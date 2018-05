Crítica al segundo debate presidencial

Si el primer debate no me gustó, el segundo lo detesté. No puedo creer la monstruosidad del formato ni el desperdicio de recursos.

Pasamos de Miss Universo a Cosas de la vida.

Si el objetivo era hacer show, propongo que para el tercer debate los moderadores sean Laura Bozzo, Maribel Guardia y Latin Lover.

Volvemos a lo mismo: esto no es un programa de televisión abierta privada nacional cuyo éxito se mida por puntos de rating, por memes o por likes.

Es un ejercicio de comunicación política que le debe dar información al pueblo de México, información útil, información que le sirva para decidir por quién votar en las próximas elecciones.

Y una vez más los ganadores no fueron los candidatos, fueron los moderadores.

¿Cuál fue la bronca? Que en contraste con el primer debate, León Krauze y Yuriria Sierra pertenecen a la misma generación, al mismo perfil.

Resultado: Nos faltó alguien como Denise Maerker que fuera solo a moderar, no a debatir. Nos faltó alguien como Sergio Sarmiento que entendiera que ser inteligente no significa aparentar rudeza. Nos faltó alguien como Azucena Uresti que se expresara como se expresa el pueblo. ¡Nos faltaron las otras audiencias!

Aquello parecía una función de La impro lucha, de stand up comedy, de Los comediantes y a mí eso se me hace perjudicial.

¿Por qué? Porque invita a la gente a concluir que todos los candidatos son iguales, que ninguno es bueno.

Si ése es el nivel de quienes quieren ser nuestro próximo presidente, mejor votemos por cualquier estrella del espectáculo. Nos vamos a divertir más.

Qué vergüenza sobre todo con los niños. En ellos se está sembrando algo muy feo con eso de los chistoretes y los abracitos. Nos vemos en 15 años con las consecuencias.

¿Cuál es la nota en términos de comunicación? En medios tradicionales, que muchos canales ya no invirtieron como antes. En redes, el pitorreo total.

¿A qué me refiero con lo de la inversión? A que Tv Azteca mandó el tema a Azteca 7, no a Azteca Uno.

A que Imagen Televisión ya no tiró la casa por la ventana metiendo público participativo en un foro monumental. Cayó en el lugar común de todos los canales.

Y a que MILENIO Televisión ya no sorprendió a nadie con experimentos novedosos como cuando combinó ciencia y política en el primer debate, por mencionarle solo tres ejemplo.

¿Qué le trato de decir cuando menciono que en las redes vimos el pitorreo total?

Que en esta ocasión se multiplicaron los lugares en donde se pudo ver y comentar el debate… ¡pero solo que para burlarse de él!

Fue increíble que mientras que en los medios tradicionales había académicos y representantes de los partidos luchando por simular que aquello había sido algo muy serio, en redes la gente chupaba, fumaba y albureaba mientras el público publicaba insultos o mandaba emojis con excrementos y carcajadas. Esta oposición sí está de pensarse, sí dice cosas, sí significa algo.

¿Cuáles fueron los canales que destacaron en la transmisión del debate?

Las estrellas, Imagen Televisión, ForoTv, Azteca 7, Canal Once, Capital 21, ExcélsiorTV, MexiquenseTV, ADN40, SaludTv y México Travel Channel en alianza con El HeraldoTv, Multimedios Televisión, Canal 8 de Jalisco, MILENIO Televisión, El Financiero-Bloomberg y CNN en español (CNN).

¿Quiénes llamaron la atención? ¿Por qué?

Tv Azteca ahora sí invirtió en un foro que, sin ser espectacular, estaba más iluminado que el del primer debate. Además, se integró a Sergio Sarmiento en la conducción. Las mesas de análisis de Canal Once y Capital 21 fueron extraordinarias.

Canal Once muy en la seriedad académica. Capital 21 con gente que dijo lo que nadie más señaló en ningún otro canal. Buena conducción, buen tono, buen ritmo.

¿Cuáles fueron los esfuerzos que destacaron en las redes sociales por la transmisión del debate?

El Pulso de la República, Brozo xmiswebs, César Cancino News, Univisión Noticias, Milenio.com, Proyecto Puente, Julio Astillero, Univisión Noticias, El Chapucero, Aristegui Noticias y Campechaneando, por mencionar solo a unos cuantos.

¿Quiénes llamaron la atención? ¿Por qué?

Creo que el mejor ejercicio de todos fue el de Chumel Torres en El pulso de la República dentro de YouTube.

Ellos no solo se tomaron a si mismos mirando el debate, lo catapultaron hacia una experiencia interactiva que reflejó, como ninguna otra, la decadencia de lo que se estaba transmitiendo desde Tijuana.

Fueron divertidos, inteligentes, irreverentes.

Fueron como solo se podía ser, con honestidad, ante un evento tan aberrante.

Brozo y su enorme mesa, Julio Astillero en conjunto con Fernanda Tapia y el monero Rapé, y muchos otros comunicadores también hicieron algo muy digno, pero como Chumel, nadie.

Ahora viene lo de siempre: todos ganaron, lluvia de elogios. A ver con qué nos salen para el tercer debate. ¿O usted qué opina?

alvaro.cueva@milenio.com