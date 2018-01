El estreno de ‘El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story’

Me equivoqué. Sí, me equivoqué y quiero ofrecer una disculpa pública.

Cuando se estrenó The People V. O.J. Simpson: American Crime Story hablé muy mal de ella. Me ganó el mexicano.

¿A qué me refiero con esto? A que, como buen mexicano, harto de ver drogas, sangre y violencia hasta en las telenovelas, cuando comencé a sintonizar aquello me molesté.

Se me hizo una desgracia, más de lo mismo, una apología del delito.

Gracias a mi querida amiga Susana Moscatel entré en razón y, meses después, la comencé a apreciar y, pues sí, es muy buena, extraordinaria.

¿Por qué le estoy escribiendo esto? Porque en esta ocasión no me quiero equivocar.

Mañana jueves a las 22 horas, por el canal FX, se va a estrenar El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story y estoy convencido de que, a pesar de mis prejuicios en relación a la difusión de cierto tipo de violencia, es magistral.

¿Qué es El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story? Una dramatización de todo lo que sucedió alrededor de la muerte de uno de los máximos iconos de la moda de todos los tiempos.

¿Por qué habría que verla? Porque a diferencia de la historia de O.J. Simpson, que era muy local para el público de Estados Unidos, el asesinato de Versace fue un escándalo global.

Yo tuve el honor de dar la nota cuando estuve en Ventaneando y fue tremendo, porque como involucraba asuntos de diversidad sexual en una época donde hablar de los gay en televisión abierta privada nacional (e internacional) estaba casi, casi, prohibido, hubo muchas cosas que no se dijeron, que no se supieron.

El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story viene, 20 años después, a complementar el caso, a cerrar el círculo, a darnos herramientas para entender lo que sucedió ahí.

Dicho en otras palabras, es un acto de justicia, pero también es un muy buen chisme, algo morboso, picante.

Si a esto le agregamos las cosas que hoy se pueden decir y hacer en televisión, todo el glamur del mundo de la moda, un montón de cuerpos esculturales, erotismo para homosexuales y heterosexuales, y un reparto de primera línea, el resultado es un espectáculo perfecto para las audiencias de todo el mundo.

¿A qué me refiero cuando hablo de un reparto de primera línea?

Como usted sabe, porque los señores de FX llevan días bombardeándonos con una magnífica campaña de promoción y publicidad, a la participación de figuras como Ricky Martin y Penélope Cruz.

El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story está que ni mandada a hacer para los televidentes de México y de toda Latinoamérica. Es un acontecimiento imperdible.

¿Cuál es la nota? Que los responsables de este concepto (Ryan Murphy, Nina Jacobson y Brad Simpson), creadores de otras joyas como American Horror Story y Glee, están cambiando la historia una vez más.

¿Cómo? Llevando la moda de las bioseries a una nueva dimensión.

Ya no se trata de contar la vida de una persona famosa de la farándula, la política o el deporte para que la gente discuta.

Ahora se trata de dramatizar casos policiacos de alto impacto, de abrir vertientes, de poner a los espectadores a pensar, a participar, a debatir a una escala mucho mayor.

¿O qué, usted no piensa decir nada cuando vea si esto se apega o no a lo que todos sabemos? ¿Usted se va a quedar callado cuando le digan cosas que no sabía?

¿Usted se va a resistir a la tentación de poner algo en las redes sociales, lo que sea, cuando vea al personaje interpretado por Ricky Martin en acción con otro hombre?

Ojo con esto, porque nosotros, en toda América Latina, ya estamos llegando al límite con esta tendencia tan peculiar de las bioseries y no se sorprenda si al rato alguna de nuestras televisoras se pone las pilas, aprende de El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story y le da un giro a este negocio.

Por si todo lo que le acabo de contar no fuera suficiente, hay algo que no le puedo dejar de decir sobre este lanzamiento: su dirección de arte es una gloria.

Escenografía, utilería, maquillaje, vestuario, peinados, iluminación, fotografía. ¡Esto es divino!

Cuando usted vea toda esa belleza, todo ese estilo tan Versace, mezclado con todo ese enigma, con toda esa adrenalina y con todo ese sexo, quedará completamente cautivado.

Creo que hasta el mismo Gianni Versace se sentiría orgulloso de esto y es que jamás habíamos visto algo tan hermoso sobre algo tan horrible, tan monstruoso, tan tristemente universal.

Por lo que más quiera en la vida, luche con todas sus fuerzas por ver mañana a las 22 horas el estreno de El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story en el canal FX.

Esta vez no me quiero equivocar. Esta vez, desde el principio, quiero que usted se fascine con lo último de lo último en materia de televisión y esto es lo último, el principio de algo nuevo. ¿A poco no?

alvaro.cueva@milenio.com