Más mexicanos que están triunfando en Hollywood y una serie inolvidable

Cada vez hay más mexicanos triunfando en las series de Hollywood y hoy, aunque no voy a tener mucho espacio para profundizar en esta magnífica emisión, le tengo que hacer un homenaje en vida a Paola Núñez.

Usted seguramente también la vio crecer en telenovelas como Las Juanas, Amor en custodia y Pasión Morena o conduciendo reality shows como Abandonados Asia, la ruta del dragón.

¡Pues qué cree! Paola es una figura fundamental de la nueva serie original de la casa productora AMC, la misma que nos ha obsequiado obras maestras como Breaking Bad y The Walking Dead.

Cuando la vi en el capítulo uno, le juro que grité de la emoción porque jamás esperé toparme con su presencia y yo soy uno de esos mexicanos que cuando ve a un paisano triunfando a escalamundial, se llena de orgullo.

Paola hace mancuerna nada más y nada menos que con Pierce Brosnan, el antiguo James Bond, y está como para entregarle un premio de tan hermosa y de tan buena como actriz.

¿De qué serie le estoy hablando? De una joyita titulada The Son que a AMC le ha de haber costado todo el dinero del mundo porque es una superproducción de época que se desarrolla durante 150 años en la historia de Texas.

Desde que ese estado se separó de México para convertirse en una república hasta la primera parte del siglo XX.

¿De qué trata? De la vida de un hombre que nace precisamente el primer día en que Texas se transforma en aquella fallida república y de cómo éste se transforma en una figura particularmente macabra y poderosa.

The Son pasa los lunes a las 22 horas pero tiene repeticiones los sábados. Por favor, búsquela y apláudale a Paola Núñez.

La señora la está haciendo extraordinariamente bien y eso hay que celebrarlo. ¿A poco no?

Otro grandísimo actor mexicano que está dejando huella en las series de Estados Unidos es Bruno Bichir.

Sí, nuestro Bruno de Canal Once, de Mujeres de negro, de La calle de las novias, del viejo Proyecto 40 y de mil películas y fabulosas obras de teatro como El callejón de los milagros y Cabaret.

A él ya lo habíamos visto en Narcos y The Bridge. Bueno, pues para mí es un honor decirle que a partir de hoy, sí, de hoy, usted lo va a poder admirar en Absentia una chulada de Crackle, ese extraordinario sistema de distribución de contenidos en línea de Sony.

Absentia es una de las mejores series policiacas de los últimos años. Algo así como The Killing, Luther o The Following pero juntas, corregidas y aumentadas.

Cuando la comencé a ver en exclusiva, no daba crédito de la manera como los responsables de este concepto me fueron involucrando hasta hacerme creer una cosa, luego otra y dejarme girando de la emoción y del suspenso.

Absentia es un proyecto tan grande que Crackle nos lo va a ir soltando a un ritmo de un capítulo por semana.

Como hoy es el estreno, tendremos dos episodios pero le juro que si los mira no solo no se va a arrepentir, la va a convertir en una de sus series favoritas.

En ella, Bruno interpreta un personaje crucial que rompe por completo con el estereotipo de los latinos y que le permite jugar con la historia de una manera muy especial.

Bruno está tan bien, tan bien, pero tan bien, que cuando sale levanta a los actores estadunidenses. Usted nada más revise el trabajo del resto del elenco cuando están con el señor Bichir y cuando están sin él, y dígame si me equivoco.

Por lo que más quiera en la vida, luche por ver Absentia a partir de hoy en Crackle. Le va a encantar. t

Y ya que ando con grandes propuestas para hoy y para todo el fin de semana, le quiero pedir un favor: prométame que a partir de este domingo, a las 21:30, va a ver Young Sheldon en el canal Warner.

Los ejecutivos de Warner ya nos había regalado un preestreno de esta serie hace algunas semanas y quienes la vimos no solo la aplaudimos, nos enamoramos de ella.

¿Por qué? Porque independientemente de que es una especie de precuela de The Big Bang Theory con al acento puesto en el personaje de Sheldon, que es divino, tiene algo que la vuelve magistral: nostalgia.

Young Sheldon pinta para ser Los años maravillosos de una nueva generación y quienes tuvimos el privilegio de gozar de Los años maravillosos a principios de los años 90 la seguimos considerando una de las producciones televisivas más importantes de todos los tiempos.

¡Imagínese lo que podría suceder aquí! Young Sheldon es cómica, es tierna, está llena de valores familiares y de inmensas aportaciones artísticas. Le garantizo que si usted es público para esta clase de contenidos, cuando la vea será inmensamente feliz.

En estos tiempos en que todo el mundo apuesta por la violencia, pocas cosas pueden ser tan gratificantes como toparse con un título como éste que nos remite al origen, pero de las series familiares. No se la pierda. Es bellísima. De lo mejor de lo mejor.

