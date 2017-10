‘La vida secreta de las parejas’: sexo, política y algo más

HBO acaba de estrenar La vida secreta de las parejas, una serie brasileña de producción propia francamente recomendable.

¿Por qué? Porque de una manera u otra va de la mano con Room 104, va hacia los orígenes de esa marca y eso, a usted y a mí, nos puede fascinar.

Por mil y un circunstancias tecnológicas y generacionales, en los últimos años el negocio de la televisión ha caído en un caos monumental.

Y no hablo nada más de la parte obvia, la que le corresponde a la televisión nacional. Esto es mundial, desde BBC hasta Corea.

¿En qué consiste ese caos? En que toda la industria comenzó a producir como se le dio la gana y llegó un momento en que, además de que la parte económica se volvió insostenible, los contenidos confundieron a las audiencias.

Unos canales se pusieron a producir como YouTube. Otros, como Netflix. Los que no eran HBO empezaron a imitar a HBO y a todas las compañías se les hizo fácil traicionar su esencia.

Resultado: las audiencias huyeron de prácticamente todos lados y hasta Netflix, que era como lo máximo de lo máximo, empezó a tener problemas con la parte financiera.

Para no hacerle el cuento largo, las televisoras y casas productoras más sabias de los cinco continentes comenzaron a reaccionar con una tendencia muy interesante: el regreso al origen.

¿Qué es esto? Que la televisión abierta privada de hoy vuelva a ser como era la televisión abierta privada en sus orígenes.

Que la televisión pública y cultural (la del gobierno y las universidades) vuelva a ser como era cuando nació.

Que las diferentes frecuencias de los cables y de las antenas directas al hogar vuelvan a ser como eran cuando las conocimos.

Y esto, por supuesto, toca a plataformas como HBO, Netflix y YouTube.

A lo mejor usted, cuando piensa en HBO, piensa en superproducciones alucinantes de fantasía como Game of Thrones, pero la verdad es que HBO nunca fue eso.

HBO fue la mamá de la televisión premium en el mundo entendiendo por televisión premium una experiencia capaz de hacernos pensar y sentir como no se puede en las otras ventanas.

Y ese pensar y ese sentir va, desde la parte de las ideas políticas hasta todo lo relacionado con sexo, desnudos y erotismo.

¿Cómo eran las primeras producciones propias de HBO? Oscilaban desde lo muy sencillo, como Cuentos desde la cripta hasta la transmisión de unas cuestiones eróticas de muy alto nivel que nadie más hacía.

Room 104 es como Cuentos desde la cripta. La vida secreta de las parejas es como eran aquellas legendarias emisiones eróticas.

Es imposible mirar aquello y no sentir confianza, certeza y esa amabilidad que solo se puede experimentar cuando uno está de regreso a casa.

Por si esto no fuera suficiente, como se trata de un dramatizado brasileño, no hay manera de ver eso y de no regresar a los primeros referentes que nos llegaron de ese importante país como El Bienamado y Tieta.

Dicho en otras palabras, con esta serie no solo estamos volviendo a los orígenes de HBO, estamos volviendo a los orígenes de la etiqueta Brasil.

¿En qué piensa usted si le digo Brasil? Seguramente, entre muchas cosas fabulosas, entre ellas erotismo, cuerpos esculturales y gente desinhibida.

Bueno, eso es La vida secreta de las parejas, una propuesta de ficción sobre los supuestos secretos sexuales que todas las personas ocultan.

Pero espérese, no crea que porque le digo secretos sexuales vamos a caer en lo lugares comunes de mil y un series y telenovelas como el fetichismo y el sadomasoquismo. No, aquí los secretos van más allá y nos llevan a los juegos de poder, a ver quién manda sobre quién, a ver quién hace qué sobre qué.

¿Y cómo se llama esto? Política. La vida secreta de las parejas es una serie que, a través del sexo, aterriza en la vida secreta de nuestros gobernantes.

Y así como en la política hay corrupción, en el sexo este ingrediente abunda y se manifiesta de muchas maneras.

¿Le sigo? No, mejor lo invito a que se eche un clavado a este proyecto, ya sea en sus transmisiones regulares por los canales del paquete HBO-MAX o en el sistema HBO GO que está funcionando mejor que nunca.

La vida secreta de las parejas es una serie para pensarle, una serie para excitarse, una serie que sin representar un derroche económico, encaja perfectamente bien en la vieja definición de televisión premium.

¿En qué otro canal va a ver usted a una sexóloga agarrándole las nalgas a otra mujer con esa elegancia?

¿En qué otra plataforma va a ver usted la denuncia de un puerquísimo senador a través de sus costumbres sexuales?

Y hay conspiraciones, y hay orgasmos, y hay muerte.

Obvio, esto no es para todos porque la televisión premium es para quien está dispuesto a pagar extra pero me queda claro que ese selecto grupo de gente exigente e inteligente se va a sentir satisfecho cuando mire La vida secreta de las parejas. ¿O usted qué opina?

alvaro.cueva@milenio.com