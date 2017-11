El poder de ‘Los Simpson’

Hoy a las 9 horas, en el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, va a ocurrir algo importante.

¿Qué? Se va a presentar el libro Los Simpson: sátira, cultura popular y poder suave de la doctora María Cristina Rosas.

Voy a tener el honor de presentar este material al lado de Humberto Vélez, Edgardo Bermejo, Óscar González Loyo, Horacio Sandoval y Elisa Alanís.

¿Cuál es la nota? ¿Qué tiene esto de relevante? Mucho más de lo que usted se imagina.

¿Le digo quiénes están detrás de esta edición? La Universidad Nacional Autónoma de México, la Australian National University, la Columbia University School of The Arts, la revista Etcétera y el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme, AC.

No es cualquier libro. Es “El Libro” de Los Simpson.

Por si esto no fuera suficiente, la doctor Cristina Rosas es una eminencia de las relaciones internacionales que le ha dado la vuelta al mundo con sus estudios e investigaciones.

Usted seguramente la ha visto hablando de temas muy profundos de política exterior en las mejores mesas de análisis de los medios más respetados de México como Canal Once y Radio Educación.

Bueno, pues ahora María Cristina escribe de Los Simpson.

¿Por qué? Ahí está lo fabuloso. Porque Los Simpson son importantes.

¿Importantes en qué sentido? En todos: el artístico, el económico pero, más que nada, en el cultural.

Sí, en esa palabra que está prohibida decir en algunos medios porque, se supone, ahuyenta a las multitudes.

La doctora Rosas, como la gran experta que es, entiende la importancia del “poder suave” y expone, como jamás había hecho, todo lo que hay detrás de la serie de televisión más longeva de todos los tiempos.

Desde cómo se hace hasta qué fue lo que pasó en México cuando aquel famoso cambio de voces pasando por lo que ha sucedido con este título en otras partes del mundo como Angola y Rusia.

Claro, sin dejar de hablar de interesantísimos aspectos ideológicos y comerciales, de la censura de la que han sido víctima algunos capítulos en México y en otras partes de América Latina, y de la vinculación de este proyecto con el trabajo de Chespirito o La familia Burrón.

Aquí está todo, lo de la cerveza Duff, lo de los escritores, lo de los artículos promocionales, lo de la evolución del concepto, lo de Los Picapiedra y un prólogo por Humberto Vélez, el creador de la voz de Homero Simpson al español latinoamericano, como para morirse de placer.

Los Simpson: sátira, cultura popular y poder suave es un texto fundamental tanto para los fanáticos de la serie como para los más serios intelectuales. ¡Es genial!

Para mí significa mucho participar en la presentación de este material porque, como a usted le consta, llevo años luchando por la dignificación de esta clase de manifestaciones, porque a la televisión y al espectáculo se le mire con otros ojos, que se le estudie tal y como ocurre en las potencias más grandes del mundo.

Y me conmueve que la doctora Rosas, con su infinita sabiduría, con su gran calidad humana, con su calidez, esté abordando este tema sin sentir que se está rebajando, que va a perder puntos como académica o que le está haciendo un favor a una industria insignificante.

Los Simpson: sátira, cultura popular y poder suave es un gran libro, un libro serio, un estudio como el mejor, sólido, científico, documentado, pero también es un libro emocionante, entrañable, divertido, lleno de amor y de humor.

Por favor, luche por estar ahí esta mañana y por conseguir de inmediato este texto.

Le juro que no se arrepentirá y ojalá que más intelectuales se animen a mirar hacia el “poder suave” porque existe, está aquí y nos hace ser como somos. ¿A poco no?

Premios para ‘Alta definición’

Quisiera aprovechar estos últimos párrafos para agradecerle a la Global Quality Foundation por algo maravilloso que sucedió la noche del lunes.

Estos señores, que son una institución de verdad, con prestigio y credibilidad, le entregaron su premio más importante a Kathya Reyes Flores por la producción del programa Alta definición del canal ADN40.

Kathya no solo es mi amiga, mi productora, es de lo más profesional que existe en esta industria. Su éxito me llena de orgullo. La quiero con toda el alma. Yo tenía que estar ahí.

¡Pues qué cree! Los de la Global Quality Foundation me sorprendieron, como si hubiera sido mi cumpleaños, y me entregaron un premio también a mí, como Conductor del Año, igual, por Alta definición.

Todavía no lo puedo creer porque yo jamás me he sentido especial y porque lo único que hago es trabajar humildemente para unas audiencias a las que adoro.

¡Gracias, Global Quality Foundation por este honor! ¡Gracias, Kathya! ¡Gracias a todos! Dios quiera que podamos seguir juntos mucho tiempo más haciendo lo que nos gusta.

