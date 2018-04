Crítica al primer debate presidencial

A mí no me gustó el debate. El formato se me hizo pésimo. Los resultados, mediocres. Y la conclusión, catastrófica.

¿Por qué pésimo? Porque aquello no estaba diseñado para el lucimiento de los candidatos, estaba diseñado para el lucimiento de los moderadores.

Era como la típica sesión de preguntas y respuestas de los certámenes de belleza, donde las candidatas acaban diciendo babosada y media dependiendo del juez que les toque, solo que aquí con unas reglas incomprensibles.

Eso de la bolsa de tiempo, por ejemplo, se me hizo como de programa de concursos.

Estábamos debatiendo el futuro de México, no jugando a 100 mexicanos dijieron.

Por lo mismo fue desagradabilísimo que algunos candidatos, como Margarita Zavala, hayan estado de adorno durante toda la primera parte del programa.

Y no solo eso, que a cada rato les tuvieran que estar apagando los micrófonos cuando apenas estaban comenzando a articular sus ideas.

Dudo que El Bronco, López Obrador, Anaya, Meade o Zavala sean tan tontos como para no poder administrar sus ideas en un duelo de tiempos y movimientos.

El formato es el que estuvo mal. ¿Por qué nadie lo dice? ¿Por qué nadie reclama situaciones como el patético uso de cartulinas?

¿Por qué está permitido que gente como El Bronco ponga sus anuncios en el podio? ¿Por qué los candidatos no se esperan a que acabe la transmisión para irse?

¿Sabe por qué? Porque no hubo orden y tan no lo hubo que aquello terminó varios minutos después de la hora pactada. Las videotecas no me dejarán mentir.

¿Por qué le digo que los resultados de este show fueron mediocres? Porque no funcionó para lo que tenía que funcionar.

¿A usted le sirvió este programa para conocer algo que no supiera de los candidatos? ¿Se fascinó con algún personaje? ¿Cambió su intención de voto?

Fue muy divertido, pero no sirvió.

¿A qué me refiero cuando le digo que la conclusión fue catastrófica? A que quedamos igual que al principio.

Tengo la impresión de que los que le iban a un candidato le siguen yendo al mismo y de que quienes tenían dudas están igual o peor.

¿Quiénes ganaron? Denise Maerker, Azucena Uresti y Sergio Sarmiento.

Felicidades, aunque qué pena, porque supongo que la intención no era esa. ¿O sí?

¿Qué le puedo decir de lo que sucedió en el debate en términos de televisión? Mucho.

Pude ver esto por Azteca Uno, Las Estrellas, Imagen Televisión, ForoTv, Canal Once, Canal 14, Tv UNAM, Capital 21, Canal 22, ExcélsiorTv, MexiquenseTv, ADN40, Canal del Congreso, WorldTv y Acustik.

Además de TeleFórmula, MILENIO Televisión, 8T de Jalisco, Multimedios Televisión, EfektoTv, El Financiero Bloomberg, Televisa Monterrey, Televisa Guadalajara y CNN en Español.

Después vino una muy sintomática avalancha de mesas de análisis.

Televisa, Tv Azteca e Imagen Televisión fusionaron las señales de sus canales estelares con las de sus canales de noticias, y muchas entidades se lucieron por internet como Noticieros Televisa y el portal La Saga de Adela Micha.

¿Quiénes transmitieron mesas de análisis? Azteca Uno, Las Estrellas, Imagen Televisión, ForoTv, Canal Once, Capital 21, ExcélsiorTv, MexiquenseTv, ADN40, Acustik, TeleFórmula y MILENIO Televisión. Más 8TV de Jalisco, Multimedios Televisión, EfektoTv, El Financiero Bloomberg, Televisa Monterrey, Televisa Guadalajara y CNN en Español.

Tv Azteca tuvo una gran mesa, pero la produjo con dos pesos en el más pequeño y oscuro de sus estudios.

Televisa no ofreció nada que fuera la mitad de apasionante que lo que a diario se hace en Despierta con Loret.

Imagen Televisión se voló la barda con un ejercicio maravilloso, donde, además de los representantes de los candidatos, hubo 100 invitados del público que dijeron hasta lo que no.

Canal Once fue pulcro, formal. Capital 21 fue la revelación de la noche. Su mesa fue magnífica, de lo mejor.

MexiquenseTv tuvo la gran idea de convertir aquello en un evento del Estado de México. Acustik lo hizo bastante bien con gente nueva y buena, y TeleFórmula tuvo excelentes comentaristas.

MILENIO Televisión realizó algo innovador al analizar las reacciones de la gente, con tecnología de punta, mientras veía el debate, pero su mesa al final de la jornada fue magistral, su más grande acierto.

En 8Tv hubo chispas, Multimedios aprovechó, como nadie, que una de sus conductoras moderó el debate, EfektoTv se vio bien y El Financiero Bloomberg sacó la casta.

Impresionante la mesa de Televisa Guadalajara con grandes cabezas de la prensa local. ¿Y qué me dice de CNN en Español? Brillante es poco.

¿A usted cuál le gustó más? ¿Por qué?

El problema de tanta mesa es que el círculo de analistas es uno, solo uno, y que se tiene que romper para que sus representantes se distribuyan en tantísimas opciones.

Resultado: uno, como televidente, batalla mucho para encontrar algo bueno, diferente. ¿O usted qué opina?

alvaro.cueva@milenio.com