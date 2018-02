La fiesta del Canal Once

México tiene muy buenos medios públicos, pero Canal Once es el eje a nivel hábitos y costumbres, a nivel propuestas.

No por nada fue el primer canal en su tipo de América Latina y esa experiencia se nota.

A diferencia de lo que sucede cuando pregunto por algunas televisoras privadas, no conozco una sola persona que se exprese mal de esta frecuencia del Instituto Politécnico Nacional.

Aquí hay algo importante, algo que tal vez podría ser la clave de un reposicionamiento a nivel industria, a nivel televisión abierta.

¿Por qué le estoy escribiendo de esto? ¿Por qué hoy?

Porque el jueves pasado tuve el honor de asistir al Lunario del Auditorio Nacional al gran evento de presentación de lo que será la programación de Canal Once para este 2018 y hay muchas cosas que usted debe saber.

Primero, si en verdad queremos a México y aspiramos a tener una televisión de calidad, valiente y plural, debemos atender esta clase de presentaciones con el mismo entusiasmo como que luego atendemos los eventos de compañías como Televisa, Tv Azteca e Imagen Televisión.

¿A razón de qué o qué me atrevo a utilizar una frase tan cursi como la de si en verdad queremos a México?

A razón de que la programación de Canal Once, como la de todos los medios públicos de nuestra nación, la pagamos usted y yo con nuestros impuestos. ¿Necesita que le diga algo más?

Pero volvamos a las cosas que usted debe saber sobre el evento del jueves pasado. Ya le dije la primera. Ahora viene la segunda:

Yo que he tenido el privilegio de asistir a cualquier cantidad de presentaciones similares en México y en muchos otros lugares del mundo le debo decir, con profundo orgullo, que la fiesta de Canal Once no le pidió nada a nadie.

Estuvo a la altura de las mejores galas de las más importantes señales de todo el planeta. ¡Felicidades!

¿Pero cuál es la nota? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué viene de importante?

La nota más importante de ese coctel fue la solidez de Canal Once.

Vi un medio fuerte, unido, congruente, una señal ciento por ciento politécnica pero al mismo tiempo comprometida con México, con las audiencias, con las nuevas generaciones.

Esto que le estoy diciendo, que parece como de discurso político, es muy difícil que se dé en la industria de la televisión mexicana.

¿Qué otra frecuencia conoce usted que, como Canal Once, reúna a inmensas leyendas de la comunicación mexicana como Cristina Pacheco, Javier Solórzano y Fernanda Tapia con puppets como Lucy, Alan y Staff que trabajan para nuestro niños más chiquitos?

¿Qué otra señal puede presumir de estar produciendo contenidos de todo tipo para niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad como ésta?

¿Qué otro medio está invirtiendo tanto dinero en la realización de series inspiradas en nuestros máximos personajes históricos y en la creación de documentales calidad mundial sobre temas de ciencia, arte y ecología?

¿Qué otro canal tiene esa apertura para manejar las noticias y su análisis, y los grandes temas sociales, y los mejores eventos deportivos?

Sí es muy edificante lo que está pasando en Canal Once y yo no quepo en mí del placer de todas las cosas que se anunciaron en ese evento.

Desde el regreso a la televisión de los personajes de Odisea Burbujas en un concepto completamente siglo XXI titulado Planeta Burbujas hasta el aniversario número 40 de Aquí nos tocó vivir.

Y viene una serie dramatizada sobre la Maliche producida por la gran Patricia Arriaga (Juana Inés), y la tercera temporada de Paramédicos, y la segunda de Yo soy yo. Además de caricaturas nunca antes vistas, música para chavos, una cobertura monumental de las elecciones y programas sobre los temas como los 50 años de los Juegos Olímpicos de México 68, entre decenas de propuestas más igual de espectaculares.

Canal Once va a cerrar con broche de oro el sexenio. Por nada del mundo se vaya a perder sus novedades para este año. Pintan sensacionales. ¿A poco no?

A propósito de medios públicos, hoy es un día muy especial para las audiencias del Sistema Mexiquense de Radio y Televisión (SMRT).

Esta noche, en punto de las 22 horas, se va a estrenar Historias del más allá con Rubén García Castillo (La mano peluda) en todas las frecuencias de Radio Mexiquense incluyendo www.radioytvmexiquense.mx.

¿Se da cuenta de lo que esto significa? Es una excelente noticia.

Quién sabe por qué La mano peluda se fue de Radio Fórmula pero no fue por problemas de rating.

El hecho de que esto se retome en el SMRT manda un mensaje muy atractivo para todos un montón de talentos que se están quedando sin plataformas.

Y, lo más importante de todo, un mensaje de esperanza a nivel información y entretenimiento para el público de esta institución en toda la Corona Regional del Centro de México (megalópolis). ¿O usted qué opina?

