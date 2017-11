Los otros cambios

Son tantas las cosas que se están moviendo en tantos lugares que a veces me siento culpable de que no me quepan en esta columna.

Tengo semanas, por ejemplo, gozando de Flor Rubio en el Simi Noticiario de Farmacias de Similares que se transmite en diferentes momentos de la madrugada tanto en los canales de Televisa como en los de TV Azteca.

No sabe usted qué cosa tan más amena, honesta y simpática.

Sí, hay mucha gente que, como yo, se desmañana y lo primero que hace es encender la televisión.

Y ante la escasa oferta de contenidos nos ponemos a atender a la familia entre repeticiones como la de Enamorándonos e infomerciales como los del Doctor Simi.

No, no se asuste cuando utilizo la palabra infomercial. Que haya una marca detrás de una franja horaria no es nada malo ni nuevo.

Así fue como se levantó la verdadera televisión mexicana en los años 50, con barras completas de programación pagadas directamente por las agencias de las grandes marcas como Colgate, Ossart y Nescafé.

Y ya quisieran muchas de nuestras televisoras del siglo XXI tener la mitad del impacto que tenían aquellos legendarios contenidos.

Hoy Farmacias de Similares es una suerte de productora independiente que genera más información que muchos canales “de verdad”, y como a sus ejecutivos sí les interesa atender a sus audiencias, todo el tiempo están creando y perfeccionando sus emisiones.

Hace poco le hicieron un gran ajuste al Simi Noticiario y pusieron a Flor Rubio de conductora.

Le juro que la señora está espléndida. No solo se ve guapísima, teje el más hermoso puente que usted se pueda imaginar entre luminarias como Carmen Salinas, Jorge Ortiz de Pinedo y Dulce, y los clientes del Doctor Simi.

¡Es un programón! Y lo que más me encanta es el giro que Flor Rubio le supo dar a su carrera.

Mientras que nadie le cree a personajes como Gustavo Adolfo Infante su transición de aquel señor que se la pasaba insultando a medio mundo en su programa de radio a mal imitador de Mónica Garza y Pati Chapoy en los dos programas que le dieron en Imagen Televisión, Flor supo evolucionar del recuerdo de La oreja a un periodismo mucho más maduro, entrañable.

Yo nada más le digo una cosa: si la señora Rubio sigue como va, es casi un hecho que se convierta en la nueva diosa del periodismo de espectáculos de este país.

Felicidades a Farmacia de Similares por esta contratación y a Flor por haber tenido la voluntad para crecer.

A propósito de Imagen Televisión, la semana pasada ocurrió ahí algo tan fabuloso que todavía no lo puedo olvidar.

Como usted sabe, estos señores tienen Sale el sol, el mejor programa de revista de todo México.

Bueno, pues entre sección y sección como que invitaron a la chef Many Muñoz a hacer un pollo en adobo y le doy mi palabra de que esos pocos minutos a cuadro fueron una experiencia sublime.

¿Por qué? Porque uno, como televidente, inmediatamente viajó a los tiempos en que Many tenía Cocinemos juntos, en el inolvidable Cadenatres y porque la que es buena, es buena.

En contraste con el chef Toño de Cocineros mexicanos que cuando cocina no quiere que nadie lo interrumpa porque él es Dios y las cosas se ponen tan tensas que hasta Raquel Bigorra se ha quejado al aire, Many, en menos de tres minutos, sembró armonía.

Si su compañero de Sale el sol la interrumpía para decir algo, ella lo escuchaba y lo atendía con la más hermosa humildad sin dejar de cocinar ni de comunicar para las audiencias.

Y uno, en casa, se sentía integrado, con una amiga, feliz.

Lo único que faltó fue la presencia de una marca para vender los ingredientes de ese pollo en adobo porque lo que sucedió ahí fue precioso, uno de esos cambios que ojalá conduzcan a alguna parte porque si de algo está necesitada la televisión de este país es de comunicadoras como la señora Muñoz.

Y ya que ando en cambios, le voy a contar algo que me tiene con el ojo cuadrado.

¿Usted ubica a Erick Elías, verdad? El actor que salió en El hotel de los secretos y El color de la pasión de Televisa.

¡Pues qué cree! Anda de conductor en el canal TLC con un proyecto que se llama Click que usted debe ver para creer.

Click es una especie de revista urbana de corte altamente comercial como las que Maximiliano Villegas puso de moda en el canal E! (Zona Trendy, Wild On Specials) y que después lo llevaron a Estilo DF solo que con Erick Elías.

El resultado es bastante interesante porque Erick resultó un genio para manejar esta clase de emisiones, porque tiene la imagen perfecta para llevarnos lo mismo por una barbería que por una galería y porque se involucra.

Esto, que suena tan obvio, es complicadísimo y nos habla no solo de talento sino de vocación, de credibilidad.

Busque al nuevo Erick Elías en TLC Click. Estoy convencido de que estamos ante el nacimiento de algo muy bueno. ¿O usted qué opina?

alvaro.cueva@milenio.com