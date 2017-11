Llega ‘Dos lagos’, terror a la mexicana

De vez en cuando las pantallas de televisión de este país se visten de gala y nos ofrecen maravillas como Dos lagos, una magnífica serie que se transmite los jueves, alrededor de las 23 horas, por Azteca 7.

Me duele que un título tan importante se haya estrenado sin una larga y muy bien planeada campaña publicitaria y que se haya programado solamente una vez a la semana, en un horario tan complicado y en un canal que no tiene la fuerza de Las Estrellas o Azteca 13.

Dos lagos es un monstruo del entretenimiento mexicano a la altura de películas como Kilómetro 31, un producto con todo para enloquecer a las audiencias de este país, una serie con un discurso tan nuestro como el de Coco. ¡Me encanta!

¿Qué es Dos lagos? ¿De qué trata? ¿Quiénes salen? ¿Por qué habría que verla?

Dos lagos es una serie de terror y suspenso, muy efectiva, muy apasionante, que coincide con algunas de las más poderosas tendencias de la industria del entretenimiento global en este momento histórico.

Aquí uno, en lugar de sentarse a ver y ya, se la pasa todo el tiempo participando, tratando de adivinar qué fue lo que sucedió ahí, atando cabos hasta descubrir los secretos.

Es una serie, pero es como una película larga, como un videojuego. Y entre que uno se imagina una cosa, se sorprende y grita. Y entre que lo que uno pensaba que iba a pasar no pasa, se queda con la boca abierta.

Lo más impresionante de Dos lagos es que está planteada en tres épocas diferentes.

Sí, ya sé lo que de seguro usted se ha de estar preguntando: ¿Y? ¿Qué tiene esto de interesante?

Que estas tres épocas, tan distantes, todo el tiempo se están tocando y los personajes que aparecen en una década tienen que ver con los de otra.

Dos lagos reta las leyes del tiempo y del espacio, y es ahí donde le digo que tiene un discurso tan nuestro como el de Coco. ¿Acaso los mexicanos no estamos acostumbrados a convivir con nuestros muertos muchos años después de su partida? ¿Acaso ellos, que vivieron con nuestros abuelos y con nuestros padres, no están ahora a nuestro lado? ¿Acaso ellos no nos van a sobrevivir?

Pues de eso trata Dos lagos, de misterios que nos siguen marcando, de cicatrices que se niegan a cerrar, de espíritus sedientos de venganza.

No les voy a contar más para no arruinarle la experiencia, pero aquí hay algo grande, diferente y, lo más importante de todo, precioso.

Admiro el lenguaje cinematográfico que hay detrás de esta emisión porque todo está profundamente cuidado: las locaciones, la escenografía, el vestuario, la fotografía, la música, la luz.

Se siente como una producción inglesa pero con todo el sabor de nuestra cultura, nuestra gente, nuestras tradiciones y hasta de nuestras mujeres.

Yo lo único que le ruego es que la mire completa, en orden, de principio a fin, porque lo que sucede en el minuto dos del capítulo uno tiene que ver con lo que rebota en el minuto 27 del episodio cinco y el final con lo de en medio.

Se nota que aquí hay un asunto de planeación, de rigor, de profesionalismo.

¿Quiénes salen aquí? Puros actores que usted va a reconocer de otras muy interesantes propuestas del cine, el teatro y la televisión de este país como Citlali Anaya (Señora acero), Ernesto Álvarez (Hasta que te conocí) y Carlos Torrestorrija (Infames).

A mí lo que me encanta es que les creo, que hacen que uno se involucre, eso nos habla de un compromiso, de una excelente dirección de escena y eso es sensacional.

¿Por qué habría que verla? Primero, porque los jueves por las noche están medio muertos en la televisión abierta nacional.

Segundo, porque da gusto que alguien se anime a hacer esta clase de trabajo.

Tercero, porque seguimos instalados en el mes de los muertos, en las películas de terror, y porque este título viene mucho al caso con esa clase de cuestiones.

Y cuarto, porque cuando estas cosas aparecen en nuestras pantallas, hay que aprovecharlas.

El momento es hoy.

¿Qué pasa si no la entiende? ¿Qué pasa si quiere profundizar o, como le hacemos muchos ahora, llevársela a cualquier lado en su celular, su tablet o su computadora?

Pasa algo fabuloso.

Dos lagos es tan buena que usted la puede ver cuando quiera, como quiera, donde quiera e incluso descargarla a través de Amazon Prime Video.

No hay pretexto para no disfrutar de este gran acontecimiento de la industria de la televisión mexicana.

Por lo que más quiera en la vida, luche por ver cosas buenas. Luche por ver cosas diferentes. Sumérjase en Dos lagos y al final platicamos.

Le va a encantar. De veras que sí.

P.D. Nos vemos hoy a las 21:30 en el canal Multimedios Televisión de Monterrey (disponible en todo el país a través de diferentes sistemas de televisión de paga).

Sí, voy a tener el honor de ser uno de los invitados de SNSerio y aquello pinta divertidísimo, delirante.

De mí se acordará.

