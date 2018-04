‘Fear the Walking Dead’, ADN 40 y ‘Hechos’

Ayer ocurrió, por el canal AMC, algo que debe tener muy contentas a muchas personas: se estrenó, al mismo tiempo que en Estados Unidos, la nueva temporada de la serie Fear The Walking Dead.

¿Y? ¿Qué tiene esto de emocionante? Mucho. Primero, que estamos hablando de una de las producciones más exitosas y emblemáticas de AMC.

Y, lo más interesante, que en esta temporada vamos a ver la más clara integración entre este título y The Walking Dead.

No le voy a platicar detalles para no arruinarle la experiencia pero los personajes de ambos universos se van a comenzar a tocar.

Alguien de The Walking Dead aparece en Fear The Walking Dead y el resultado es algo muy redondo que termina por darle sentido a esta precuela.

Obvio, los fanáticos están felices pero le voy a pedir un favor: no solo se quede con esto.

Lo más maravilloso de los nuevos capítulos de Fear The Walking Dead, donde hay mucho talento mexicano, es la profunda reflexión que se hace sobre la degradación humana, sobre la construcción de monstruos, sobre lo que llevó a los zombis a ser una pálida sombra al lado de la verdadera maldad, la de los humanos.

Más allá de que usted sea adorador o no de los espectáculos de zombis, vale la pena que busque y vea lo nuevo de Fear The Walking Dead en AMC.

Creo que ahí se están haciendo denuncias más poderosas de lo que la gente se imagina. Creo que estos señores, con su Génesis, están diciendo mucho de nuestro apocalipsis.

Creo que estos señores, con su aparentemente ingenuo juego de terror, están señalando cosas que los demás no señalan. ¿O usted qué opina?

Todo se mueve

Cambios, cambios, cambios. Todo se está moviendo en la televisión abierta, tanto pública como privada, por temas como las elecciones y el Mundial de Futbol.

Llevo semanas reportándole lo que está pasando en muchas señales. Hoy la nota es ADN40.

¿Por qué? Porque a partir de este día los responsables de esta señal van a ampliar su oferta noticiosa con más y mejores espacios y van a reubicar sus más grandes éxitos.

Inbox con Juan Pablo de Leo, uno de los mejores formatos noticioso de todo México, cambia de horario. Se muda a las 20 horas.

Es noticia con Hannia Novell, el noticiario más importante de ADN40, sube a las 21 horas.

Y Todo personal con Jorge Fernández Menéndez y Bibiana Belsasso, el gran programa de análisis y reportajes de esta frecuencia, se va a las 22 horas.

Pero espérese porque no le he dicho nada, también habrá movimientos en la mañana, a mediodía y en la tarde.

La idea es competir contra lo mejor de lo mejor de todos los canales, conservar el liderazgo de las señales especializadas en noticias de la televisión abierta privada nacional y transformar aquello en una gran opción frente a las campañas, las elecciones, Rusia 2018 y todo lo que viene para los próximos meses.

Yo que usted no me perdía lo que va a pasar hoy en ADN40 porque, conociendo a estos señores, no solo van a perfeccionar su parrilla de programación, nos van a sorprender en materia de talentos y de contenidos. De mí se acordará.

Cambios, cambios, cambios. Todo se está moviendo en la televisión abierta. Qué bueno, ¿no?

Javier Alatorre

A propósito de cambios y de noticias, la semana pasada sucedió algo particularmente sintomático en las grandes cadenas nacionales.

¿Qué? El relanzamiento de Hechos con Javier Alatorre.

Ojo: muchas personas podrán pensar que solo se trató de un cambio de escenografía pero la verdad es que ahí sucedió algo fundamental. Se decidió apostar por la gente. Déjeme le explico: De un tiempo a la fecha la mayoría de los noticiarios de nuestro país se han convertido en una combinación de revistas sensacionalista con plataformas electorales.

Todo es exagerado, escandaloso o de los candidatos, para los candidatos y sobre los candidatos.

En el contexto del 24 aniversario de Hechos y del 25 de TV Azteca como que Javier Alatorre dijo: ¡Basta! ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es la esencia de Hechos? ¿Qué es lo que nos hace diferentes?

Y ocurrió algo sensacional: el noticiario estelar más estable de todo el país regresó a sus orígenes, regresó a ese Hechos legendario que le dio las cámaras y los micrófonos al público y el resultado es algo completamente diferente a cualquier otra cosa, un servicio informativo con un sentido humano, social.

Lo que le estoy diciendo no es cualquier cosa, representa algo muy positivo, un concepto mucho más integrador, que se puede ver en familia y que es 100 por ciento congruente con ese eslogan de la fuerza de tu voz.

Sí, el nuevo estudio de Hechos con Javier Alatorre está precioso, es de lo más moderno.

Pero le suplico que vea más allá, que entienda que la clave de lo que está sucediendo ahí está en las notas, en los contenidos, en el tono, en la responsabilidad.

Luche por ver Hechos con Javier Alatorre. Le va a gustar.

