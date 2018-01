Carlos Loret de Mola y la equidad de género

Cada vez que paso por enfrente de Televisa Chapultepec y veo el anuncio espectacular de sus conductores de noticias no puedo evitar sentir mucha pena.

Antes, ese anuncio era de un liderazgo absoluto: puro gran comunicador, periodista experto, conductor con arrastre popular. Era el anuncio de anuncios.

¿Y ahora? Es un pobre cartoncito con un montón de señoras y Carlos Loret de Mola sonriendo junto a ellas como bendito entre las mujeres.

Ojo: yo tendría que ser el mexicano más orgulloso del mundo al observar esa imagen con personalidades como Denise Maerker, Paola Rojas, Danielle Dithurbide y Karla Iberia Sánchez.

La razón es muy simple: ellas son mujeres y haber transitado de un universo donde la única representante del sexo femenino era Lolita Ayala a esto, tan rico, tan multitudinario, tendría que ser un éxito de la equidad de género.

Pero no, es como un inmenso fracaso porque de todos los espacios noticiosos de esas señoras no se hace uno con la mitad del impacto del que tenía nada más el de Joaquín López-Dóriga.

De hecho, esta bronca es tan notoria que cada vez que hay una emergencia informativa, como cuando el temblor del 19 de septiembre, en lugar de dejarle todo el peso de las transmisiones a cualquiera de estas mujeres, como Denise Maerker, se lo dividen entre varias parejas de hombre y mujer.

Y lo peor de todo: a Denise le sientan enfrente a López-Dóriga, lo cual debe ser hiperhumillante porque no nada más estamos hablando de una cuestión de género, estamos hablando de que Joaquín fue el conductor del espacio que ella ocupa ahora y que debería ser mejor.

Es como si Televisa nos estuviera mandando un mensaje de: sabemos que En punto no funciona, necesitamos a Joaquín y aquí lo tenemos cuando en verdad lo tenemos que poner.

Por favor, no vaya a pensar que estoy hablando mal del trabajo de las conductoras de Noticieros Televisa. ¡Para nada!

Me queda claro que cada una de ellas está haciendo un esfuerzo tremendo, admirable, en su tono, con su personalidad, y que algunos de esos espacios, como el de Paola Rojas, valen oro.

Pero a la hora de los trancazos no representan lo que representaban los legendarios programas de figuras como Guillermo Ochoa, Ricardo Rocha, Abraham Zabludovsky, Brozo y Guillermo Ortega.

El único sobreviviente de esa era de grandeza es Carlos Loret de Mola y no lo digo porque el señor, en aquellos tiempos, haya sido el titular de alguno de esos inolvidables noticiarios.

Lo digo porque él es el único que está creando algo poderoso a nivel agenda, impacto, reacción de las fuentes y respuesta del público.

Despierta con Loret es impecable, da nota, provoca reacciones, es como eran antes los grandes productos de Noticieros Televisa.

Y lo más significativo es que se trata de una propuesta conducida por un hombre y en las mañanas.

No entiendo por qué Carlos no está en las noches, por qué no hay más señores manejando este tipo de emisiones ni hacia dónde va lo que alguna ve fue el gran proyecto de Noticieros Televisa, pero como que ya va urgiendo un cambio por ahí, ¿no?

Se me hace un desperdicio que Carlos está creando algo tan bueno, tan poderoso y que en lugar de trascender como trascendería en el horario en que todas las familias tienen acceso a la televisión abierta privada nacional, se quede como un news show para combatir el indiscutible éxito de la radio hablada matutina.

¿Por qué le estoy escribiendo esto? Porque todavía no quepo en mí del placer de la mesa política que el señor Loret de Mola se aventó el lunes pasado en su programa.

Desde los tiempos de Carmen Aristegui en MVS Radio que yo no veía una mesa política tan audaz, tan apasionante, tan inteligente, tan creativa ni tan equilibrada.

El señor invitó a las cabezas del PRI, del PAN y de Morena, y se dieron con todo, y todos tuvieron la misma oportunidad de hablar, y a todos se les dio el mismo derecho de réplica.

Fue hermoso, épico, periodístico, valiente. El que se quiso lucir, se lució. El que no, no.

Fue como los mejores programas noticiosos de todos los tiempos porque, además, nunca se perdió la clase, nunca se bajó de categoría y, con el pretexto del Día de Reyes, hasta partieron la rosca.

¿Así o más maduro? ¿Así o más inspirador? ¿Así o más democrático?

¡Y bien producido! ¡Bien resuelto a nivel dirección de cámaras! ¡Bien manejado a nivel ritmo, recursos, trabajo en equipo!

No, y espérese porque si así estuvo la mesa del lunes, usted nada más imagínese cómo se van a poner las cosas conforme se vayan acercando las elecciones.

¡Esto va a ser brutal! ¡Esto va a ser un cañonazo!

Qué pena que solo Carlos Loret de Mola pueda presumir, en toda Televisa, de poder tener algo con esa fuerza.

Qué pena que esto lo haga el único hombre de ese departamento y que esté marginado a un horario tan poco espectacular como el de las mañanas. ¿O usted qué opina?

