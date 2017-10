Hoy toca cable

Hace tiempo le decía que pocas cosas me llenan más de placer que escribir de televisión porque este animal está vivo.

Programas que comienzan raro terminan por ser magistrales y series que uno juraría que iban a ser maravillosas acaban siendo unas porquerías.

Bueno, esto no solo aplica para la televisión nacional. Es global y para muestra basta un botón: Better Things.

Ayer se estrenó la temporada dos de este concepto por el canal Fox Series, y después de haber batallado un poco con el inicio de la temporada uno, créame, es algo que nadie se puede perder.

A lo mejor Better Things no es una comedia fársica como las que estamos acostumbrados a ver en América Latina, pero es comedia de verdad: inteligente, crítica, cuestionadora y, lo más interesante de todo, femenina.

Pamela Adlon, su protagonista, pinta para ser la nueva reina de reinas del humorismo estadunidense y su personaje es magnífica, simple y sencillamente magnífica.

¿Me permite un consejo? Aviéntese un maratón con esta joya de la televisión internacional en el acceso premium de la app de Fox y luche por ver lo nuevo de Better Things.

Le va a encantar. Se lo digo de verdad.

Carne trémula

¿Soy el único que piensa que Food Network ha resultado ser una de las sorpresas más grandes del año de toda la industria de la televisión de paga en nuestro país?

Y mire que si algo abunda en el mercado son programas y canales de cocina.

Bueno, éste es diferente. ¡Brilla! Y entre sus novedades hay una producción original de nombre Locos por el asado, que es la cosa más fantástica del mundo.

Se trata de un concepto argentino que nació en 2011 en Facebook, que luego se fue a YouTube y que ahora está ahí, convertida en programa de televisión para Food Network. ¡Y qué programa de televisión!

Para los que amamos la carne es poco menos que un orgasmo: frescura audiovisual, producción cinematográfica, consejos para elegir lo más rico de lo más rico, tips para preparar aquello de la mejor manera posible y, lo que nunca dejaré de agradecer: comunidad.

Verlo no solo es verlo, es estar ahí, ser parte de eso, sentirse en casa, con los amigos. ¡Y eso no lo consigue cualquiera! ¡Ésa es la magia de la verdadera televisión!

Hágame un favor y luche por ver esto y por sintonizar siempre Food Network en su cable o en su antena directa al hogar. Se va a quedar con el ojo cuadrado. Se lo garantizo.

Michael Jackson

Hoy es algo así como el día de Michael Jackson en el canal Lifetime y, ante todo lo que hemos estados viviendo, qué rico va a ser distraerse un poco de tanto problema y pensar en otras cosas, pensar en lo bueno y lo malo de la vida y obra de esta gran estrella.

Como seguramente usted ya sabe, esta noche, a las 20 horas con repetición a las 22 horas, Lifetime va a presentar la película Michael Jackson Finding Neverland.

Independientemente de toda la parte editorial es un show que nadie se debe perder. Ya con esto, usted va a tener una magnífica opción para divertirse esta noche.

Pero hay algo que a lo mejor no sabe, ese importante canal de los cables y de las antenas directas al hogar va a estar pasando, desde temprano, cualquier cantidad de especiales sobre El rey del pop.

A las 19 horas se va a transmitir Beyond The Headlines: Michael Jackson, un ejercicio periodístico de bastante buen nivel con entrevistas a la gente más cercana al cantante.

Y a las 23:40, Michael Jackson: Ultimate Icon, un paquete de conversaciones con gente clave para entender no la vida, la muerte de este gran ídolo.

Si a usted le gusta el mundo del espectáculo, o se entrega hoy a Lifetime o se entrega hoy a Lifetime. No hay de otra.

El regreso de ‘Mr. Robot’

El canal Space está imparable. No solo tiene a miles de personas cautivadas con la bioserie de Julio César Chávez, que es una locura de descubrimientos y calidad, está sacando estrenos a destajo.

Hace unos días salió la nueva temporada de Zoo y yo todavía no puedo creer el giro que los responsables de esta joya le dieron a un conflicto que ya no tenía para dónde.

No le voy a vender trama para no arruinarle la experiencia pero aquí ya no estamos hablando de una guerra entre animales y seres humanos. ¡Estamos hablando de una guerra entre “híbridos”! ¡Me encanta!

Pero la gran noticia de la semana tiene que ver con un asunto todavía mejor: este jueves a la medianoche (por favor consulte su guía electrónica de programación) se va a lanzar ahí la tercera temporada de Mr. Robot.

¿Y? Pues que Mr. Robot es una obra maestra a la altura de Breaking Bad y House of Cards, un título fundamental.

En buena onda, si usted se la pierde, se estará desconectando de la mejor televisión del mundo. No lo haga. Busque lo nuevo de Mr. Robot y elévese con las aventuras de estos personajes que lo harán pensar y, lo más impresionante de todo, que lo harán temblar. Se lo garantizo.

alvaro.cueva@milenio.com