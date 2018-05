El ‘Coque’ Muñiz, ‘Un amor real’, ‘This is Us’, ‘Diario de viaje’ y Reinas chulas

Uno de los peores problemas de la televisión abierta privada de este país es que ya nadie quiere trabajar para el pueblo. Todos son demasiado finos. Nadie los merece.

¡Estúpidos! ¿No se dan cuenta de la gran riqueza de nuestra cultura popular? ¿Creen que van a convertir sus canales abiertos en Netflix?

Por eso soy el crítico de televisión más feliz del mundo con ¡Pásele, yo invito! del canal 7.2 (a+).

Es el sueño de Emilio Azcárraga Milmo, pero en Tv Azteca: televisión para los albañiles: para los choferes, para las audiencias más numerosas y desatendidas de México.

Es volver al origen, llevar la televisión a los barrios, que la gente humilde cante, baile, se ría, aprenda algo nuevo y juegue con invitados de lujo y un elenco encabezado por un ídolo de las multitudes: El Coque Muñiz.

No me quiero ni imaginar el esfuerzo de producción que hay detrás de esto. Si lo cuidan podría ser el inicio de algo tan importante como A quien corresponda. Búsquelo ya.

Harry & Megan

Yo no sé cómo le hacen los señores del canal Lifetime pero son los campeones del rating cuando se trata de películas especiales para televisión y hoy, seguramente, arrasarán con todo lo que tiene que ver con cables y antenas directas al hogar.

¿Por qué? Porque van a estrenar Harry & Megan: un amor real.

¡Sí! Es la película de la historia de Harry y Megan, la de la boda real, la que millones de personas van a ver este fin de semana.

Y está hecha con toda la mano, con todo el romance, con todo el glamur, con unos actores hermosos, con una fotografía de ensueño y con algo que es irresistible: ¡Todo el chisme!

Por si esto no fuera suficiente, la vamos a ver antes de que los demás canales saquen sus inmensos programas especiales sobre la boda del año.

¿Se la va a perder? ¡Por el amor de Dios! ¡Ni en sueños! Apúntela en su agenda, avísele a su familia, dígale a sus amigos.

La cita es esta noche, en punto de las 22 horas. ¡Ahí nos vemos!

Así somos

Si a usted le gustan las producciones familiares tipo Los años maravillosos, Gilmore Girls o Brothers and Sisters coincidirá conmigo en que This is Us es un poema de serie de televisión.

Tiene toda la ternura de los valores familiares más todos los mecanismos de participación que exigen las audiencias del siglo XXI, más una historia llena de peripecias y revelaciones. ¡Es preciosa!

Si usted no la ha visto y es “fan” de esta clase de contenidos, no ha vivido. Punto.

¿Cuál es la nota? Que a partir de hoy ya está disponible toda la temporada dos de esta joya de la televisión en el acceso premium de la app de Fox.

Es una gran noticia y no sabe usted lo maravillosos que están los nuevos capítulos de esta emisión que le dan perfecta continuidad a lo que sucedió en la primera temporada pero que, además, abren nuevas posibilidades dramáticas.

Y sí, comienza con otro cumpleaños. Luche con uñas y dientes por verla. Le va a encantar.

Damián Alcázar

Siendo México la potencia turística que es, me sorprende que nuestra televisión casi no invierta en contenidos de este tipo, mucho menos en enviar gente a otros países para motivarnos, para hacernos viajar a través de la pantalla.

Por eso hoy le quiero recomendar la nueva temporada de Diario de viaje de Canal Once.

Como probablemente usted ya sepa, Diario de viaje es un magnífico ejercicio de televisión real (“factual”) donde Damián Alcázar, uno de nuestros mejores actores, recorre diferentes lugares del mundo haciéndonos vivir una experiencia entrañable.

Desde hace algunos días, Canal Once está transmitiendo todos los miércoles a las 20:30 los nuevos capítulos de esta aventura que tienen una peculiaridad: cuentan el viaje de Damián por los puntos más emblemáticos de Canadá.

Hoy hay debate chilango en Canal Once y lo más probable es que este concepto no se transmita pero le suplico que lo busque aunque sea en la página de internet de esta señal. Es muy bueno.

Homenaje en vida

Amo a Las Reinas Chulas. Marisol Gasé, Nora Huerta, Cecilia Sotres y Ana Francis Mor han cambiado la historia del cabaret en México.

Muchos años antes de que los derechos de la mujer se convirtieran en una causa global, estas cuatro brillantes señoras ya estaban haciendo cosas.

Desde espectáculos en su antro, El Vicio, hasta cursos con comunidades marginadas, programas de televisión, conciertos, festivales, premiaciones y una larga cantidad de ejercicios del más admirable activismo político y social. Las Reinas Chulas se han presentado en los mejores foros del mundo, son una auténtica historia de éxito.

Ellas son, para acabar pronto, un orgullo para México y hoy celebran 20 años de lucha.

Y lo digo así, de lucha, porque para estas cuatro actrices nada ha sido fácil y a pesar de eso han triunfado.

¡Felicidades, amigas! Ustedes, mejor que nadie, se han ganado el calificativo de reinas, de reinas chulas.

