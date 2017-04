'La doña' y 'Goblin'

Llegué con muchas dudas a la telenovela La doña de Telemundo, que se acaba de estrenar por GalaTv, porque el título se me hizo una broma de mal gusto.

Una cosa es ponerle El señor de los cielos a una fantasía del narco y otra utilizar el apodo de una de las figuras más queridas del medio artístico mexicano para llamar la atención de las audiencias.

La doña no tiene nada que ver con María Félix (que a las nuevas generaciones las debe tener sin cuidado) y el personaje principal de esta historia, interpretado por la gran Aracely Arámbula, aunque le haya pasado lo que le pasó a Doña Bárbara en versión 2017, menos.

¿Entonces qué es La doña? ¿De qué trata? ¿Vale la pena?

La doña es una telenovela estadunidense, grabada por mexicanos, en México, que narra las aventuras de un universo de personajes particularmente rico.

Sí, tenemos a una señora hermosa, pero ruda a la que todo el mundo le tiene miedo y que, por supuesto, vive una tormentosa historia de amor al lado de un hombre que no se deja amedrentar por su supuesto mal carácter.

Pero también tenemos una historia juvenil maravillosa, encabezada por Danna Paola, con la que seguramente muchas personas se van a identificar.

Resultado: lo mejor de los melodramas clásicos de antaño con lo mejor de un nuevo tipo de telenovela más fresca, más actual, donde, por ejemplo, los personajes utilizan sus celulares para denunciar la corrupción policiaca.

A propósito de personajes, lo más atractivo de La doña es eso, viajar de hombres hiper-perversos que son capaces de matar a golpes a los limosneros del Centro Histórico de la Ciudad de México a madres de familia con valores.

A mí me encanta ver ahí a Rebecca Jones, a Odiseo Bichir, a Carlos Torres, a Mauricio Isaac y a muchos otros talentos que en verdad se apropian de la pantalla.

Y como todo gira alrededor de México, la sensación que uno tiene cuando mira esto, lejos de ser la de estar viendo un trabajo gringo de Telemundo, es la de estar gozando con una telenovela nacional.

Además, está bien hecha, cumple con los estándares de la mejor televisión latinoamericana de nuestros tiempos.

En resumen, aquí está pasando algo que vale la pena voltear a ver sobre todo si usted sigue creyendo en las telenovelas y está cansado de ver contenidos como los de La fiscal de hierro.

La doña pasa de lunes a viernes a las 22:30 en GalaTv. Búsquela.

K-DRAMA

Gracias a Dios ahora podemos ver telenovelas de muchos países a través de diferentes plataformas y sin violar ninguna ley.

Dígame, por favor, que usted también está viendo o ya vio Goblin de Corea. ¿No se le hace el melodrama seriado más maravilloso de los últimos años?

Es imposible ver Goblin y no enamorarse, y no asombrarse, y no involucrarse, y no llorar.

¡Para que luego vengan y nos digan que las historias de amor ya no venden! ¡Para que luego vengan y nos digan que los jóvenes no ven televisión!

Déjeme le explico para que entienda la magnitud de esta obra maestra.

Los mexicanos creemos que somos los dueños del Día de Muertos y que nosotros, y solo nosotros, convivimos como convivimos con nuestros difuntos.

En Corea el Día de Muertos también es una conmemoración muy especial, increíblemente parecida a la nuestra. De eso trata Goblin.

Esta es la historia de amor imposible entre un hombre que murió hace cientos de años y una chica de hoy que tiene la capacidad de ver y hablar con los muertos.

Por si esto no fuera suficiente, por ahí la sale la muerte, como personaje, y al final uno acaba totalmente involucrado, conmovido.

Perdóneme si no le doy más detalles pero es que no le quiero echar a perder la experiencia de esta superproducción plagadas de viajes en el tiempo, efectos especiales e, incluso, locaciones en diferentes lugares del mundo.

Goblin es un concepto fundamental para todos los que amamos la televisión y las telenovelas (en este caso K-Dramas) pero sí le debo hacer algunas advertencias:

Este proyecto tiene pocos capítulos pero cada uno dura más o menos hora y media.

Por favor, considérelo para que cuando la vaya a ver, especialmente ahora que hay tiempo con la Semana Santa, le dedique a cada episodio las horas y el espacio que requiere.

Tuve el privilegio de ver esto casi inmediatamente de su transmisión en Seúl gracias a la app DramaFever, pero si usted le rasca, se la va a encontrar en otras aplicaciones ciento por ciento gratuitas, legales y con excelentes subtítulos al español.

Si quiere, ya después profundizamos en lo último de lo último de la televisión coreana.

Yo, lo que quiero, es que entienda que somos una generación privilegiada que tiene acceso no solo a nuestras queridísimas producciones mexicanas.

No, hoy podemos ver lo mejor del mundo entero gracias a mil y un dispositivos. Saquémosles provecho y seamos felices con emisiones como Goblin. ¿O usted qué opina?