lo más rescatable va a ser la temporada 11 de Project Runway.

¿Por qué? Porque a pesar de que este título ha rodado por diferentes señales, es el único que ya conocemos, el que nos da certeza, el que sabemos que no nos va a traicionar.

Y esta temporada viene buenísima, muy perra, obligando a los participantes a trabajar en equipo (lo cual puede ser la muerte cuando hablamos de ciertas mentalidades) y a pasar por evaluaciones mucho muy radicales.

La cita es hoy a las 22:00 y suerte, mucha suerte al “nuevo” Lifetime. Ojalá que me equivoque y que les vaya excelente. ¿O usted qué opina?

Food Network en México

Está muy grueso el tema del poder y la televisión en este país. Food Network, por ejemplo, tendría que ser noticia diaria en la prensa nacional.

Pero como solo se distribuye en ciertos sistemas de televisión de paga como Totalplay, castigado. Que nadie hable de él.

¿Sabe usted la tragedia que es esto? Food Network es la frecuencia número uno de programación gastronómica a escala internacional y desde hace rato que la tenemos en México.

Hay que verla y usted tiene derecho a saber todo lo que está sucediendo ahí.

Hoy, por ejemplo, en ese canal, a las 22 horas, se va a estrenar la segunda temporada de Comidas exóticas: destinos deliciosos con el gran Andrew Zimmern y es una obligación para todos los que amamos esta clase de contenidos.

La razón es muy simple: Andrew vino a México y entre los muchos materiales que va a presentar en estas semanas hay un episodio dedicado a la capital del país de antología de tan delicioso y bien hecho.

Ahora que todo el mundo habla del muro y de todas esas cuestiones negativas, es maravilloso que este inmenso personaje venga, como Conan O’Brien, y nos proyecte de una manera tan especial.

Porque lo que él le está diciendo al mundo es que México es grande, que tenemos una cultura gastronómica fascinante y que nuestra gente es feliz comiendo lo mismo barbacoa que tortas de chilaquil.

¿Y por qué nadie le hace fiestas como a Conan? Porque de este lado del mundo está muy grueso el tema del poder y la televisión. Es injusto.

Por favor busque lo nuevo de Comidas exóticas: destinos deliciosos en Food Network. Le va a gustar. De veras que sí.

‘Herodes vive’

Dígame, por favor, que ya fue a ver Herodes hoy al Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico de la Ciudad de México.

Pasa todos los martes a las 20:30 y es una locura imperdible tanto para la gente que ama el espectáculo como para la que adora los contenidos inteligentes.

¿Por qué esto es una locura para la gente que ama el espectáculo? Porque los actores hacen cosas inimaginables con cuchillos de verdad.

¿Por qué esto es una locura para la gente que adora los contenidos inteligentes?

Porque dice demasiadas verdades, cosas que duelen del poder, del asesinato de tantísimos inocentes, de lo que usted y yo vemos (y padecemos) todos los días.

¿Qué diferencias hay entre el México de hoy y la realidad que vivió Herodes? Menos de las que usted se imagina.

Y él tampoco se la pasaba bien, y sus víctimas tampoco tenían muchas posibilidades de sobrevivir y si llevamos esto al terreno de las noticias internacionales, nos vamos a ir de espaldas.

Es global, es actual, es social, pero también es personal, íntimo.

¿Qué hubiera hecho usted de haber estado en el lugar de este personaje? ¿En verdad cree que hubiera actuado diferente?

Herodes hoy es de lo mejor que usted puede encontrar en la cartelera teatral, más que una obra, una experiencia escénica de Richard Viqueira (Psico/embutidos) con él, Valentina Garibay, Georgina Rábago y Fernando Bueno.

Cuando usted vea lo que estos señores hacen con todos esos cuchillos mientras llevan al público de la emoción a la reflexión, no lo va a creer.

Luche por conseguir boletos ya porque la temporada es corta y esto, insisto, es imperdible. ¿A poco no?

