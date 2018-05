Fernanda Tapia, internet y ‘Picasso’

Desde hace varias semanas el canal National Geographic está transmitiendo la serie Genuis: Picasso y yo tendría que ser el crítico de televisión más irresponsable del mundo para no recomendársela.

Es muy buena y tiene muchos puntos a su favor.

Primero, los señores de National Geographic no se andan con tonterías. Cuando pasan bioseries, pasan bioseries fundamentales y ésta es imperdible por el tamaño de monstruo del arte del que estamos hablando.

Segundo, este título le da continuidad al proyecto Genius que comenzó el año pasado con la bioserie de Albert Einstein.

¡Qué grandiosa idea! ¡Qué manera tan más efectiva de decirle al mundo: lo bueno también vende!

Tercero, la vida de Pablo Picasso está llena de cuestiones emocionantes, apasionantes. Está padre conocerla y entretenerse con ella.

Y cuarto, el protagonista es Antonio Banderas, lo cual es poco menos que un acontecimiento por lo que este actor representa para las audiencias de habla hispana.

En resumen, aquí tenemos una producción de época bien escrita, bien montada y llena de elementos que lo van a hacer feliz y le van a dejar algo.

Lo único malo es el doblaje. Pocas veces me quejo de esto, pero esta vez los responsables de convertir esto a nuestro idioma la regaron, no le pusieron alma. ¡Hasta hay problemas de sincronización!

Y qué pena, porque considerando todo lo que le acabo de decir, National Geographic tenía algo como para conmocionar al mercado.

Pero no se preocupe, dependiendo de su sistema de televisión de paga usted puede cambiar el idioma y ahí sí disfrutar de Genius: Picasso. Vale la pena. ¿A poco no?

Internet a la mexicana

MTV está lleno de grandes programas. A lo mejor casi nadie se los reconoce, porque hay una generación de críticos que los quisieran ver repitiendo lo que hacían en los años 80 y 90.

Pero muchas de sus propuestas, dentro de lo que es y debe ser esa señal, son sensacionales.

Uno de sus formatos más maravillosos es Catfish que, como usted sabe, es un ejercicio de televisión real (factual), donde gente que se liga o incluso que se enamora por internet acaba descubriendo quiénes son, en realidad, sus novios o novias.

¿Cuál es la nota? Catfish México, sí, la versión con casos nacionales de este gran fenómeno.

¡Qué cosa tan más escandalosa! ¡Qué programón! Porque en términos culturales, nuestros hombres y mujeres son muy diferentes a los chavos y chavas de Estados Unidos.

Imagínese, por favor, las reacciones de la gente al descubrir que la persona que les robó el corazón no es la que aparecía en las fotos, que es de otro sexo o, de plano, que trae un rollo hiperperverso.

De veras, sí es algo que urge ver tanto por el lado del morbo, del entretenimiento, como por el lado del aprendizaje, de la denuncia.

Por si esto no fuera suficiente, la producción de Catfish México es una revelación de dinámica, profesional y competitiva contra la del Catfish original y contra la de cualquier otro factual que usted esté viendo en este momento.

Yo le ruego que busque este concepto, porque no existe nada igual en ninguna otra parte y el hecho de que MTV está invirtiendo en México es algo que todos, definitivamente, debemos celebrar y promover. ¿O usted qué opina?

Algo más que brozo

Acustik se está convirtiendo en una plataforma bastante atractiva en términos de libertad de expresión y talentos del más alto nivel.

No sé usted, pero yo no me pierdo en ese canal de cable ni a Brozo ni a muchos otros comunicadores que ya los quisieran en un montón de estaciones de radio y en muchos canales de televisión para un domingo.

¡Pues qué cree! Que desde hace varias semanas, Fernanda Tapia está transmitiendo desde las instalaciones de esa compañíad en el corazón de la Ciudad de México, todas las tardes, un programa de radio con cámaras que se llama Mesa de mujeres que es altamente recomendable.

¿Por qué? Porque rompe por completo con lo que algunas personas todavía creen que es una mesa de mujeres.

Ahí no se habla de macramé ni de gelatinas artísticas, se habla de los temas del momento, con los protagonistas de la noticia, con ese estilo valiente, divertido e inteligente que ha convertido a la señora Tapia en una de las mejores comunicadoras de este país.

La acompañan jóvenes talentos como Arlenne Muñoz y si usted no tiene acceso al canal, ni se agobie. Lo puede ver y escuchar por internet.

Mesa de mujeres es radio con cámaras, pero radio con cámaras del más alto nivel, un título que le puede mover el tapete a muchas personas y a muchas instancias, algo que da gusto ver y escuchar.

Búsquelo, se va a divertir, se va a informar, va a obtener herramientas para opinar y va a sentir esa combinación de calidez, compañía, complicidad y libertad editorial que solo se siente con la radio con cámaras.

Qué interesante lo que está pasando con Acustik.

¡Felicidades!

alvaro.cueva@milenio.com